Спаллетти сделал татуировку в честь победы с «Наполи» в Серии А

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи фото стиль Футбол

Лучано Спаллетти сделал татуировку в честь победы в Серии А с «Наполи».

64-летний тренер набил на руке эмблему «Наполи» и скудетто с цифрой 3.

Напомним, «Наполи» ранее досрочно выиграл чемпионат Италии.

Ранее появилась информация о том, что Спаллетти может покинуть пост главного тренера «Наполи» из-за разногласий с президентом Аурелио Де Лаурентисом.

Фото: instagram.com/valentinorussotattoo

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37 комментариев

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Дурачок
С буквой N на руке он сможет потом возглавить Nефтчи, Nижний Nовгород или Nефтехимик из Нижнекамска.
+50
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+46
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kostjagin1
Красавчик
+13
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Махмуд Адылов
Век серии А не видать))
+7
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Olovo
А интересно получилось
+6
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Фут.Боль
Ответ шлеп нога
А чего на лбу не набил?
Там морщины. Цифра 3 может легко в 0 превратиться. Не поймут.
+8
-2
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ЕгориЙ
Долго шёл к скудетто, для него это серьезное достижение. Наверное после этого у него появилось ощущение, что он что-то в жизни добился. Можно только порадоваться за него.
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Qazan
Лысый шарлатан очередной.
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Водяра
Ответ Дурачок
С буквой N на руке он сможет потом возглавить Nефтчи, Nижний Nовгород или Nефтехимик из Нижнекамска.
Newell’s Old Boys выиграет Копа Либертадорес с Месси.
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Romano1985
Если перевернуть ) получится Z ) … Зенит !
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EARMSR
Ответ Андрюха с района
Хз, в чем прикол таких татуировок) Это как бить на теле имя какого-то человека, а после расставания с ним, перебивать это тату)
Ну с этим чемпионством он точно не расстанется.
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Алексей Александрович
Ответ Леван Мкртчян
А ещеНью-Йорк Никс , Нью-Йорк Рейнджерс, Нью-Джерси Девилс, партию Народных Эссеров и компании Норильский Никель -- Найк -- Ниведиа
Ты в очередной раз бред пишешь
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zzzeeerrrooo
Ответ Wiley Fox
А чего все порвано на лоскуты? И к чему тройка эта, что означает?
Не трудно догадаться что это третий титул чемпиона Италии
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Mixos Demid
Ответ Дурачок
С буквой N на руке он сможет потом возглавить Nефтчи, Nижний Nовгород или Nефтехимик из Нижнекамска.
Либо Зенит, если будет держать руку только горизонтально.
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Арсений Чернобаев
Ответ Дурачок
С буквой N на руке он сможет потом возглавить Nефтчи, Nижний Nовгород или Nефтехимик из Нижнекамска.
мэр нижнего, Нижнекамска, Новокузнецка
глава нефтяной компании Норникель
много вариантов
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Johnie
Ответ Дурачок
С буквой N на руке он сможет потом возглавить Nефтчи, Nижний Nовгород или Nефтехимик из Нижнекамска.
Если перевернуть, то Zенит, Zürich
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Diald
Ответ Olovo
А интересно получилось
да качественно нарисовано
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Diablosax
Ответ ЕгориЙ
Долго шёл к скудетто, для него это серьезное достижение. Наверное после этого у него появилось ощущение, что он что-то в жизни добился. Можно только порадоваться за него.
Чего-то!
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Team_Coach
Ответ Дурачок
С буквой N на руке он сможет потом возглавить Nефтчи, Nижний Nовгород или Nефтехимик из Нижнекамска.
А если посмотреть под другим ракурсом, то там можно и другую букву увидеть
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Игорь Петров
Ответ Дурачок
С буквой N на руке он сможет потом возглавить Nефтчи, Nижний Nовгород или Nефтехимик из Нижнекамска.
А если её и ещё набок перевернуть, ух
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Maricone
Ответ Андрюха с района
А ты вообще без него родился) И вроде тоже норм живешь)
ты лишь подтвердил мой коммент, спасибо.
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Maricone
Ответ Андрюха с района
Как на эту ситуацию посмотреть) Трофей останется у клуба, а он скоро уйдет из него) Поэтому расстанется)
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мс-мешок
Уважение Спалеттти
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Барыга блинами
Наполи не уйдёт из Спаллетти
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Пепси пеналдувич
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