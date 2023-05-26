Александр Медведев: «Зенит составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов»

Александр Медведев выразил уверенность в конкурентоспособности «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Зенит» одержал победу в нынешнем сезоне Мир , выиграв пятый чемпионский титул подряд.

«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает.

Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры – я уверен, что « » составил бы очень серьезную конкуренцию в прошедшем сезоне и в будущем», – сказал генеральный директор петербургского клуба .

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