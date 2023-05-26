Александр Медведев: «Зенит составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов»
Александр Медведев выразил уверенность в конкурентоспособности «Зенита» в Лиге чемпионов.
«Зенит» одержал победу в нынешнем сезоне Мир РПЛ, выиграв пятый чемпионский титул подряд.
«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает.
Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры – я уверен, что «Зенит» составил бы очень серьезную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем», – сказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
132 комментария