У Тоуни диагностировали лудоманию – это и признание вины сократило отстранение с 15 до 8 месяцев. Форвард 13 раз ставил против своей команды

Теги премьер-лига Англия дисквалификации Брентфорд Айвен Тоуни Ставки на футбол Футбол

Айвену Тоуни диагностировали зависимость от азартных игр.

Футбольная ассоциации Англии (FA) опубликовала письменное обоснование того, что нападающий «Брентфорда» отстранен на восемь месяцев.

Выяснилось, в частности, что Тоуни делал ставки против команды, в которой сам же и выступал, хотя и не играл в тех матчах.

В частности, было определено:

– 126 ставок было сделано на матчи турниров, в которых клуб Тоуни участвовал или имел право участвовать в этом сезоне;

– 29 из 126 ставок были связаны с клубами, в которых Тоуни был зарегистрирован или которые арендовали его в то время;

– 16 из 29 ставок были на то, что команда Тони выиграет в 15 матчах, и он сыграл в 11 из этих игр и не играл в остальных, находясь в заявке на матч;

– 13 из 29 ставок были на то, что команда Айвена проиграет в семи разных матчах в период с 22 августа 2017 года по 3 марта 2018 года, но он не играл ни в одном из этих матчей.

Также Тоуни неоднократно признавался, что лгал следователям после того, как изначально отрицал, что делал ставки на футбол.

Согласно документам FA, футболист мог быть дисквалифицирован на 15 месяцев, но Тоуни признал себя виновным и проявил «искреннее раскаяние». Кроме того, независимая комиссия установила, что психиатр Филипп Хопли выявил у футболиста зависимость от азартных игр. Признание вины и психиатрический диагноз привели к сокращению дисквалификации до 8 месяцев.

В документе говорится: «Отсутствие контроля над азартными играми у игрока является отражением его диагностированной зависимости от азартных игр. Судя по всему, господин Тоуни перестал ставить на футбол, но он все еще ставит на другие виды спорта и на игры в казино».

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51 комментарий

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Fullhouse
беспроигрышная схема, выиграли - отлично, продули - ну хоть кэш с этого поимел😅
+76
-1
+75
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Извилина Заремы
Не нарушитель, а жертва страшной болезни.
+43
-3
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Эден Азаров
Ответ Fullhouse
беспроигрышная схема, выиграли - отлично, продули - ну хоть кэш с этого поимел😅
Я с такой логикой в этом году нормально поднял, ставя против Челси
+38
-4
+34
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llolishe
У Кокорина диагностировали Кофеманию
+35
-3
+32
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llolishe
Федун ставил на проигрыши Спартака
+31
-4
+27
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Romeo Yankovich
Ответ Эден Азаров
Я с такой логикой в этом году нормально поднял, ставя против Челси
это хорошо, конечно, но почему у тебя нос длинный??
+22
-1
+21
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Дмитрий Орлов
В Лудогорец его
+8
0
+8
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Alex Sarus
Тоуни олицетворение этого звездеца со ставками. Но пока бабки капают в казну, всем плевать.
+9
-2
+7
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Мельников Михаил
Ответ Эден Азаров
Я с такой логикой в этом году нормально поднял, ставя против Челси
"Нормально" - это сколько?
Один мой шапочно знакомый китаец, в матче СА-Аргентина на мизерный процент за Аргентину решил по легкому срубить 6% прибыли "за вечер".
И лупанул туда 200 тысяч юаней. Итог мы знаем))
Опасно это.. ставки ставить.
+7
0
+7
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dimamak10
Ну хоть теперь на 8 месяцев можно заняться ставками
+6
-1
+5
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гилберт
Ответ Fullhouse
беспроигрышная схема, выиграли - отлично, продули - ну хоть кэш с этого поимел😅
Интересный случай произошёл с легендарным снукеристом Джоном Хиггинсом. Он играл финал одного из турниров и в перерыве позвонил в одну из контор, представился и сделал ставку на своего соперника. Просто хотел подстраховаться. Когда об стало известно, игрока забанили на год, Джон бросил тренировки, а затем спустя полгода бан сняли и растренированный Хиггинс выкосил на радостях почти все турниры включая ЧМ.
+4
0
+4
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ML26
Жаль пропустит почти год. Мог в топ клуб уже ехать
+3
0
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statistic5
Ответ llolishe
Федун ставил на проигрыши Спартака
он же не выходил на поле в этих матчах))
+4
-1
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Under
Ответ ML26
Жаль пропустит почти год. Мог в топ клуб уже ехать
ну не год, полгода скорее с учётом лета
в середине января уже сможет играть
примерно как если бы вылетел из-за травмы, только с точки зрения медицины меньше рисков
+2
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Антон Князев
Ответ S.A.N.
ставки на собственные матчи это разве не повод для серьёзного разбирательства? за подобное можно пожизненную дискву получить запросто
Написано же когда ставил на проигрыш Брентфорда не играл в этих матчах то есть повлиять не мог на результат. А когда сам был в составе ставил на выигрыш, верил в себя)))
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TaR
Ответ Stewart D.
за такое даётся пожизненный бан по хорошему. Дискредитирует профессию футболиста. Это тоже самое что и доги играть.
Пояснительную бригаду, пожалуйста. Что тут общего с догами?
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gPk
Ответ Stewart D.
неверно. Думай лучше. Я знаю ты можешь.
Ну и в каком месте это то же самое, что и катать доги? Оценивать реальные силы своей команды = катать доги?
+2
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gPk
Ответ TaR
Пояснительную бригаду, пожалуйста. Что тут общего с догами?
Он думает что если клуб проиграл, то это автоматически дог. Даже не понимая что условные 10 других игроков основы не могли знать ни о каких ставках
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Forza
Ответ Axl_rose
А Буков накажут, за использование больного в своих целях? А ну да, т.е. нет.
Наказывают ли производителей алкоголя за алкоголизм? Или производителей игр, за игроманию? Или давай накажем sports.ru за интернет зависимость пользователя!
+1
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Schiaff1no
Ответ Владимир Владимирович
Получается Тоуни специально мог мазать чтобы карта села ? Странный чел. Понимаю если человек ставит на Тотал желтые карты больше или на Тотал больше голов, но против своей команды ставить ….
Ставить против любимой команды вполне себе обычная практика, проиграют - хоть денег чуть поднимешь, выиграют- и то хорошо. Вряд ли он на этом зарабатывал, обычная лудка
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Three Days Grace
Дичь просто.
За невежество(расизм) Суареса дисквалифицировали на 4 месяца, а Тоуни за болезнь (лудомания) на 8 месяцев
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Konstantin Meerov
Ответ Olajuvon
Мог бы брата попросить ставить, зачем так подставляться было…
это тоже дисква. не имеют права родственники ставить на клуб, где играет твой брат/сват/отец и т.д.
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Under
Ответ S.A.N.
ставки на собственные матчи это разве не повод для серьёзного разбирательства? за подобное можно пожизненную дискву получить запросто
так вроде же серьёзно и разобрались, вердикт вынесли, с учётом всех факторов
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иц а мэн
ну хотя бы 8, не очень много
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Владимир Владимирович
Ответ llolishe
Ты посмотри на стату за сезон Он играет лучший сезон в карьере
Так речь не про этот сезон
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