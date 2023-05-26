Иван Таранов: «Депрессии не существует! Она может быть, когда лежишь на диване, плюешь в потолок. Если ты занят делом, есть цель – какая депрессия?»
Иван Таранов согласился с мнением Артема Дзюбы о депрессии.
Нападающий «Локомотива» ранее высказался о депрессии: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было».
– За два сезона в основе ЦСКА у вас чуть больше тысячи минут на поле. Как воспринимали недоверие?
– И на Газзаева обижался, и на себя. Но в большей степени на Газзаева, потому что искал оправдания, а не причины.
– Сейчас бы молодой футболист пошел с такой проблемой к психологу.
– Тогда люди были сильнее. Справляться с трудностями было нормой жизни. Развал СССР, мы дети, есть нечего – сама жизнь делала нас сильными.
Сейчас у детей все есть, поэтому они более слабые.
Да, иногда психолог нужен – когда попал в сложную ситуацию, он поможет тебе выбраться. Направит на правильный путь, а дальше все, шуруй сам. Но сейчас же это просто незаменимая профессия.
– В Европе есть клубные психологи.
– Чем они занимаются? Игроков мотивируют? А для чего тогда главный тренер? У нас в ЦСКА к психологам никто не ходил. Даже речи не было.
У нас не было депрессий: поражение, победа – сами справлялись. А сейчас, если ты упал, тебе нужно 50 психологов.
– То есть Дзюба прав про спортивную депрессию?
– На все сто. Депрессии в принципе не существует!
Если ты занят делом, у тебя есть цель – какая депрессия, о чем речь? Она может быть, когда лежишь на диване, плюешь в потолок.
А нынешнее поколение чего? Насмотрелись на богатых и успешных, в уши им льют – но ведь так это не работает. Сейчас поколение другое. Футболистов тоже касается.
– В чем именно?
– Они не голодные, у них все есть с детства.
Тот же «Краснодар». Галицкому честь и хвала, да, но пацаны там не голодные – они ведь как думают: «Ну чего мне, я уже в системе «Краснодара», уже не пропаду», – сказал бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов.
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У меня был депресняк, даже член не стоял
Ваня дурной
Вот в ГУЛАГе и немецких концлагерях умели бороться с депрессией, так получается
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