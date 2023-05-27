Александр Емельяненко победил Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся бой между Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым. Емельяненко победил во втором раунде болевым приемом.

В декабре-2022 Емельяненко проиграл блогеру Святославу Коваленко раздельным решением судей.

Карьеру Александра Емельяненко губит алкоголь – теперь он не фаворит даже против блогера

С кем подрался Емельяненко: блогер Ершов, который женился на Карине Кросс и заработал первый миллион на ставках