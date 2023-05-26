Сайнс врезался в барьеры, 2-ю практику прервали красными флагами

Гонщик « » завершил вторую тренировку перед Гран-при Монако в барьерах.

Сайнс задел ограждение у бассейна, из-за чего влетел в стену.

Сессию прервали красными флагами. Испанец занимал третью строчку на момент остановки.

Гран-при Монако-2023. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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