УЕФА может исключить «Ювентус» из еврокубков из-за Суперлиги и финансовых махинаций. Чеферин удивлен пассивностью нового руководства клуба

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА дисквалификации Жоан Лапорта Андреа Аньелли финансовый фэйр-плей Александер Чеферин Лига Конференций УЕФА Футбол

УЕФА может исключить «Ювентус» из еврокубков.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, речь может идти об отстранении как на год, так и на несколько лет.

Союз европейских футбольных ассоциаций ждет отказа «Ювентуса» от проекта Суперлиги, чего клуб по-прежнему не сделал, вероятно, ожидая вердикта суда Евросоюза.

Кроме того, новые руководители туринцев не идут на контакт с главой УЕФА Александером Чеферином. Например, президент «Барселоны», также продвигающей Суперлигу, Жоан Лапорта в апреле прилетал в Словению, чтобы поговорить с Чеферином.

Еще один важный фактор, который может повлиять на судьбу «Юве» в еврокубках, – дело о фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами. Согласно последнему решению в Италии, с «Ювентуса» сняли 10 очков, клуб опустился на 7-е место в таблице Серии А.

Также у «бьянконери» были проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей. «Ювентус» договорился с УЕФА о мировом соглашении, заплатив штраф сильно ниже изначального – 3,5 миллиона евро вместо ожидаемых 19 млн. Причем соглашение, вероятно, основывалось на фиктивной отчетности клуба.

В связи со всеми перечисленными факторами Чеферин и его команда удивлены пассивностью нового руководства «Ювентуса», как минимум в вопросе отказа от Суперлиги, хотя один из ее идеологов, Андреа Аньелли, уже не работает в клубе.

Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть?

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Чеферин удивлен пассивностью нового руководства клуба - типа денег до сих пор ему не занесли?
+42
-4
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deimon7.7
Ответ rigobersong
Давно пора, надо вообще организовать турнир под названием фк Кабинет. 3 участника уже есть: Реал, Ювентус, Зенит:)
Как на счет турнира фк Рычаг? Состав участников ты тоже прекрасно знаешь)
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Никулин
Так спешил сенсацию выдать, что аж в заге ошибка
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
УЕФА не должна позволить угробить наш любимый футбол..)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Никита Никулин
🤝
Ты хоть подумай кому ты только что руку пожал:)) Ты точно фанат ювентуса?:)) Ведь всему сайту известно, что Игорек постит все негативные новости о ювентусе:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Подкаменев
этим движением УЕФА только приблизит свой конец, а Суперлига может стать уже более реальной.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
а пассивность самого Чифирина - за оскорбление пожилого человека и расистские высказывания в адрес Давидса когда будет решение❓🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ rigobersong
Ты хоть подумай кому ты только что руку пожал:)) Ты точно фанат ювентуса?:)) Ведь всему сайту известно, что Игорек постит все негативные новости о ювентусе:)
Еще он любит защищать темных провокаторов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juveforzajuve
Ответ Ебздрогыч
Чеферин удивлен пассивностью нового руководства клуба - типа денег до сих пор ему не занесли?
Тоже в голову пришло. Чеферин ждёт либо бабла много, либо чтобы на коленях приползли
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий