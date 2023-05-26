Вячеслав Фетисов считает преступлением показывать и обсуждать ЧМ по хоккею в России.

«Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление – показывать его у нас в стране, еще и обсуждать его итоги. Тема для меня закрыта.

Это преступление – обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Фетисов.

Канада сыграет с Латвией в полуфинале ЧМ-2023, США – с Германией. Сборная России была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.