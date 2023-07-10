Уимблдон. 4-й круг. Мирра Андреева сыграет с Киз, Александрова – с Соболенко, Рыбакина встретится с Хаддад Майя, Жабер – с Квитовой
Мирра Андреева сыграет с Мэдисон Киз в четвертом круге «Уимблдона».
Екатерина Александрова встретится с Ариной Соболенко.
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 44 700 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
- Дата проведения
- 10 июля, 13.00
- Дата проведения
- 10 июля, 17.00
- Дата проведения
- 10 июля, 15.30
- Дата проведения
- 10 июля, 18.30
1/8 верхней части сетки битва подвала 🙈