Бойцовский клуб РЕН ТВ: Олейник против Томпсона, Емельяненко – Ершов

26 мая в Москве пройдет турнир в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Главным событием вечера станет бой Алексея Олейника и Оли Томпсона.

Бои основного карда:

Алексей Олейник – Оли Томпсон;

Александр Емельяненко – Евгений Ершов;

Иван Емельяненко – Алексей Леденев;

Юрий Рябой – Ильяс Якубов.

Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 23:00.

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