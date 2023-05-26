Корейский фанат подарил Валиевой копию золотой медали Олимпиады-2022

Камила Валиева получила в подарок от фаната из Кореи копию золота Олимпиады-2022.

Фигуристка сейчас путешествует по Южной Корее. Там она встретилась с поклонником, который вручил ей медаль.

Фото опубликованы в фан-группе спортсменки.

На Играх-2022 в Пекине Валиева в составе сборной России выиграла золото в командном турнире, но награды не были вручены, так как в отношении фигуристки началось антидопинговое расследование.

В личном турнире Валиева заняла четвертое место, победу одержала Анна Щербакова, второй стала Александра Трусова.