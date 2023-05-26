Беллингем близок к переходу в «Реал» за 100+ млн евро. Финальный раунд переговоров с «Дортмундом» – на следующей неделе

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем близок к переходу в «Реал» за 100 млн евро плюс бонусы.

Переговоры мадридцев с дортмундской «Боруссией» по 19-летнему игроку сборной Англии находятся на заключительной стадии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны не стали форсировать сделку из-за участия «Боруссии» в чемпионской гонке в Бундеслиге и проведут финальный раунд переговоров на следующей неделе.

При этом в сделку по Беллингему не будут включены игроки «Реала».

Мадридцы согласовали с хавбеком долгосрочный контракт еще в апреле.

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29 комментариев

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David Aprasidze
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Стать чемпионом Германии с Боруссией и отправиться в Реал. Звучит как сказка
Сказка имени Нури Шахина
+58
-3
+55
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ umnik3
и быть вечно вторым в Испании)))
Если ты начал смотреть футбол в этом сезоне, то тебе наверно простительно такое писать.
Да и как минимум Реал из группы ЛЧ выходит, а не как некоторые небезызвестные команды два года подряд вылетают в ЛЕ, где отлетают в 1/16, при этот тратят по 200+ миллионов на усиления, а деньги берут за счёт передергивания рычагов
+39
-13
+26
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Бенисио Дель Пьеро
Стать чемпионом Германии с Боруссией и отправиться в Реал. Звучит как сказка
+20
-3
+17
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felix-sanchez
Ответ Вадим Сидоров
Биллингэм после чемпионства: "Я помог вам стать чемпионами, так что я достиг с вами потолка. А я хочу большего - бороться за победу ЛЧ, а не изображать борьбу как с вами") И пусть Реал сейчас в стадии перестройки и сложно будет в ближайшем будущем её выиграть, но англичанину всего 20, он подождёт
Да Реалу, по сути, центральный нападающий ещё нужен, чтобы быть одним из главных претендентов на победу в ЛЧ. Как таковой перестройки у них нет и не будет, очень грамотно селекция их отработала.
+4
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+4
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Андрей Хенто
Ответ umnik3
и быть вечно вторым в Испании)))
Как может быть клуб у которого больше всех побед в чемпионате вечно вторым?
+3
0
+3
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Born is the King
С бонусами выйдет 140-160 млн. Дортмунд просто мастера пиара посредственных игроков и продажи втридорога
+3
-1
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OldRedWhite
Ответ David Aprasidze
Сказка имени Нури Шахина
Жестко Вы ему пожелали :
Хороших контрактов и позорного футбола )))
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Raul Bloodworth
Пока не увижу фото с Фло, не поверю
+3
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Adi Sars
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Если ты начал смотреть футбол в этом сезоне, то тебе наверно простительно такое писать. Да и как минимум Реал из группы ЛЧ выходит, а не как некоторые небезызвестные команды два года подряд вылетают в ЛЕ, где отлетают в 1/16, при этот тратят по 200+ миллионов на усиления, а деньги берут за счёт передергивания рычагов
Передергивания рычагов 🤣👍
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Предан Мадриду!!!
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Ответ umnik3
и быть вечно вторым в Испании)))
зато не будет позориться в Лиге Европы
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Сикарио
Ответ umnik3
и быть вечно вторым в Испании)))
Вечно вторая это та команда, эмблема которой на твоей авке)) Даже с Негрейрой вечно вторые)
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Разрыв Пуканов
Если ещё Мбаппе выцепят, то Мадрид в следующем году будет главным претендентом на Ла Лигу и ЛЧ
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Кино Музыка
Половина успехов Реала в давнем приходе Крооса. Он показал, что сильный центр, наигранный в Бундеслиге это серьезный системный выигрыш. Беллингем более ситуативный игрок, чем Тони, но с той же школой. Давления прибавит прилично, по-моему.
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Растиньяк
Крайние защитники-не, не слышал
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Растиньяк
Ответ TheItalian204
Игрок по своим функциям и культуре паса очень схожий с Модричем. Кайф.
но не по интелекту
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Сергей Жарковский
Ответ Разрыв Пуканов
Если ещё Мбаппе выцепят, то Мадрид в следующем году будет главным претендентом на Ла Лигу и ЛЧ
👍
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Сикарио
Ответ Maxh23
А как же то что Беллингем с детства за Ливерпуль? 🤭🤦‍♂️ ...
какой Ливерпуль, когда тебя зовет Реал?
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