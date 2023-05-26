Иван Таранов: «Депрессии не существует! Она может быть, когда лежишь на диване, плюешь в потолок. Если ты занят делом, есть цель – какая депрессия?»

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба Иван Таранов премьер-лига Россия Краснодар Здоровье Футбол

Иван Таранов согласился с мнением Артема Дзюбы о депрессии.

Нападающий «Локомотива» ранее высказался о депрессии: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было».

– За два сезона в основе ЦСКА у вас чуть больше тысячи минут на поле. Как воспринимали недоверие?

– И на Газзаева обижался, и на себя. Но в большей степени на Газзаева, потому что искал оправдания, а не причины.

– Сейчас бы молодой футболист пошел с такой проблемой к психологу.

– Тогда люди были сильнее. Справляться с трудностями было нормой жизни. Развал СССР, мы дети, есть нечего – сама жизнь делала нас сильными.

Сейчас у детей все есть, поэтому они более слабые.

Да, иногда психолог нужен – когда попал в сложную ситуацию, он поможет тебе выбраться. Направит на правильный путь, а дальше все, шуруй сам. Но сейчас же это просто незаменимая профессия.

– В Европе есть клубные психологи.

– Чем они занимаются? Игроков мотивируют? А для чего тогда главный тренер? У нас в ЦСКА к психологам никто не ходил. Даже речи не было.

У нас не было депрессий: поражение, победа – сами справлялись. А сейчас, если ты упал, тебе нужно 50 психологов.

– То есть Дзюба прав про спортивную депрессию?

– На все сто. Депрессии в принципе не существует!

Если ты занят делом, у тебя есть цель – какая депрессия, о чем речь? Она может быть, когда лежишь на диване, плюешь в потолок.

А нынешнее поколение чего? Насмотрелись на богатых и успешных, в уши им льют – но ведь так это не работает. Сейчас поколение другое. Футболистов тоже касается.

– В чем именно?

– Они не голодные, у них все есть с детства.

Тот же «Краснодар». Галицкому честь и хвала, да, но пацаны там не голодные – они ведь как думают: «Ну чего мне, я уже в системе «Краснодара», уже не пропаду», – сказал бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов.

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33 комментария

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Анатолий Дмитриевич
Роберт Энке, наверное, лежал на диване и в потолок плевал, а потом бац и под поезд прыгнул от скуки.

Таранов лучше бы продолжал пиво варить, а не интервью раздавать
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Egor Ignatiev
Идиот натуральный.
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Fullhouse
Хорошо хоть в медицинский не пошел учиться
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TaR
Сразу видно - идиот
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kidante
У достаточного глупого человека, который никогда не рефлексирует и правда шансы на депрессию не высоки.
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Andrey Wolf
Пивовар Иван Таранов, встал сегодня очень рано...
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Егор Тимофеев
правду говорят: хочешь получить дельный совет на тему медицины, образования, политики и экономики - спроси футболиста
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Shuller18
Ответ Alibi_URAL
Психологи пошли сжигать или выбрасывать на мусорку свои дипломы.
Психиатры скорее.
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deadjoker
Ванька то красавец :)) и про медицину и про кинологию. Не то что другие футболисты :))))
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Teodrakis
Таранов молодец, тонко прочувствовал как накинуть на вентилятор
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NIRVANA
Иван Таранов сказал, что депрессии не существует. Поверим.
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Алексей Сигаев
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Благодаря этой новости я узнал, что Иван Таранов тоже тупой, как и Дзюба
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Питекантроп
Иван Таранов пива перепил
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q3d1mok
это всё потому что он пьёт пиво "ПИТ"
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Bashibuzuck
Когда постоянно занят делом, будет выгорание, и еще не известно что хуже
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Nice_Fellow
У пивовара хорошее настроение! Пиво ПИТ поправило, не иначе.
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Daishi
Ответ Fullhouse
Хорошо хоть в медицинский не пошел учиться
10-й круг ада - операцию проводит ПроФФесор Таранов, ассистирует доктор медицинских науков Загитова...)))
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Антон Фалафель
Иван Тарзанов. Давай обратно в лес
У меня был депресняк, даже член не стоял
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Hong Kil
Костомарову об этом расскажи, а то мучается бедолага.
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308246@gmail.com
Так не существует или может быть?
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Alibi_URAL
Психологи пошли сжигать или выбрасывать на мусорку свои дипломы.
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MaeL
Это пивовар?
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Tigo_Volchara93
🐏
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sintenced
Было у отца три сына: двое умных, а третий - Иван Таранов.
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Wiley Fox
Пивоварни Ивана Таранова как способ борьбы с депрессией

Ваня дурной

Вот в ГУЛАГе и немецких концлагерях умели бороться с депрессией, так получается

Все время работы на свежем воздухе. И никаких самоубийц, да, при этом?
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