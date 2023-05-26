Вероника Степанова: «Либо мы вернемся на равных, либо не вернемся вообще. Правила должны быть едиными для лыжников из всех стран»

Вероника Степанова оценила продление отстранения российских лыжников.

«Скандинавские СМИ в последние пару дней довольно активно интересуются реакцией моей на очередное «решение» . Вот что я ответила (вопросы, в общем, одинаковые были):

FIS пытается балансировать, но все больше и больше похоже, что они просто задвигают дело в долгий ящик. Вероятно, надеясь, что ситуация «как-то сама собой разрешится». Я так не думаю. Либо мы вернемся на равных, либо не вернемся вообще.

Под равным я подразумеваю прежде всего отсутствие какой-либо «отборочной комиссии», которая имела бы право допрашивать меня о политических взглядах или требовать озвучить мой статус занятости. Правила должны быть едиными для лыжников из всех стран. Любой другой подход – это дискриминация, и все, в том числе в FIS, это прекрасно понимают.

Мир намного больше, чем Скандинавия или даже вся Европа. Те кто хочет соревноваться без нас, вправе это делать. Но им нужно честно признать, что это никакой не кубок и не чемпионат мира – просто международный турнир», – написала .