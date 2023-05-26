Беллингем близок к переходу в «Реал» за 100+ млн евро. Финальный раунд переговоров с «Дортмундом» – на следующей неделе
Джуд Беллингем близок к переходу в «Реал» за 100 млн евро плюс бонусы.
Переговоры мадридцев с дортмундской «Боруссией» по 19-летнему игроку сборной Англии находятся на заключительной стадии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны не стали форсировать сделку из-за участия «Боруссии» в чемпионской гонке в Бундеслиге и проведут финальный раунд переговоров на следующей неделе.
При этом в сделку по Беллингему не будут включены игроки «Реала».
Мадридцы согласовали с хавбеком долгосрочный контракт еще в апреле.
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Да и как минимум Реал из группы ЛЧ выходит, а не как некоторые небезызвестные команды два года подряд вылетают в ЛЕ, где отлетают в 1/16, при этот тратят по 200+ миллионов на усиления, а деньги берут за счёт передергивания рычагов
Хороших контрактов и позорного футбола )))