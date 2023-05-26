Бойцовский клуб РЕН ТВ: Олейник против Томпсона, Емельяненко – Ершов

Теги Александр Емельяненко MMA Иван Емельяненко Алексей Олейник Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

26 мая в Москве пройдет турнир в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Главным событием вечера станет бой Алексея Олейника и Оли Томпсона.

Бои основного карда:

Алексей Олейник – Оли Томпсон;

Александр Емельяненко – Евгений Ершов;

Иван Емельяненко – Алексей Леденев;

Юрий Рябой – Ильяс Якубов.

Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 23:00.

Взвешивание «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: Емельяненко перевесил Ершова на 20 кг

Карьеру Александра Емельяненко губит алкоголь – теперь он не фаворит даже против блогера

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фикиск Фусов
Жду избиение Сани Рюмки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий