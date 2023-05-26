Анчелотти хочет, чтобы «Реал» подписал Кейна. Итальянец считает Харри идеальной «девяткой»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Карло Анчелотти хочет подписать Харри Кейна в «Реал».

Тренер мадридского клуба считает Кейна идеальной «девяткой», который может как дополнить Бензема, так и «потеснить» его в стартовом составе, сообщает As.

Кейн – приоритетный вариант для Анчелотти. Тренер предпочитает англичанина более дешевым вариантам. 

В этом сезоне Кейн провел 48 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 5 результативных передач.

Transfermarkt оценивает форварда в 90 млн евро. Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года.

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31 комментарий

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rwpanda
Так то Кейн реально топовая девятка
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Барсик Юрана
А Мбапе и Холанда куда?
+8
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sema mixajlov
Ответ Барсик Юрана
А Мбапе и Холанда куда?
в аренду
+6
-1
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Игорь Новиков
Было бы круто, но вряд ли Реал потянет с учетом Беллингема и необходимости усилить фланги обороны.
+2
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ss_podonok
Ответ локо чемпик
идеальной девяток на сезон-два? очень сомнительный трансфер
левандовски: 34 года, лучший бомбардир ла лиги
кейн: 29 лет, "на сезон-два"
футбол это не твоё, чайник
+3
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локо чемпик
идеальной девяток на сезон-два? очень сомнительный трансфер
+2
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Greg Jackson
Ответ rwpanda
Так то Кейн реально топовая девятка
Кейн старая девятка которая постоянно ломается, на закате карьеры на жирный оклад тем более англичанина... нафиг надо....
+3
-2
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Роман
И Кейн об этом мечтает.
Единственный топ-футболист без единого трофея.
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ss_podonok
я не против. всегда считал, что кейну подошла бы сливочная форма
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RaMZZEs
Ответ Vitalik Barbacari
так-то Бенз скорее всего последний сезон А Кейн я думаю сможет играть с любым игроком, только проблема в том что еще ни 1 англичан не зайиграл толком в Испаний)
ну мне в голову пришел сразу дэвид бэкхам он то заиграл даже очень хорошо
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Vitalik Barbacari
Ответ локо чемпик
идеальной девяток на сезон-два? очень сомнительный трансфер
так-то Бенз скорее всего последний сезон
А Кейн я думаю сможет играть с любым игроком, только проблема в том что еще ни 1 англичан не зайиграл толком в Испаний)
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Harut Hovsepyan
Ответ Misha Stepanenko
Зачем вообще кому-то нужен Кейн? Чуваку под 30. легко можно найти игрока 24-25 лет
Центрфорвард и 24-25 лет - это уже минимум 80млн. евро. Зачем такого на лавку брать? Шрамы от граблей Йовича еще не ожили даже, куда новые зарабатывать? 😄
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Роман
Ответ александр модов
Лучший вариант это Кейн. Холланда Мансити не отдаст, Мбаппе капризный и непостоянный
Осимхена брать. Крутой нап.
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Даулет Абдрахманбек
Ответ Барсик Юрана
А Мбапе и Холанда куда?
данный момент не нужен эти двое. Кейн очень хорош подыгрыше, опытный нападающий который может хорошо использовать скоростные качество вингеров Мадрида. Идеальная замена Кариму на 3-4 года
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Buzya
Ответ sema mixajlov
в аренду
действительно. Чо это он такие вопросы задаёт. малолетки жеж. пусть опыта набираются в сегунде.
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Екн Лор
Ответ Барсик Юрана
А Мбапе и Холанда куда?
В сборной Мбаппе играет с Жиру нормально. Сам ПСЖ не случайно интересуется Кейном, Харри в подыгрыше топ
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Dikki Shelton
Было бы неплохо. но маловероятно что этот трансфер состоится.
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s_kapa
Это усиление на сезон, максимум на два за очень, очень дорого. Есть кандидаты помоложе, поинтереснее и за те же деньги или дешевле
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Raul14
новость про Реал, фантики спотифой-шапито:

бла-бла-бла..)))
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Greg Jackson
Карло вообще не думает о будущем Реала и его не беспокоит это от слова совсем.
Не подпустил за весь сезон ни одного кантерано к основе и близко. Посмотрите сколько молодёжи в Барселоне и как каждому дает шанс Хави - чувствуется забота о перспективе, а тут Карло *** клал на будущее, главное за что-то зацепиться к концу карьеры. Жаль что Реал уже не может остаться без Лиги Чемпионов чтобы уволили этого Деда, а другой дед отстал наконец от бразильских юнцов и сосредоточился на защите.
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Александр Кот
Интересно
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benjamin92
Я так понимаю, Кейн теперь будет достоин Золотого Мяча?
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Misha Stepanenko
Зачем вообще кому-то нужен Кейн? Чуваку под 30. легко можно найти игрока 24-25 лет
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Bolvan
Эээ как же Холанд и Мбаппе
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