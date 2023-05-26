«Арсенал» презентовал новую домашнюю форму, посвященную 20-летию сезона без поражений

Теги премьер-лига Англия Арсенал фото игровая форма стиль Футбол

«Арсенал» представил новую домашнюю форму на следующий сезоне.

Форма посвящена 20-летию сезона «канониров» в АПЛ без поражений.

Эмблема команды и полоски на рукавах выполнены в золотом цвете.

«Арсенал» сыграет в новых футболках в заключительном матче нынешнего сезона чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

В сезоне-2003/04 лондонцы ни разу не проиграли в сезоне АПЛ, одержав 26 побед и 12 раз сыграв вничью. Эту команду называют «Непобедимые».

Фото: официальный сайт «Арсенала»

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36 комментариев

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Rio de Janeiro
Без логотипа О2 вообще не резонирует тем Арсеналом
+57
-4
+53
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Николай Корягин
Изначально просто к чемпионству ее готовили, но потом пришлось выдумывать новый символизм
+39
-3
+36
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onegin2007
Красивая форма.
+22
-1
+21
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Николай Коровин
А потом будет 20 лет без побед
+19
-2
+17
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Абдулов Алексей
Ответ ARAMIS777
Крутой был тогда сезон у канониров! Дениска зажигал по полной программе. А где в этой форме намёк на тот сезон,кто мне объяснит?
Видимо золотой цвет адиковских полосок в честь золотого кубка, который им вручили.
+11
-2
+9
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Aleksandr Khachoyan
Ответ ARAMIS777
Крутой был тогда сезон у канониров! Дениска зажигал по полной программе. А где в этой форме намёк на тот сезон,кто мне объяснит?
Там есть часть со всеми результатами того сезона.
+8
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Джанлука Нальюка
Никакой связи не вижу с 20 летием той команды.
+6
0
+6
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Maxximus
Ответ Rio de Janeiro
Без логотипа О2 вообще не резонирует тем Арсеналом
Да, нужно было добавить, при этом поменять местами 2 с О 😂
+8
-2
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ARAMIS777
Крутой был тогда сезон у канониров!
Дениска зажигал по полной программе.
А где в этой форме намёк на тот сезон,кто мне объяснит?
+6
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+5
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шампион
Хоть так на золото посмотрят...
+5
0
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DanielCarvalho
Лучшая форма у Арсенала была тёмно бордовая, сезона 04-05 . с золотым цветом шрифта. просто божественная
+4
0
+4
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Xm.md
Ахаха
+6
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Marcus-light
Странный символизм. Что общего то с той формой? Лишь бы золото нашить
+3
0
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Дмитрий Снегирёв
Арсенал все продолжает себя накачивать символизмом). Может и сработает кстати
+6
-4
+2
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deadjoker
Ответ Rio de Janeiro
Без логотипа О2 вообще не резонирует тем Арсеналом
На 40 летие вернут :)
+1
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Joker17
Ответ Rio de Janeiro
Без логотипа О2 вообще не резонирует тем Арсеналом
поражения в концовке этого сезона вообще не резонируют с тем Арсеналом
+1
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Зеленодольск
Ответ ARAMIS777
Крутой был тогда сезон у канониров! Дениска зажигал по полной программе. А где в этой форме намёк на тот сезон,кто мне объяснит?
Видимо, рукава)
+1
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ARAMIS777
Ответ Aleksandr Khachoyan
Там есть часть со всеми результатами того сезона.
Приветствую Александр. Если так,то достойно.
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Дмитрий Турецкий
Ответ Абдулов Алексей
Видимо золотой цвет адиковских полосок в честь золотого кубка, который им вручили.
иронично, что Арсенал закончил сезон с серебром) 🙃
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Alex Alex
1 в 1
в то время топам формы делали многим на 2 года (эта форма 2002-2004). В 2005-2006 крутая была бордовая
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Garikus89
Ответ ARAMIS777
Крутой был тогда сезон у канониров! Дениска зажигал по полной программе. А где в этой форме намёк на тот сезон,кто мне объяснит?
Там в узоре самой золотой полоски шрифтом идет WWWDW и так далее, в честь результатов того сезона
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ARAMIS777
Ответ Зеленодольск
Видимо, рукава)
Выше Александр написал в чём фишка.
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D-oh!
Классика, блд 👍
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Trafalgar_Outlaw
Золотая в честь чемпионства?
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Собака хаски в маске
при Эмери красивая была,особенно шрифт номер и фамилии игрокв
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