Иван Таранов: «Депрессии не существует! Она может быть, когда лежишь на диване, плюешь в потолок. Если ты занят делом, есть цель – какая депрессия?»

Иван Таранов согласился с мнением Артема Дзюбы о депрессии.

Нападающий «Локомотива» ранее высказался о депрессии: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было».

– За два сезона в основе ЦСКА у вас чуть больше тысячи минут на поле. Как воспринимали недоверие?

– И на Газзаева обижался, и на себя. Но в большей степени на Газзаева, потому что искал оправдания, а не причины.

– Сейчас бы молодой футболист пошел с такой проблемой к психологу.

– Тогда люди были сильнее. Справляться с трудностями было нормой жизни. Развал СССР, мы дети, есть нечего – сама жизнь делала нас сильными.

Сейчас у детей все есть, поэтому они более слабые.

Да, иногда психолог нужен – когда попал в сложную ситуацию, он поможет тебе выбраться. Направит на правильный путь, а дальше все, шуруй сам. Но сейчас же это просто незаменимая профессия.

– В Европе есть клубные психологи.

– Чем они занимаются? Игроков мотивируют? А для чего тогда главный тренер? У нас в ЦСКА к психологам никто не ходил. Даже речи не было.

У нас не было депрессий: поражение, победа – сами справлялись. А сейчас, если ты упал, тебе нужно 50 психологов.

– То есть Дзюба прав про спортивную депрессию?

– На все сто. Депрессии в принципе не существует!

Если ты занят делом, у тебя есть цель – какая депрессия, о чем речь? Она может быть, когда лежишь на диване, плюешь в потолок.

А нынешнее поколение чего? Насмотрелись на богатых и успешных, в уши им льют – но ведь так это не работает. Сейчас поколение другое. Футболистов тоже касается.

– В чем именно?

– Они не голодные, у них все есть с детства.

Тот же «Краснодар». Галицкому честь и хвала, да, но пацаны там не голодные – они ведь как думают: «Ну чего мне, я уже в системе «Краснодара», уже не пропаду», – сказал бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов.

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