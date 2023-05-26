Минспорт Украины включил хоккеистов, футболистов, баскетболистов и других атлетов в список из 236 спортсменов, не вернувшихся из-за границы

Теги сборная Украины Артем Громов АЕК Ларнака ЧМ-2023 (первый дивизион) Филипп Пангелов-Юлдашев Владислав Кулач Дмитрий Нименко Александр Кобец Политика министерство молодежи и спорта Украины Зиря Андрей Кожемякин Хоккей

Минспорт Украины опубликовал список из 236 спортсменов, не вернувшихся из-за границы.

Сообщается, что они нарушили взятые обязательства относительно сроков возвращения на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия.

Среди прочих в список попали: бывший футболист сборной Украины, нападающий «АЕК Ларнака» Артем Громов, форвард азербайджанского клуба «Зиря» Владислав Кулач, баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец.

Также в список вошли хоккеисты Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев и Евгений Фадеев, которые ранее выступали за сборную Украины на ЧМ-2023 в дивизионе 1B.

В стране было введено военное положение 24 февраля 2022 года, военнообязанным мужчинам запрещено покидать Украину.

В мае 2022 года выезд за границу разрешили спортсменам и тренерам. Они могут находиться за границей непрерывно не более 30 дней, но не менее продолжительности спортивного мероприятия. Срок пребывания за границей может быть продлен, если спортсмены будут участвовать в другом мероприятии после окончания предыдущего.

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78 комментариев

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Эд..19
Пушечным мясом в угоду Зеленского никто не хочет быть.
+141
-50
+91
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Ихарь Окенфэйлов
Любой знает что из Украины можно спокойно выехать, договорившись с погранцами, без печати в загран паспорте. Не бесплатно конечно. Чем тысячи мужиков и пользуются. Благо коррупция там развита не хуже чем у нас. А тут вдруг решили сделать хорошую мину при плохой игре, и указать на "предателей" родины. Ну зачем мир то смешить?
+81
-14
+67
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Gepard_GRIN
Ответ Arnoldinho
Российских спортсменов много на фронте?
А как это связанно с его утверждением?
+65
-8
+57
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madflava
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Любой знает что из Украины можно спокойно выехать, договорившись с погранцами, без печати в загран паспорте. Не бесплатно конечно. Чем тысячи мужиков и пользуются. Благо коррупция там развита не хуже чем у нас. А тут вдруг решили сделать хорошую мину при плохой игре, и указать на "предателей" родины. Ну зачем мир то смешить?
коррупция развита везде хорошо, а не только в Украине или России
+33
-9
+24
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serginn
Этак они и на олимпиаду только девок отправят, что б мужики не свалили)
+21
-2
+19
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Slavnov
К вам вернись,на улице тормознете,вынесете из машины и отправите под бахмут,на 4 часа
+20
-4
+16
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DekiB
Ответ Просто Я
весь прикол в том, что у тебя шансов стать этим самым пушечным мясом гораздо больше, чем у любого украинца. Я бы не разбрасывался такими словами, кто знает, что взбредет в голову твоему хозяину
Серьёзно?))) Да ты эталонный)))
+19
-3
+16
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Джон Мщузавсех
Бгг, жду хайфско-торонтский парад вышиванок. Хире.
+22
-9
+13
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Metalloid
Ответ Anton Abaturov
А чё ты тут сидишь, а не на фронте? Для кремлевских ты ж не мясоч по твоей логике
У нас нет кучи волн мобилизаций, что бы грести всех и отлавливать, у нас всё цивилизованно прошло и сейчас больше ничего не надо.
+23
-13
+10
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Earnil
Как непатриотично. ВСУ лишилось пушечного мяса
+14
-6
+8
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Егор Чалов
Ответ Просто Я
весь прикол в том, что у тебя шансов стать этим самым пушечным мясом гораздо больше, чем у любого украинца. Я бы не разбрасывался такими словами, кто знает, что взбредет в голову твоему хозяину
Разница только в том, что пока мы ждем, что же взбредет в голову нашему хозяину, их хозяин уже все эти догадки во всю реализовывает.
+8
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+7
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Semen B
Ответ serginn
Этак они и на олимпиаду только девок отправят, что б мужики не свалили)
Да скоро и девок будут насильно в армию загребать.
+7
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Slavnov
Ответ Mikas7
а за что воюет Россия на чужой земле?,просто интересно ,за Америку что-ли ?
Почему чужой?всю историю,эти земли были российскими,за исключением 30 лет после распада ссср
+8
-3
+5
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deadjoker
Они воюют за родину в твиттере :))
+8
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Semen B
Ответ Anton Abaturov
Ага., цивилизовано. Меньше тв смотри. Истории как людей на улице вылавливали в ютубе сотни, если не тысячи. Про километровые пробки на границах с Грузией, Казахстаном и даже Монголией бегущих от мобилизации "осчастливленных" россиян вообще можно умолчать, даже по официальным данным выехалр более миллиона. То же и про "прекратившиеся волны" мобилизации. Ты либо в степи живешь, либо за деньги пишешь. Гребут еще как. И немыз и глухих и слабовидящих. И про "ненудность" вообще хохма. То и все города в рекламных плакатах призывающих подписываттся на контракт и ехать на сво
Хоть одно видео, где насильно вылавливали на улице в РФ.
Потом про немых, слабовидящих и т.п. поговорим.
+6
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LifeSpartak
Ну и правильно!
+6
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Джон Мщузавсех
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Любой знает что из Украины можно спокойно выехать, договорившись с погранцами, без печати в загран паспорте. Не бесплатно конечно. Чем тысячи мужиков и пользуются. Благо коррупция там развита не хуже чем у нас. А тут вдруг решили сделать хорошую мину при плохой игре, и указать на "предателей" родины. Ну зачем мир то смешить?
У вас в Израиле коррупция был еще в 19м веке, когда якобы иудеские колонисты скупали палестинские земли.
+6
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Витольд Бубеный
Ответ Mikas7
а за что воюет Россия на чужой земле?,просто интересно ,за Америку что-ли ?
Zа традиционные ценности! За русский язык! За право быть православными а не садомитами!
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Youzhny23
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Любой знает что из Украины можно спокойно выехать, договорившись с погранцами, без печати в загран паспорте. Не бесплатно конечно. Чем тысячи мужиков и пользуются. Благо коррупция там развита не хуже чем у нас. А тут вдруг решили сделать хорошую мину при плохой игре, и указать на "предателей" родины. Ну зачем мир то смешить?
не хуже чем у нас ? 😁 Украина первая страна в Европе , по коррупции, уже десятки раз доказано )
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Месси из Сибири
Ответ Просто Я
весь прикол в том, что у тебя шансов стать этим самым пушечным мясом гораздо больше, чем у любого украинца. Я бы не разбрасывался такими словами, кто знает, что взбредет в голову твоему хозяину
С математикой на Украине не дружим? На Украине 45 млн., в РФ 145 млн. Армия Украины всё ещё больше количественно армии РФ. Ну и кого шансов больше, у тебя или у него?
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Месси из Сибири
Ответ Эд..19
Пушечным мясом в угоду Зеленского никто не хочет быть.
Как бы это не было печально, желающих - хоть отбавляй.
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Месси из Сибири
Ответ Mikas7
Зеленский напал ?ты в своем уме ?
Напал Турчинов, а Зеленский оказался в нужное время в нужном месте.
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Mikas7
Ответ Витольд Бубеный
Это не сватиска! Это исконно русская Z, обозначает земля, земля в иллюминаторе, как сын грустит о матери...
ну ладно , немцы хоть не скрывали эту букву если ты знаешь историю
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Semen B
Ответ Месси из Сибири
С математикой на Украине не дружим? На Украине 45 млн., в РФ 145 млн. Армия Украины всё ещё больше количественно армии РФ. Ну и кого шансов больше, у тебя или у него?
На Украине уже давно не 45 миллионов (это было вместе с ДНР и ЛНР). Если грубо, то 10 миллионов отделилось, 10 млн уехало, сейчас там уже миллионов 25-30 осталось.
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Александр Горлов
Ответ Эд..19
Пушечным мясом в угоду Зеленского никто не хочет быть.
В угоду тому или другому это болтовня. Отказаться защищать свою страну, когда на её территории враг- малодушие, ну как минимум.
Отказаться участвовать в захватнической войне на территории другого государства? Ну серьёзно? Я ведь на ваши сказки не подписывался про нацистов и 8-9лет "Бамбасс"
Зачем мне становиться мясом? Ради чего?
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