«Арсенал» представил новую домашнюю форму на следующий сезоне.

Форма посвящена 20-летию сезона «канониров» в без поражений.

Эмблема команды и полоски на рукавах выполнены в золотом цвете.

« » сыграет в новых футболках в заключительном матче нынешнего сезона чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

В сезоне-2003/04 лондонцы ни разу не проиграли в сезоне АПЛ, одержав 26 побед и 12 раз сыграв вничью. Эту команду называют «Непобедимые».

Фото: официальный сайт «Арсенала»

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