Сайнс врезался в барьеры, 2-ю практику прервали красными флагами
Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс завершил вторую тренировку перед Гран-при Монако в барьерах.
Сайнс задел ограждение у бассейна, из-за чего влетел в стену.
Сессию прервали красными флагами. Испанец занимал третью строчку на момент остановки.
Гран-при Монако-2023. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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"Где шутки про Сасайнса? Или уже не смешно?"
ну почему же, смешно - что, кто-то верит в этого днаря)
Напомню, что в 2021-м только Шумахер набил болидов на большую сумму, чем Леклер. Оба стоили своими командам по 4 с лишним миллиона. При этом первый, будучи новичком, был наречен бездарем, второй же просто изо всех сил пытался выжать невыжимаемое из так себе машины. Почитать комментарии, так в Ф1 только один гонщик ищет пределы, все остальные просто ничего не умеют.