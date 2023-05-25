Ролан Гаррос. Квалификация. Мирра Андреева сыграет с Осорио, Аванесян – с Дэй
Мирра Андреева и Элина Аванесян проведут финальный раунд квалификации «Ролан Гаррос».
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Квалификация
Третий круг
Мирра Андреева (Россия) – Камила Осорио (Колумбия, 1)
Элина Аванесян (Россия, 15) – Кайла Дэй (США, 26)
Мария Тимофеева (Россия) – Тэйлор Таунсенд (США)
Эрика Андреева (Россия, 13) – Ольга Данилович (Сербия, 27)
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