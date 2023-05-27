Александр Емельяненко победил Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся бой между Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым. Емельяненко победил во втором раунде болевым приемом.
В декабре-2022 Емельяненко проиграл блогеру Святославу Коваленко раздельным решением судей.
Карьеру Александра Емельяненко губит алкоголь – теперь он не фаворит даже против блогера
С кем подрался Емельяненко: блогер Ершов, который женился на Карине Кросс и заработал первый миллион на ставках
Но и дикий испанский стыд испытывал от ринг-анонсера и этих танцовщиц перед выходом бойцов.
Еще забавно, как снова привозят каких-то рандомных бойцов против наших легенд и они побеждают. Скоро первых встречных будут выставлять. Саша вот даже испугался и отказался от боя с противником Олейника.
саша больной человек🤦♂️