Анчелотти хочет, чтобы «Реал» подписал Кейна. Итальянец считает Харри идеальной «девяткой»

Карло Анчелотти хочет подписать Харри Кейна в «Реал».

Тренер мадридского клуба считает Кейна идеальной «девяткой», который может как дополнить Бензема, так и «потеснить» его в стартовом составе, сообщает As.

Кейн – приоритетный вариант для . Тренер предпочитает англичанина более дешевым вариантам.

В этом сезоне Кейн провел 48 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 5 результативных передач.

Transfermarkt оценивает форварда в 90 млн евро. Контракт Кейна с « » действует до лета 2024 года.

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