Близкий к Леброну источник заявил, что Джеймс не станет завершать карьеру (ESPN)

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Ожидается, что 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс не станет завершать карьеру в это межсезонье.

«Источник, близкий к Джеймсу, вчера дал понять ESPN, что, по его мнению, Леброн проведет 21-й сезон в НБА и выполнит свои контрактные обязательства», – пишет журналист ESPN Дэйв Макменамин.

За следующие 2 года Джеймс заработает 97,1 млн долларов.

Ожидается, что в 2024 году Бронни выставит свою кандидатуру на драфт. Джеймс неоднократно заявлял о своем желании сыграть вместе с сыном.

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17 комментариев

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RAMIK
Для Лейкерс сейчас важно: 1.Продлить Ривза и нужных игроков. 2. Дать ЛеБрону время на лечение полное и не задействовать его в первые месяцы чемпионата. 3. Максимально усилиться летом. Денверу проиграли 0-4, но была борьба в каждом матче до последнего. Если все пойдет по плану, думаю они будут в числе фаворитов в следующем сезоне. Канечно важно и здоровье Дэвиса. Создав команду зимой, они много чего добились на этом отрезке. Что касается ПО, то надеюсь Денвер возьмёт золото. Йокич заслужил.
+15
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+11
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hodor 12
Неужели кто то верит, что Леброн, который обожает баскетбол, но ещё больше обожает самого себя, вот так просто напишет пост в Twitter, что он уходит и закончит карьеру?? Это будет вселенское событие, с прощальный сезоном, а потом прощальным матчем, где он совершенно случайно наберёт 50 +, потом его оближут с ног до головы все телеканалы и вещательные мас медиа.. А, как вишенка на тортике в конце он вскинет руки вверх, посыпанные тальком и прокричит глядя в экран " World, this is for you....."..
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fy6597kh4n
Это было слишком очевидно
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Максим Усков
Да никто и не сомневался.
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Forza
Ответ Arthur Ugly
Давайте честно: Леброн уникум, но не робот. Каждый его сезон из оставшихся будет хуже предыдущего. А такие деньги, даже зв рекламу, ему после окончания карьеры платить не будут.
Я думаю, Джинни Басс даже если бы у неё был выбор, всё равно сохранила бы Джеймса. 40к очков в форме Лейкерс и игра с сыном величайшего игрока 21 века - это слишком круто, чтобы от такого отказываться. И это стоит 50 миллионов в год.
+5
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rpn.abramov
Ответ Forza
Я думаю, Джинни Басс даже если бы у неё был выбор, всё равно сохранила бы Джеймса. 40к очков в форме Лейкерс и игра с сыном величайшего игрока 21 века - это слишком круто, чтобы от такого отказываться. И это стоит 50 миллионов в год.
там еще есть варик рекорд побить самого старого и самого результативного) так то леброн пока ползает по площадке это живые деньги. и даже если ЛАЛ отдаст всю команду за сына. то деньги от трансляций весь год матчей отец и сын принести стооооооооолько бабла что думать даже страшно...каждый отец с сыном который любят баскет будут смотреть на это
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Anastasiia Khvorostova
Ответ whoisme
Драма Квин
ЛеДрама Кинг
+2
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Swhat
Вот это поворот
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Костя Кот
да тут близким особо и быть не надо, и так понятно
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whoisme
Драма Квин
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Kulemin1992
А кто знает, если бы Леброн заявил о завершении карьеры, Лейкерс бы взяли летом суперзвезду, а потом условно Леброн вернулся бы в декабре на минималку, такое в теории возможно провернуть?
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Волька-ибн-Алёша
а то
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Birdman NBA
сказанул на эмоциях после поражения. Месси после очередного проигранного финала со сборной тоже заканчивать выступать за страну собирался. Но это уже всё история
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leon01
Дождётся сына, потом внука , может и прав…. А Лейкерс? Да х….. р с ним
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leon01
Ответ RAMIK
Для Лейкерс сейчас важно: 1.Продлить Ривза и нужных игроков. 2. Дать ЛеБрону время на лечение полное и не задействовать его в первые месяцы чемпионата. 3. Максимально усилиться летом. Денверу проиграли 0-4, но была борьба в каждом матче до последнего. Если все пойдет по плану, думаю они будут в числе фаворитов в следующем сезоне. Канечно важно и здоровье Дэвиса. Создав команду зимой, они много чего добились на этом отрезке. Что касается ПО, то надеюсь Денвер возьмёт золото. Йокич заслужил.
Для Лейкерс важно иметь игроков которые хороши на обоих сторонах площадки, это их и подвело
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boohomyak
Ответ hodor 12
Неужели кто то верит, что Леброн, который обожает баскетбол, но ещё больше обожает самого себя, вот так просто напишет пост в Twitter, что он уходит и закончит карьеру?? Это будет вселенское событие, с прощальный сезоном, а потом прощальным матчем, где он совершенно случайно наберёт 50 +, потом его оближут с ног до головы все телеканалы и вещательные мас медиа.. А, как вишенка на тортике в конце он вскинет руки вверх, посыпанные тальком и прокричит глядя в экран " World, this is for you....."..
Заскринил! Скорее всего так и будет на 99%.
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Arthur Ugly
Давайте честно: Леброн уникум, но не робот. Каждый его сезон из оставшихся будет хуже предыдущего. А такие деньги, даже зв рекламу, ему после окончания карьеры платить не будут.
+1
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