Вячеслав Фетисов: «Для меня нет ЧМ по хоккею. Это преступление – показывать его в России, обсуждать его итоги»

Теги Сборная России по хоккею болельщики Вячеслав Фетисов телевидение Государственная дума ЧМ по хоккею Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов считает преступлением показывать и обсуждать ЧМ по хоккею в России.

«Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление – показывать его у нас в стране, еще и обсуждать его итоги. Тема для меня закрыта.

Это преступление – обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Фетисов.

Канада сыграет с Латвией в полуфинале ЧМ-2023, США – с Германией. Сборная России была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.

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109 комментариев

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Merlsk
Вот поэтому никто Фетисова и не уважает. (:
+146
-16
+130
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Сергей Гирин
Куда уж до матчей суперсерии России-25!
+96
-6
+90
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Сергей Орлов
Видимо, где-то головой стукнулся.
+54
-8
+46
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Ярик01
Сажать тех, кто смотрит, имущество на конфискацию в пользу депутатов-сироток
+50
-5
+45
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Melnikov1968
Ещё начни задерживать людей, которые болеют за Латвию и США. Показывай на звезде свои матчи тридцатилетней давности, надменно рассуждай о величии страны, которой нет. На большее ты не способен.
+51
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+42
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Hola Hola
5 лет за обсуждение итогов ЧМ. Не меньше.
+35
-3
+32
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Игорь Новиков
И не преступление - то, что делает хозяин Славы. Главное - не перепутать.
+37
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+26
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алексей любовь
Да кого твое мнение ****
+27
-3
+24
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Анатолий Дмитриевич
Ответ The world champion 1998
Интересно, сможет ли она переплюнуть легендарную суперсерию 1972?
уже переплюнула! видели, как обсуждают новую суперсерию в интернете и соцсетях? так в 1972 году такого не было!
+22
0
+22
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jemz
Почему это преступление,у всех разное мнение:кому интересно - смотрят,а кому не нравится- то не смотрят.Нафига за всех решать
+20
-2
+18
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The world champion 1998
Ответ Сергей Гирин
Куда уж до матчей суперсерии России-25!
Интересно, сможет ли она переплюнуть легендарную суперсерию 1972?
+20
-2
+18
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Ivan Balashov
Ответ Nazza1406
Не уважают только слабоумные,плюсующие ваш коммент такие же как вы недоросли,Фетисов легенда мирового хоккея,а кто вы?😁
Сколько лет назад он играл в хоккей на профессиональном уровне? Сейчас он занимается явно не этим. А кое-чем намного хуже.
+18
-2
+16
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The world champion 1998
Ответ Злобный Конь
Рехнутый?
Скорее всего, вопросительный знак здесь ни к чему.
+19
-3
+16
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Александр Колодин
Фетисов совсем сб.ендил? Статья 29 конституции РФ гласит, что граждане России вправе искать, получать и передавать любую информация, кроме информации составляющую государственную тайну. Фетисов посягнул на права граждан РФ.
+14
-1
+13
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Адольф Ездунов
Ответ Сергей Орлов
Видимо, где-то головой стукнулся.
об коробку с деньгами
+13
-1
+12
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dm1959
Не прошло и 20 минут...

https://www.sports.ru/hockey/1115159553-kozhevnikov-o-chm-pervenstvo-dvora-skoro-budut-igrat-strany-gondurasa-.html?comment_id=4138416%C2%A6news%C2%A61115159553
+13
-1
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Волька-ибн-Алёша
почему это кондом решает за меня,что мне смотреть
+13
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Злобный Конь
Рехнутый?
+18
-7
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mold-cel
далее по списку: Формула 1: нет Лады - нет Формулы. Кино не смотреть, наши фильмы не номинированы на Оскар. Музыку не слушать, нас нет на Грэмми.
+9
0
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Fox Pyromaniac
Ответ GSA1214
Слава, согласен с тобой на все 100%
Правильно - на 146.
+11
-3
+8
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Men77
"Это преступление – обсуждать чемпионат мира"

Ждем новую статью, господин депутат.
+7
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ogent
Ответ Nazza1406
Не уважают только слабоумные,плюсующие ваш коммент такие же как вы недоросли,Фетисов легенда мирового хоккея,а кто вы?😁
Зато тебя и тебеподобных все уважают, поэтому у тебя уже 28 минусов......"многоуважаемый"
+7
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Водяра
Славик никогда не был хорошим человеком. Подлец и лизун.
+6
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&_Bishep_&
Блин, хоккеисты которые в свое время со скандалом покидали свою страну и рвались в США , стали ортодоксальными патриотами. Переоформил быстро свою квартиру в Манхэттене на дочь (гражданку США), теперь можно с чистой совестью начать клеймить Запад.
+6
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Беня_Финитас
депутата по экологическим вопросам ЧМ по хоккею волнует . как там все леса догорели ? всю тундру мазутой залили ? в Авачинской бухте что-то живое осталось ? как организована охота в заповедниках ?нет ответов у Славы Фетисова .
+6
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