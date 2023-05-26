«Арсенал» презентовал новую домашнюю форму, посвященную 20-летию сезона без поражений
«Арсенал» представил новую домашнюю форму на следующий сезоне.
Форма посвящена 20-летию сезона «канониров» в АПЛ без поражений.
Эмблема команды и полоски на рукавах выполнены в золотом цвете.
«Арсенал» сыграет в новых футболках в заключительном матче нынешнего сезона чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».
В сезоне-2003/04 лондонцы ни разу не проиграли в сезоне АПЛ, одержав 26 побед и 12 раз сыграв вничью. Эту команду называют «Непобедимые».
Фото: официальный сайт «Арсенала»
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Дениска зажигал по полной программе.
А где в этой форме намёк на тот сезон,кто мне объяснит?
в то время топам формы делали многим на 2 года (эта форма 2002-2004). В 2005-2006 крутая была бордовая