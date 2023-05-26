Гран-при Монако-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й
Монте-Карло
26 мая 2023 года
2-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.12,462 (29 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,065 (32)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,107 (22)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,220 (31)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,444 (18)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,498 (28)
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,529 (29)
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,588 (32)
9. Пьер Гасли («Альпин») +0,627 (27)
10. Эстебан Окон («Альпин») +0,700 (29)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,723 (30)
12. Джордж Расселл («Мерседес») +0,729 (31)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,892 (31)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,995 (27)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,058 (32)
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,179 (22)
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,201 (33)
18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,211 (29)
19. Алекс Албон («Уильямс») +1,755 (9)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,776 (32)
Сайнс врезался в барьеры, 2-ю практику прервали красными флагами
Гран-при Монако-2023. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
11 комментариев