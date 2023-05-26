Ролан Гаррос. Медведев сыграет в первом круге с Сейботом Уайлдом, Карацев – с Попыриным, Андреева – с Риск, Аванесян стала лаки-лузером

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Элисон Риск Тэйлор Таунсенд Белинда Бенчич Аслан Карацев Анастасия Потапова Даниил Медведев Елена Рыбакина Алексей Попырин Тиаго Сейбот Уайлд Карлос Алькарас Камилла Рахимова Флавио Коболли Бренда Фрухвиртова Элина Аванесян Мирра Андреева Сара Бейлек Теннис

Опубликована окончательная сетка «Ролан Гаррос».

Она составлена с учетом результатов квалификации.

Даниил Медведев (2) встретится с Тиаго Сейботом Уайлдом (Q), Аслан Карацев (Q) – с Алексеем Попыриным.

Карлос Алькарас (1) сыграет с Флавио Коболли (Q)

Полностью мужская сетка здесь.

Мирра Андреева (Q) встретится с Элисон Риск.

Анастасия Потапова (24) поборется с Тэйлор Таунсенд (Q), Камила Рахимова – с Сарой Бейлек (Q).

Элина Аванесян стала лаки-лузером и сыграет с Белиндой Бенчич (12).

Елена Рыбакина (4) сыграет с Брендой Фрухвиртовой (Q).

Полностью женская сетка здесь.

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60 комментариев

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Денис Шмелев
Как всегда лаки-лузерам везет вдвойне. Родионов опять идет играть с квалифаером Пуем (второй реальный шанс). А честно выигравшие квалификации итальянец и бразилец - к 1-й и 2-й ракетке мира.
Когда исправят эту несправедливость? )
+14
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+14
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Sincere
Попырин не самый простой вариант, но обыграть можно
+10
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Dym86
Ответ Valery24
Странно,что все уверены,что Карацев спокойно Попырина пройдёт . Второй чуть Руне не обыграл,очень прилично играет в последнее время
Уверенности никакой не может быть, это ж Карацев. Но всяко лучше чем Алькарас, Рууд или Димитров
+9
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Россия будет свободной
Чтобы взять чашку, Карацеву придется уложить на лопатки весь цвет мужского тенниса
+8
0
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Антон Тимофеев
Карацев все же в половину Медведева попал. Жаль(( Ну, все равно, Аслану до Даниила дойти будет непросто)) Хорошо, что не в 1 круге.
+7
0
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nick-basil
У Карацева день на отдых( может свезет - и будет два!). Прошлый год отучил делать прогнозы. Про него стандартная мантра - "Будем приятно удивлены победе!"
+7
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ProLL
Как же люди в Карацева верят, удивительно просто) Прям наполеоновские планы строят после одного успешного турнира, о каких-то четвертьфиналах рассждают - тут пару кругов бы пройти, а там уже видно будет. Вообще, для Карацева даже лучше, что он квалу играл, привык к покрытию и мячам, да и 3 победы уже есть - это прибавка к уверенности. И если ещё пару кругов пройдёт, то вот тогда уже можно будет о чем то говорить, да и то осторожно, потому что у Карацева куча проблем с физухой в последний год.
+7
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Россия будет свободной
Ржака: Пуй еще раз с Родионовым сыграет
+7
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Лёля Иванова
Ответ Serge Vendino
Карацев все равно может в четвертьфинале с Медведевым встретиться, если правильно понимаю
Если дойдут оба) У Карацева Тиафо, Зверев раньше могут быть. Хотя Зверев плохо смотрится. В любом случае, лучше чем если бы они в 1м круге играли, или Карацев попал бы к Алькарасу
+5
0
+5
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Dym86
Чтобы добраться до Меда, Карацеву придется пройти Попырин/Тиафо/Зверев/Синнер :)
+4
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Антон Тимофеев
Ответ Dym86
В Мадриде Мед был в той же отменной форме и результат мы видели :)
Ну, там корт был маленький))) На РГ Аслану может так и не повезти)) Тем более, Даниил сам сказал, что в Риме он был готов лучше, чем в МК и Мадриде. А Аслан после травмы...
+4
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sedric
У Медведева, кстати, не сказать, что очень простой квалифаер. Не Карацев, но могло быть и легче. Удалось игру бразильца зацепить немного, Кепфера очень спокойно перехал. Может кровушки попить. Если кто-то напишет, кто такой Кобболи, буду признателен.
+4
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Hardy
о каких перспективах Карацева вы толкуете? после Мадрида была травма, уровень игры образца Мадрида поддерживать будет сложно, в квале лёгких побед не было. а тут уже размечтались)
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Hardy
повезло всем)
+3
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Andrei Fedun
Первая восьмерка, она же 1/4:

Alcaraz (1) - Tsitsipas (5)
Djokovic (3) - Rublev (7)

Rune (6) - Ruud (4)
Sinner (8) - Mevedev (2)

Нечётные в первой половине, четные - второй. )

Шевченко -> Алкарас, четвертый круг
Хачанов -> Рублев, четвертый круг
Карацев -> Медведев: 1/4
+3
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Dym86
Ответ Hardy
о каких перспективах Карацева вы толкуете? после Мадрида была травма, уровень игры образца Мадрида поддерживать будет сложно, в квале лёгких побед не было. а тут уже размечтались)
Пока турнир не начался можно и помечтать! повод то редкое даёт)
+3
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Денис Шмелев
Ответ Alex Lamm
На самом деле если брать чисто этот грунтовый сезон, то не Синнер, ни Зверев не выглядят прям фааоритами на фоне Карацева. О Тиафо после США тоже слышно не было. Четвертьфинал российский не так чтобы напрашивается, но и выглядит куда реальнее, чем месяц назад пф Карацева или титул Медведя на мастерсах.
Тьяфу, с одной стороны, прекрасный борец в пятисетовом формате и в этом году взял титул на грунте. С другой стороны, он никогда не проходил РГ дальше второго круга. Зверев сегодня играл ужасно - ему бы два первых круга пройти.

Ну а как будет играть Карацев, неизвестно никому. Ему бы для начала пройти Попырина, который прекрасно играл в Риме.
+3
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Dym86
Ответ Лёля Иванова
Если дойдут оба) У Карацева Тиафо, Зверев раньше могут быть. Хотя Зверев плохо смотрится. В любом случае, лучше чем если бы они в 1м круге играли, или Карацев попал бы к Алькарасу
Думаю Зверев будет хорош, он по сути только топам проигрывал, его форму недооценивают!
+4
-1
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sedric
Ответ Денис Шмелев
Как всегда лаки-лузерам везет вдвойне. Родионов опять идет играть с квалифаером Пуем (второй реальный шанс). А честно выигравшие квалификации итальянец и бразилец - к 1-й и 2-й ракетке мира. Когда исправят эту несправедливость? )
Предлагаешь ввести правило: ЛЛ обязательно к сеяным жеребить?
+2
0
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Dym86
Ответ Россия будет свободной
Ржака: Пуй еще раз с Родионовым сыграет
Думаешь снова будет плакать? 😆
+2
0
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sedric
У Мирры Андреевой в соперницах - темная лошадка. Опытная Риске, которую с ИУ никто не видел, и которая в последний раз больше одного матча выигрывала на ЮСО, а последний раз вообще выигрывала перед АО.
+2
0
+2
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Россия будет свободной
Ответ Dym86
Чтобы добраться до Меда, Карацеву придется пройти Попырин/Тиафо/Зверев/Синнер :)
на Медведеве передохнет: 3 легких сета )
+5
-3
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Россия будет свободной
Ответ Dym86
Думаешь снова будет плакать? 😆
Рыдать будет весь стадион!
+2
0
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Serge Vendino
Карацев все равно может в четвертьфинале с Медведевым встретиться, если правильно понимаю
+2
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sedric
Ответ Лёля Иванова
Аж 3 лакилузера в сетке)) можно было и не напрягаться в последнем матче Аслану, но так надёжнее и очки еще получил
Нельзя. В итоге никто из высокосеянных не прошел как ЛЛ, ни у мужчин, ни у женщин. Шлемы - единственные турниры, где жребий реально тянут.
+1
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