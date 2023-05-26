Анчелотти хочет, чтобы «Реал» подписал Кейна. Итальянец считает Харри идеальной «девяткой»
Карло Анчелотти хочет подписать Харри Кейна в «Реал».
Тренер мадридского клуба считает Кейна идеальной «девяткой», который может как дополнить Бензема, так и «потеснить» его в стартовом составе, сообщает As.
Кейн – приоритетный вариант для Анчелотти. Тренер предпочитает англичанина более дешевым вариантам.
В этом сезоне Кейн провел 48 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 5 результативных передач.
Transfermarkt оценивает форварда в 90 млн евро. Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года.
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кейн: 29 лет, "на сезон-два"
футбол это не твоё, чайник
Единственный топ-футболист без единого трофея.
А Кейн я думаю сможет играть с любым игроком, только проблема в том что еще ни 1 англичан не зайиграл толком в Испаний)
бла-бла-бла..)))
Не подпустил за весь сезон ни одного кантерано к основе и близко. Посмотрите сколько молодёжи в Барселоне и как каждому дает шанс Хави - чувствуется забота о перспективе, а тут Карло *** клал на будущее, главное за что-то зацепиться к концу карьеры. Жаль что Реал уже не может остаться без Лиги Чемпионов чтобы уволили этого Деда, а другой дед отстал наконец от бразильских юнцов и сосредоточился на защите.