Уимблдон. 4-й круг. Мирра Андреева сыграет с Киз, Александрова – с Соболенко, Рыбакина встретится с Хаддад Майя, Жабер – с Квитовой

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

Мирра Андреева сыграет с Мэдисон Киз в четвертом круге «Уимблдона».

Екатерина Александрова встретится с Ариной Соболенко.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 44 700 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертый круг

Мэдисон Киз (США) Мирра Андреева (Россия)
Дата проведения
10 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Екатерина Александрова (Россия) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
10 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
10 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис) Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
10 июля, 18.30
Онлайн матча

5 комментариев

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Мирослав Холод
Наконец-то так называемый плей офф 🔥 остались самые-самые, каждый матч 🍿🍿🍿
+3
0
+3
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Hardy
Ответ Stas Salesov
Катерина, спасай турнир!
турнир вчера Бенчич должна была спасать)
+2
0
+2
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Мирослав Холод
1/8 нижней части сетки каждый матч как финал🔥
1/8 верхней части сетки битва подвала 🙈
+1
0
+1
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Stas Salesov
Катерина, спасай турнир!
+2
-2
0
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Ivan Stasuk
Сейчас не поймешь кто в какой форме , все кто прошел в 4 круг играли со слабыми соперниками
0
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