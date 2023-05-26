Сайнс врезался в барьеры, 2-ю практику прервали красными флагами

Теги Гран-при Монако Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс завершил вторую тренировку перед Гран-при Монако в барьерах.

Сайнс задел ограждение у бассейна, из-за чего влетел в стену.

Сессию прервали красными флагами. Испанец занимал третью строчку на момент остановки.

Гран-при Монако-2023. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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19 комментариев

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Scorpio
процитирую первую практику:
"Где шутки про Сасайнса? Или уже не смешно?"

ну почему же, смешно - что, кто-то верит в этого днаря)
+14
-5
+9
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Be_Fun
Ответ Hardi
У всех бывают ошибки, нужно понять в чём она была, постараться больше такого не допустить и идти дальше.
а, да?
+6
0
+6
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Be_Fun
Ответ Hardi
Если постоянно думать а неудачах прошлого, они тебя не отпустят.
тогда сайнсу придется вообще не думать
+4
0
+4
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MaEn
Ожидаемо...
+4
-2
+2
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Иван Алейников
Ответ Young Lions
Двойные стандарты великолепны, однако. Леклер у нас в поисках пределов 3 раза за две недели (к вопросу про Сайнса и каждый уикенд) и "уж лучше на тренировке, чем в квале", но стоит только Сайнсу попасть в такую же историю, начинают литься потоки дерьма. Напомню, что в 2021-м только Шумахер набил болидов на большую сумму, чем Леклер. Оба стоили своими командам по 4 с лишним миллиона. При этом первый, будучи новичком, был наречен бездарем, второй же просто изо всех сил пытался выжать невыжимаемое из так себе машины. Почитать комментарии, так в Ф1 только один гонщик ищет пределы, все остальные просто ничего не умеют.
Только у Шарля есть природный талант и скорость, а у младшего средний уровень всего и не более. Я много раз говорил, что лучше крашить (в пределах, конечно) и иметь скорость, чем тупо доезжать. Краши можно минимизировать, а пойди найди скорость которой никогда не было…
+2
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kerzhy
Первую практику выиграл, а во второй 100% специально в стену уехал, чтобы у условного РБ было меньше времени и шансов настроить болид, тем самым в квале и гонке у Феррари шансов больше будет. Красава, работает на команду!
+1
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Jack 13th
Красавчик! Всё-таки не разочаровал 😂😂
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Hardi
Я уже популярным становлюсь? Интересно, смогу ли дойти до уровня Должуна, Гуру футбола или Великого Алонсо?
только до уровня Луки
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FirePhoenix
Ответ Hardi
Если постоянно думать а неудачах прошлого, они тебя не отпустят.
Кто не падал, тот не поднимался, брат, ауф.
+1
0
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Luca di Montezemolo
Хотел похвалить, и тут краш, правда действительно быстр в этот раз.
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Paninaro
Ответ Scorpio
процитирую первую практику: "Где шутки про Сасайнса? Или уже не смешно?" ну почему же, смешно - что, кто-то верит в этого днаря)
Ну зачем так жёстко. Паренёк ищет пределы.) Каждый уик-энд.))
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Young Lions
Ответ Paninaro
Ну зачем так жёстко. Паренёк ищет пределы.) Каждый уик-энд.))
Двойные стандарты великолепны, однако. Леклер у нас в поисках пределов 3 раза за две недели (к вопросу про Сайнса и каждый уикенд) и "уж лучше на тренировке, чем в квале", но стоит только Сайнсу попасть в такую же историю, начинают литься потоки дерьма.
Напомню, что в 2021-м только Шумахер набил болидов на большую сумму, чем Леклер. Оба стоили своими командам по 4 с лишним миллиона. При этом первый, будучи новичком, был наречен бездарем, второй же просто изо всех сил пытался выжать невыжимаемое из так себе машины. Почитать комментарии, так в Ф1 только один гонщик ищет пределы, все остальные просто ничего не умеют.
+2
-2
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Hardi
Ответ Be_Fun
а, да?
Если постоянно думать а неудачах прошлого, они тебя не отпустят.
+3
-3
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Hardi
У всех бывают ошибки, нужно понять в чём она была, постараться больше такого не допустить и идти дальше.
это не про Сайнса
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Иван Алейников
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
это не про Сайнса
Младшего
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