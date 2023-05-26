Минспорт Украины включил хоккеистов, футболистов, баскетболистов и других атлетов в список из 236 спортсменов, не вернувшихся из-за границы

Минспорт Украины опубликовал список из 236 спортсменов, не вернувшихся из-за границы.

Сообщается, что они нарушили взятые обязательства относительно сроков возвращения на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия.

Среди прочих в список попали: бывший футболист сборной Украины, нападающий «АЕК Ларнака» Артем Громов, форвард азербайджанского клуба «Зиря» Владислав Кулач, баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец.

Также в список вошли хоккеисты Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев и Евгений Фадеев, которые ранее выступали за сборную Украины на ЧМ-2023 в дивизионе 1B.

В стране было введено военное положение 24 февраля 2022 года, военнообязанным мужчинам запрещено покидать Украину.

В мае 2022 года выезд за границу разрешили спортсменам и тренерам. Они могут находиться за границей непрерывно не более 30 дней, но не менее продолжительности спортивного мероприятия. Срок пребывания за границей может быть продлен, если спортсмены будут участвовать в другом мероприятии после окончания предыдущего.