ФХР о Федотове: «Необходимо получить из НХЛ информацию о статусе игрока и после консультаций с ИИХФ принимать решение о его участии в чемпионате КХЛ»

Теги ЦСКА ФХР Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

ФХР выступила с заявлением о ситуации с контрактом Ивана Федотова.

«Вратарь Иван Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерc» в апреле 2022 года. К исполнению своих контрактных обязательств он не приступил, так как проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ.

По окончании военной службы, летом 2023 года, Федотов подписал контракт с ХК ЦСКА. Новый договор был зарегистрирован в базе Центрального информационного бюро Континентальной хоккейной лиги.

Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в [Фонбет] чемпионате КХЛ.

ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея», – сказано в тексте.

В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

В воскресенье «СЭ» сообщил, что трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой

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24 комментария

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Влад Безруков
Ну хоть эти пока делают вид, что не совсем сошли с ума
Маленький шанс на сохранение адекватных отношений с НХЛ ещё есть
+27
-3
+24
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Bartez1986
Третьяку рассказали наконец-то?
+23
-1
+22
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barbarian1991
Надо разобраться? Да неужели? А что же тогда два дня назад из конского офиса вещали, что это всё после консультаций с ФХР и КХЛ?
+18
-1
+17
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Вечно в бане
Ответ Влад Безруков
Ну хоть эти пока делают вид, что не совсем сошли с ума Маленький шанс на сохранение адекватных отношений с НХЛ ещё есть
Лига тоже сначала делала вид. Даже контракт не регистрировала.
А потом позвонили от Игорь Иваныча. Здесь тоже самое будет, приятного просмотра.
+10
-4
+6
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maxoc
Что за бред с Федотовым? Ну хочет он в Филу пусть едет, что в него вцепились все. Других вратарей что ли нет?
+4
0
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viktorpavlov70
Ответ maxoc
Что за бред с Федотовым? Ну хочет он в Филу пусть едет, что в него вцепились все. Других вратарей что ли нет?
Это дело принципа Есмантовича. В старину в таких случаях говорили: усерусь - но не покорюсь.
+4
0
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Казанский парень
Ответ Bartez1986
Третьяку рассказали наконец-то?
Морозову
+4
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Radik_2.0
на удивление адекватно даже..
+5
-2
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last_guard
Ротенберг мстит Есмантовичу за Пекин?
+2
0
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Under
Ответ Dragon10
ФХР может говорить, что угодно, но Есмантович уже все решил и играть Федотову за коней
ну как, если ИИХФ не подтвердит законность его контракта с ЦСКА, то хоть НХЛ и пофик на них всегда было, но тут они смогут ссылаться на них в диалоге с КХЛ и с чистой совестью его заиграть у себя
ну и Федотову главное до конца саги в Эмиратах сидеть или ещё где за пределами РФ
+2
0
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PolarBear
Я про ИИХФ ничего не понял. Они тут каким боком? Сами Россию исключили отовсюду, где можно. Так пусть заткнутся теперь, молчат и не суют свой тардифский нос. НХЛ хотя бы русских не выгнали. Пусть даже из за денег. Плевать. Вон Европа тоже в деньгах потеряла все на свете, чемпионаты мира убыточные, никто не ходит, денег нет от ушедших спонсоров России. Динамо Рига в заднице, и поделом., Йокерит в ж... и тд. А вообще смешно и парадокс полный.Самый главный враг Пендостан, при этом там спокойно россияне играют, бабло рубят. А Гейропа по приказу Пендосни отменила всё, что связано с Россией, и рады, дебилы, сами в убытках и ущербах. Даже чемпионаты мира по швам сыпятся без России. Уже ноунеймы канадские спокойно побеждают, а в финалах и полуфиналах всякий шлак немецко-проебалтский играет. Шилов ноунеймы стал мвп, это н же плинтуса, даже ниже 2010 года, когда обычный ноунейм Шилов стал мвп.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Radik_2.0
на удивление адекватно даже..
Кхл тоже сначала сказали что у него децствующий контракт с Филой потом им занесли и все на мази, тут тоже самое будет Вторяк так же спляшет как надо
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Olga.t
Ответ maxoc
Что за бред с Федотовым? Ну хочет он в Филу пусть едет, что в него вцепились все. Других вратарей что ли нет?
Дело принципа... Другой вопрос, что принципы сомнительные, мягко говоря.
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Roman Roman
Ответ Гекдениз Кардениз
Кхл тоже сначала сказали что у него децствующий контракт с Филой потом им занесли и все на мази, тут тоже самое будет Вторяк так же спляшет как надо
так это намёк, что не всем занесли?
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viktorpavlov70
Ответ barbarian1991
Надо разобраться? Да неужели? А что же тогда два дня назад из конского офиса вещали, что это всё после консультаций с ФХР и КХЛ?
Ну оттуда и всех россиян с этим подписанием поздравляли)))
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Лёсик Пёсик
Ответ barbarian1991
Надо разобраться? Да неужели? А что же тогда два дня назад из конского офиса вещали, что это всё после консультаций с ФХР и КХЛ?
наверно выходные были
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Under
Ответ Вечно в бане
Лига тоже сначала делала вид. Даже контракт не регистрировала. А потом позвонили от Игорь Иваныча. Здесь тоже самое будет, приятного просмотра.
в ИИХФ позвонят?
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Olga.t
Ответ Bartez1986
Третьяку рассказали наконец-то?
Третьяк против И.И. слова не скажет, чтобы не получить "корзинку с колбасками".
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Сергей
Оставили бы уже парня в покое или ждут пока папа в пруду утонет
+1
-1
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LaVa
🍿🍿🍿
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