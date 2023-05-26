Ролан Гаррос. Медведев сыграет в первом круге с Сейботом Уайлдом, Карацев – с Попыриным, Андреева – с Риск, Аванесян стала лаки-лузером
Опубликована окончательная сетка «Ролан Гаррос».
Она составлена с учетом результатов квалификации.
Даниил Медведев (2) встретится с Тиаго Сейботом Уайлдом (Q), Аслан Карацев (Q) – с Алексеем Попыриным.
Карлос Алькарас (1) сыграет с Флавио Коболли (Q)
Полностью мужская сетка здесь.
Мирра Андреева (Q) встретится с Элисон Риск.
Анастасия Потапова (24) поборется с Тэйлор Таунсенд (Q), Камила Рахимова – с Сарой Бейлек (Q).
Элина Аванесян стала лаки-лузером и сыграет с Белиндой Бенчич (12).
Елена Рыбакина (4) сыграет с Брендой Фрухвиртовой (Q).
Полностью женская сетка здесь.
Когда исправят эту несправедливость? )
Alcaraz (1) - Tsitsipas (5)
Djokovic (3) - Rublev (7)
Rune (6) - Ruud (4)
Sinner (8) - Mevedev (2)
Нечётные в первой половине, четные - второй. )
Шевченко -> Алкарас, четвертый круг
Хачанов -> Рублев, четвертый круг
Карацев -> Медведев: 1/4
Ну а как будет играть Карацев, неизвестно никому. Ему бы для начала пройти Попырина, который прекрасно играл в Риме.