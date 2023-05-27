Александр Емельяненко победил Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Теги Александр Емельяненко MMA Бойцовский клуб РЕН ТВ Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся бой между Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым. Емельяненко победил во втором раунде болевым приемом.

В декабре-2022 Емельяненко проиграл блогеру Святославу Коваленко раздельным решением судей.

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86 комментариев

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Eldar Aliyev
Я 15 лет смотрю бои, клянусь ничего хуже я не видел. Какой позор, как не стыдно промоутерам его приглашать? Другой соперник может и не пожалеть и сделать инвалидом его окончательно.
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АланСмити
Ахаха, первый раз смотрел этот «промоушен», очень смешно. По Саше было все понятно, когда он сделал первые шаги и было заметно, что он с трудом двигается. И гениальный судья, который остановил бой, когда Саша уже не собирался продолжать, а потом почему-то продолжил. Удивительный соперник у Саши, который полез в борьбу к челу, который вообще не двигается. Мог бы легко выиграть. Очень похоже на дог. Бедный так испугался, что Саша чуть не сдался и сам все сделал, чтобы проиграть.
Но и дикий испанский стыд испытывал от ринг-анонсера и этих танцовщиц перед выходом бойцов.
Еще забавно, как снова привозят каких-то рандомных бойцов против наших легенд и они побеждают. Скоро первых встречных будут выставлять. Саша вот даже испугался и отказался от боя с противником Олейника.
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Lumberjack
Ну теперь можно и на Жеку Секси выходить или на Олега Монгола! Саня в очередной раз всем все доказал!
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BjornLange
Кто смотрел бой, тот все видел и понимает, что произошло) треш, кнчн 😬 Саша на рехаб заработал 🙈
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Гекдениз Кардениз
Ответ Eldar Aliyev
Я 15 лет смотрю бои, клянусь ничего хуже я не видел. Какой позор, как не стыдно промоутерам его приглашать? Другой соперник может и не пожалеть и сделать инвалидом его окончательно.
да это дог чистейший все в теме вот только Ершик не понял что он своими тычками чуть не вырубил синяка
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Inter_09
Классная постанова, молодцы!!!
+12
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Сергей Скляров
Хрюнов и комментаторы- живо#тные🤮
саша больной человек🤦‍♂️
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Joker111
Что это было?промоутеру не стыдно людям в глаза смотреть после такого боя?
+12
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Hunt13
Ну это смех))))Зомби еле ходил, судья пытался помочь)в итоге все как есть)феникс вернулся,всех поздравляю)
+10
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Алексей Иванов
Ахахахахаха сначала судья поднял, не бил его, потом сам прыгнул на болевой и без нажима постучал))
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МОЙ ГОСПОДИН
Вообще никакой Саша,явно здоровье не то...В стойке бы упал.То,что Монгол сможет победить его в стойке - уже не шутка.Ершов просто потерял осторожность после 1 раунда.
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alex8585
Александр "Байден" Емельяненко
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Shkrab
Постановы смешнее я не видел!
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RAMIK
Победил? Судья не дал добить его после нокдауна. Это что было такое вообще? Позор!
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Алексей Иванов
Ответ МОЙ ГОСПОДИН
Вообще никакой Саша,явно здоровье не то...В стойке бы упал.То,что Монгол сможет победить его в стойке - уже не шутка.Ершов просто потерял осторожность после 1 раунда.
Ты в ММА не разбираешься, постанова дешевая, там рычага не было
+11
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+7
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shahmur
Разве можно такое показывать? Только в современной России.
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Евгений Дан
позор Хрюнову и тем людям которые допустили Сашу в октагон. человеку нужно серьезное лечение, ЛФК и т.п. он сам и его окружение реально его ведут в могилу
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Sobachkin
Главное в этом бою было это крики угла, постоянные "САНЯ СОБЕРИСЬ! САНЯ НЕ СТОЙ"
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Inter_09
Ответ ZlomSpb
прикол в том, что раз приглашают, значит на это есть аудитория, спонсоры и т.п. А так Ершов просто молодой и не опытный. Надо в стойке забивать, Саша бы к концу второго раунда ходить бы не мог, а он решил в партер пойти и накидать, а там реально сработал опыт и рефлекс.
Это постанова, он мог просто встать из этого болевого)) что ему мешало просто перевернуться, как можно верить в такую дичь, букмекеры опять народ развели, все видели, что Емеля просто никакой, он еле ходит… от легкого тычка чуть не упал и смотрит так удивленно… типо ты зачем меня добиваешь?! Черти позорные
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Vo_land
Это был реслинг? По каким правилам бились? Почему когда Сашка на жопу сел судья вмешался? Постановочный болевой)
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Гекдениз Кардениз
Короче тема такая на Ершова очень много бабла зарядили кэф был до боя в пользу Емели , но потом народ посмотрел что Емеля еле живой с бодуна и решили грузить на расписного 🐓 вот только 🐷 позвонили буки и сказали чтобы 🐓 лег во втором раунде под Емелю , какая нелепая игра актеров ершов конешно так показывал на руку раздосадованно по тиктокерски постановочно что аж блевать захотелось вобщем позор вам Рен Тв за такую шляпу вместо норм турнира
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akato
это пипец просто. ершову бабла отвалили. позорище рен тв. саша вообще не врубал где он и что. бухой . че он нес после боя.
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pnv56
Ох и перспективная ветка …
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Алексей Иванов
Буки всех кинули
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Vedved
Ответ pnv56
Ох и перспективная ветка …
Конечно) весь бой - один сплошной угар)
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