Спаллетти сделал татуировку в честь победы с «Наполи» в Серии А
Лучано Спаллетти сделал татуировку в честь победы в Серии А с «Наполи».
64-летний тренер набил на руке эмблему «Наполи» и скудетто с цифрой 3.
Напомним, «Наполи» ранее досрочно выиграл чемпионат Италии.
Ранее появилась информация о том, что Спаллетти может покинуть пост главного тренера «Наполи» из-за разногласий с президентом Аурелио Де Лаурентисом.
Фото: instagram.com/valentinorussotattoo
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