Вячеслав Фетисов: «Для меня нет ЧМ по хоккею. Это преступление – показывать его в России, обсуждать его итоги»
Вячеслав Фетисов считает преступлением показывать и обсуждать ЧМ по хоккею в России.
«Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление – показывать его у нас в стране, еще и обсуждать его итоги. Тема для меня закрыта.
Это преступление – обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Фетисов.
Канада сыграет с Латвией в полуфинале ЧМ-2023, США – с Германией. Сборная России была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.
https://www.sports.ru/hockey/1115159553-kozhevnikov-o-chm-pervenstvo-dvora-skoro-budut-igrat-strany-gondurasa-.html?comment_id=4138416%C2%A6news%C2%A61115159553
Ждем новую статью, господин депутат.