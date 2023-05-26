Александр Медведев: «Зенит составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Александр Медведев Чемпионат.com Футбол

Александр Медведев выразил уверенность в конкурентоспособности «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Зенит» одержал победу в нынешнем сезоне Мир РПЛ, выиграв пятый чемпионский титул подряд.

«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает.

Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры – я уверен, что «Зенит» составил бы очень серьезную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем», – сказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

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132 комментария

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Arman FCSM
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
+201
-12
+189
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Милдронат Бромантанов
Уже составлял, да так что дома даже от Брюгге за щеку брали, последние места в группе несколько лет подряд, такая вот конкуренция, за 4 место да, бились знатно.
+155
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+143
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psycho
Сити отскочил в этом году, конечно
+114
-1
+113
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Ксяоми Ноутов
Да что там составил БЫ, он бы её выиграл БЫ. БЫ!!! 🤣
+94
-3
+91
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ALMANAC
Мальме не было в этом сезоне, если он не в курсе
+58
-3
+55
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Slavnov
Посмешище из первой корзины,может составить конкуренцию,только европейским стендап комикам
+53
-6
+47
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Геннадий Киселев
А что мешало составлять конкуренцию ранее? Правильно! Участие в ЛЧ. Из-за забора безопаснее тявкать.
+30
-1
+29
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Arman FCSM
Ответ Flashzzz
Спартачи тут как тут 🤭
За собой лучше бы следили, стрелочники
+38
-13
+25
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rpn.abramov
Ответ psycho
Сити отскочил в этом году, конечно
да я думаю Пеп как понял что нет главного соперника выдохнул и это окрылило сити что они прошли до финала
+22
0
+22
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Alex Chernov
Медведевы они такие, у одного газ к лету по 5000$, другой в ЛЧ всех рвёт не вставая со стула.. Балаболы, чего греха то таить 🙃
+19
-1
+18
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Арман Бижанов
Ответ psycho
Сити отскочил в этом году, конечно
Не получилось нам увидеть великое противостояние Алипа против Холланда))
+14
0
+14
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psycho
повезло европейским грандам, чего греха таить-то, расслабились без нашего зенита и играют в своё удовольствие
+12
0
+12
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T622222
Ответ Ксяоми Ноутов
Да что там составил БЫ, он бы её выиграл БЫ. БЫ!!! 🤣
Из серии если бы у бабушки были….
+12
-1
+11
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Ответ ALMANAC
Мальме не было в этом сезоне, если он не в курсе
так он забыл, что против Мальме на выезде спаслись с пенальти на 95 минуте...
+14
-3
+11
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Сикарио
Серьезную конкуренцию кому? Виктории Плзень?
+10
-2
+8
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Владимир Рытиков
Как и в предыдущих, ага.
+8
0
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Caniball
Ответ Slavnov
Посмешище из первой корзины,может составить конкуренцию,только европейским стендап комикам
Там бы уже не было 1ой корзины. Была бы 3-я корзина.
+8
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Alda
Да,помню, как вместо какого-то хорошего матча в лч выбрал я Боруссия Дортмунд - Зенит, ребятааа,такая конкуренция была: Зенит всем составом сидел в обороне весь тайм, в надежде на выносы на Дзюбу, который изредка цеплялся и не мог убежать от защитников, контратак почти не было, второй тайм начался с тем же сценарием, но уже без Дзюбы. Я от игры так давно не плевался, ну точнее от "конкуренции в Лиге Чемпионов".
+8
0
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T622222
Он уже составлял последние 3-и раза 🤣🔥
+11
-3
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Mechel**
А какой уровень игры у Зенита и в сравнении с кем? Но Медведев не успел об этом подумать
+6
0
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SOCCER2019
В следующем туре посмотрим, что такое Зенит без бразильцев. Мой прогноз, что в Сочи проиграют 2:1.
+7
-1
+6
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RAMIK
В борьбе за 4 место? Вы шутите? У нас чемпионат сейчас очень слабый. Очень слабый!
+6
0
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карабашка
Если учесть что кубок России был задуман в расширенном формате для замены Еврокубков,то он как раз проверил возможности зенита.Разгром от Спартака,проигрыш от Крыльев и Динамо.
+5
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мутятя
Как можно составить конкуренцию, когда при Семаке не выиграли ни одного гостевого матча? Чудеса газпромовские.
+5
0
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T622222
Он уже составлял последние 3-и раза 🤣🔥
+7
-2
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