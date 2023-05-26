Бойцовский клуб РЕН ТВ: Олейник против Томпсона, Емельяненко – Ершов
26 мая в Москве пройдет турнир в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Главным событием вечера станет бой Алексея Олейника и Оли Томпсона.
Бои основного карда:
Алексей Олейник – Оли Томпсон;
Александр Емельяненко – Евгений Ершов;
Иван Емельяненко – Алексей Леденев;
Юрий Рябой – Ильяс Якубов.
Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 23:00.
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