Беллингем близок к переходу в «Реал» за 100+ млн евро. Финальный раунд переговоров с «Дортмундом» – на следующей неделе

Джуд Беллингем близок к переходу в «Реал» за 100 млн евро плюс бонусы.

Переговоры мадридцев с дортмундской «Боруссией» по 19-летнему игроку сборной Англии находятся на заключительной стадии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны не стали форсировать сделку из-за участия « » в чемпионской гонке в Бундеслиге и проведут финальный раунд переговоров на следующей неделе.

При этом в сделку по не будут включены игроки « ».

Мадридцы согласовали с хавбеком долгосрочный контракт еще в апреле.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте