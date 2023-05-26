У Тоуни диагностировали лудоманию – это и признание вины сократило отстранение с 15 до 8 месяцев. Форвард 13 раз ставил против своей команды

Айвену Тоуни диагностировали зависимость от азартных игр.

Футбольная ассоциации Англии (FA) опубликовала письменное обоснование того, что нападающий «Брентфорда» отстранен на восемь месяцев.

Выяснилось, в частности, что Тоуни делал ставки против команды, в которой сам же и выступал, хотя и не играл в тех матчах.

В частности, было определено:

– 126 ставок было сделано на матчи турниров, в которых клуб Тоуни участвовал или имел право участвовать в этом сезоне;

– 29 из 126 ставок были связаны с клубами, в которых Тоуни был зарегистрирован или которые арендовали его в то время;

– 16 из 29 ставок были на то, что команда Тони выиграет в 15 матчах, и он сыграл в 11 из этих игр и не играл в остальных, находясь в заявке на матч;

– 13 из 29 ставок были на то, что команда Айвена проиграет в семи разных матчах в период с 22 августа 2017 года по 3 марта 2018 года, но он не играл ни в одном из этих матчей.

Также Тоуни неоднократно признавался, что лгал следователям после того, как изначально отрицал, что делал ставки на футбол.

Согласно документам FA, футболист мог быть дисквалифицирован на 15 месяцев, но Тоуни признал себя виновным и проявил «искреннее раскаяние». Кроме того, независимая комиссия установила, что психиатр Филипп Хопли выявил у футболиста зависимость от азартных игр. Признание вины и психиатрический диагноз привели к сокращению дисквалификации до 8 месяцев.

В документе говорится: «Отсутствие контроля над азартными играми у игрока является отражением его диагностированной зависимости от азартных игр. Судя по всему, господин Тоуни перестал ставить на футбол, но он все еще ставит на другие виды спорта и на игры в казино».

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