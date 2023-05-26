Спаллетти сделал татуировку в честь победы с «Наполи» в Серии А

Лучано Спаллетти сделал татуировку в честь победы в Серии А с «Наполи».

64-летний тренер набил на руке эмблему «Наполи» и скудетто с цифрой 3.

Напомним, «Наполи» ранее досрочно выиграл чемпионат Италии.

Ранее появилась информация о том, что Спаллетти может покинуть пост главного тренера «Наполи» из-за разногласий с президентом Аурелио Де Лаурентисом.

Фото: instagram.com/valentinorussotattoo

«Наполи» разваливается: Спаллетти рвется уйти, за Осимхеном и Кимом уже пришли топ-клубы

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте