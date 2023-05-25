Ролан Гаррос. Квалификация. Мирра Андреева сыграет с Осорио, Аванесян – с Дэй

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Эрика Андреева Элина Аванесян Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева и Элина Аванесян проведут финальный раунд квалификации «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Третий круг

Мирра Андреева (Россия) – Камила Осорио (Колумбия, 1)

Элина Аванесян (Россия, 15) – Кайла Дэй (США, 26)

Мария Тимофеева (Россия) – Тэйлор Таунсенд (США)

Эрика Андреева (Россия, 13) – Ольга Данилович (Сербия, 27)

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий