Близкий к Леброну источник заявил, что Джеймс не станет завершать карьеру (ESPN)

Ожидается, что 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс не станет завершать карьеру в это межсезонье.

«Источник, близкий к Джеймсу, вчера дал понять ESPN, что, по его мнению, Леброн проведет 21-й сезон в НБА и выполнит свои контрактные обязательства», – пишет журналист ESPN Дэйв Макменамин.

За следующие 2 года Джеймс заработает 97,1 млн долларов.

Ожидается, что в 2024 году выставит свою кандидатуру на драфт. Джеймс неоднократно заявлял о своем желании сыграть вместе с сыном.

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