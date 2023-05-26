Вероника Степанова: «Либо мы вернемся на равных, либо не вернемся вообще. Правила должны быть едиными для лыжников из всех стран»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова оценила продление отстранения российских лыжников.

«Скандинавские СМИ в последние пару дней довольно активно интересуются реакцией моей на очередное «решение» FIS. Вот что я ответила (вопросы, в общем, одинаковые были):

FIS пытается балансировать, но все больше и больше похоже, что они просто задвигают дело в долгий ящик. Вероятно, надеясь, что ситуация «как-то сама собой разрешится». Я так не думаю. Либо мы вернемся на равных, либо не вернемся вообще.

Под равным я подразумеваю прежде всего отсутствие какой-либо «отборочной комиссии», которая имела бы право допрашивать меня о политических взглядах или требовать озвучить мой статус занятости. Правила должны быть едиными для лыжников из всех стран. Любой другой подход – это дискриминация, и все, в том числе в FIS, это прекрасно понимают.

Мир намного больше, чем Скандинавия или даже вся Европа. Те кто хочет соревноваться без нас, вправе это делать. Но им нужно честно признать, что это никакой не кубок и не чемпионат мира – просто международный турнир», – написала Степанова.

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45 комментариев

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maks44
Я вчера по пьянке избил соседа. Извиняться не собираюсь, из квартиры выходить не буду. Пусть они там всем подъездом без меня помучаются.
+102
-10
+92
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IzhStyle
ну ок, вы не вернетесь
+51
-4
+47
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Kappa Pride
кто мы? ты тут одна
+48
-7
+41
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Кирилл Шарапов
Ответ maks44
Я вчера по пьянке избил соседа. Извиняться не собираюсь, из квартиры выходить не буду. Пусть они там всем подъездом без меня помучаются.
Накакал на бумажку перед дверью соседа и поджёг её.. Проблема в том, что дверь напротив
+27
-2
+25
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Cruz
Но им нужно честно признать, что это никакой не кубок и не чемпионат мира – просто международный турнир
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"А реальный чемпионат мира будет проходить в Малиновке. Потому, что русские самые сильные." - добавила Степанова
+24
-1
+23
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Gildas
Почему она про себя говорит мы? Не вернёшься ты уже никуда😊
Это такие же скандинавы, как и канадцы "общающиеся" с Третьяком?
+25
-3
+22
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Сергей Галынский
Готовый депутат
+25
-4
+21
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pavlikkk
Ответ maks44
Я вчера по пьянке избил соседа. Извиняться не собираюсь, из квартиры выходить не буду. Пусть они там всем подъездом без меня помучаются.
Хотел избить, так будет правильнее:)
+27
-7
+20
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GLW
давай, до свиданья
+15
-2
+13
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Иван_Флягин
Ответ Совесть Черданцева
Я до сих пор не понимаю: как можно было себе промыть полностью мозги в 22 ГОДА?!
Там промывать нечего.
+14
-1
+13
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Anton!o :)
Без Степановой мир спорта не обеднеет
+12
-1
+11
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Вечно в бане
Ответ Совесть Черданцева
Я до сих пор не понимаю: как можно было себе промыть полностью мозги в 22 ГОДА?!
А откуда вообще мозги у двадцатилетней девочки, которая с раннего детства, ничего, кроме лыжной трассы, в жизни не видела?
Да и пишет тексты ее папик с RT, работа у человека такая.
+10
0
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MikhaL
Им и без вас хорошо. Будут соревноваться в нормальных условиях и на нормальных трассах. Веронике же придется ездить в такие места, где нет интернета для хоть какой-то трансляции и выгребная яма вместо теплого туалета.
Патриот должен терпеть.
+10
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Data Architector
Степанова уже столько наговорила, что ей и под нейтральным флагом на международных соревнованиях выступать не светит. Вот, чтоб не было скучно на внутрироссийских, и продолжает гнуть линию партии + место в Думе надо забронировать...
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fc-psg
Не хотите как хотите. Никто вас нигде не ждет и скучать точно не будет.
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Совесть Черданцева
Я до сих пор не понимаю: как можно было себе промыть полностью мозги в 22 ГОДА?!
+9
-2
+7
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Россия будет свободной
угрожает им самая титулованная лыжница мира... эээ, нет, европы?... эээ, нет России?... да вроде тоже нет.

словом, угрожает им
+7
-2
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Вечно в бане
«Вернёмся на равных, или не вернёмся вообще.»

Значит, пока не вернёмся. Спортивный мир без наших спортсменов переживёт, ему наши ультиматумы выполнять смысла нет. Чинуши и завязавшие со спортом «Степановы», тоже без спортивного мира проживут, им тоже смысла выполнять ультиматумы нет. Все довольны, все счастливы, кроме самих спортсменов.
+5
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Atsuktuvas
А вариант "не вернемся вообще" будет учитывать опыт СССР 91 года ?
+3
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Иван_Флягин
Баба с возу и волки сыты.
+3
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Дмитрий Бервинов
Я вообще не знаю, зачем возвращать российских спортсменов - воздух будет еще сильнее напряжен, будут обоюдные провокации - кому и зачем это надо? Чтобы люди, которую всю жизнь посвятили спорту, получили медаль? Столько судеб человеческих под откос пошло больше чем за год, что как-то плевать, выступят они на играх или нет - невелика потеря
+3
0
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nmnackjbxkasbk
слив защитан
+3
-1
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sintenced
Вот уж по кому, а по Степаниде точно никто не будет скучать.
+4
-2
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nmnackjbxkasbk
Ответ Gildas
Почему она про себя говорит мы? Не вернёшься ты уже никуда😊 Это такие же скандинавы, как и канадцы "общающиеся" с Третьяком?
это внутренние голоса.
+3
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ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
такая молодая, а забила на спорт
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