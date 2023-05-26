Гран-при Монако-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

Теги результаты Гран-при Монако Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Монте-Карло
26 мая 2023 года
2-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.12,462 (29 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,065 (32)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,107 (22)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,220 (31)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,444 (18)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,498 (28)
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,529 (29)
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,588 (32)
9. Пьер Гасли («Альпин») +0,627 (27)
10. Эстебан Окон («Альпин») +0,700 (29)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,723 (30)
12. Джордж Расселл («Мерседес») +0,729 (31)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,892 (31)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,995 (27)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,058 (32)
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,179 (22)
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,201 (33)
18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,211 (29)
19. Алекс Албон («Уильямс») +1,755 (9)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,776 (32)
 

Сайнс врезался в барьеры, 2-ю практику прервали красными флагами

Гран-при Монако-2023. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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11 комментариев

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alex1382
Ответ Hardi
Сайнс третий не смотря на то что разбил болид, если бы не авария был бы первым.
но это не точно
+5
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+4
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Вячеслав Сауров
Очень интересно, но ничего не понятно. Феррари пока претенденты на первый ряд, но в гонке может стать всё плохо. Алонсо тащит ведро на второй ряд, Макс божит, но трасса не его и не машины, РБ тут в полную силу раскатиться не может, в квале второй ряд, наверное, хотя Перес может стрельнуть, а Леклер наоборот может в лужу пукнуть о стену от старания. С Мерсом не понятно ничего, я привык, что они шифруются) Сегодня особенно Рассел в шифровальщики подался. Короче, квала покажет, практики не информативны))
Алонсо, если бы не трафик в конце - был бы на первом месте. А потом не смог проехать круг из-за Сасайнца.
+4
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+4
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Вячеслав Сауров
Очень интересно, но ничего не понятно. Феррари пока претенденты на первый ряд, но в гонке может стать всё плохо. Алонсо тащит ведро на второй ряд, Макс божит, но трасса не его и не машины, РБ тут в полную силу раскатиться не может, в квале второй ряд, наверное, хотя Перес может стрельнуть, а Леклер наоборот может в лужу пукнуть о стену от старания. С Мерсом не понятно ничего, я привык, что они шифруются) Сегодня особенно Рассел в шифровальщики подался. Короче, квала покажет, практики не информативны))
+4
-2
+2
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Вячеслав Сауров
Ответ Batt Monner
Фаны фур недовольны? Сасайнц любимчика может обставить
Да заикайся свободно, тут все толерантные и инклюзивные, сэр Льюис приучил. Пиши хоть Сасасасайнц, к чему стесняться? Мы поймём))
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Luca di Montezemolo
Ну что тут сказать, возможно алонсо и фуры поборятся со звездолётом, возможно нет. Про мерс нечего сказать, обновки не сделали тачку хуже, но тачка пока в окружении мака, альфы и альпина , изменения которые нужно внести в тачку из-за зироподов.....уже невозможно сделать в этом году, может и понтоны будут в другом стиле, это всё что смогли сделать на скорую руку не меняя шасси.
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Кирилл Конопельченко
Ответ Hardi
Сайнс третий не смотря на то что разбил болид, если бы не авария был бы первым.
Да с чего это? Разница между практиками целая секунда между победителями практик. С какого это ты решил что он 100% снимет секунду со своего результата? Где этот факт записан? Он сделал все что мог и разбил болид.
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Incendier Deafening
Ответ Hardi
Сайнс третий не смотря на то что разбил болид, если бы не авария был бы первым.
Ага, а если бы Цунода проехал на 3 сек быстрее, то был бы первый.
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Andres Dandaras
Ответ Вячеслав Сауров
Очень интересно, но ничего не понятно. Феррари пока претенденты на первый ряд, но в гонке может стать всё плохо. Алонсо тащит ведро на второй ряд, Макс божит, но трасса не его и не машины, РБ тут в полную силу раскатиться не может, в квале второй ряд, наверное, хотя Перес может стрельнуть, а Леклер наоборот может в лужу пукнуть о стену от старания. С Мерсом не понятно ничего, я привык, что они шифруются) Сегодня особенно Рассел в шифровальщики подался. Короче, квала покажет, практики не информативны))
Так в гонке главное пит не засрать и можно выиграть на ведре . И не попасть на ск невезучий
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