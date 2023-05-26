Корейский фанат подарил Валиевой копию золотой медали Олимпиады-2022

Теги сборная России болельщики Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева получила в подарок от фаната из Кореи копию золота Олимпиады-2022.

Фигуристка сейчас путешествует по Южной Корее. Там она встретилась с поклонником, который вручил ей медаль. 

Фото опубликованы в фан-группе спортсменки. 

На Играх-2022 в Пекине Валиева в составе сборной России выиграла золото в командном турнире, но награды не были вручены, так как в отношении фигуристки началось антидопинговое расследование. 

В личном турнире Валиева заняла четвертое место, победу одержала Анна Щербакова, второй стала Александра Трусова. 

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10 комментариев

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Pentrak
Какой флэшбек)
+15
-2
+13
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Самая цитируемая и вообще недура
Такие искренние эмоции от фото. Спасибо парню, в такое время ценно.
+23
-11
+12
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AlexFed
Раз уж он фанат Валиевой, из за которой вся команда лишилась медали, надо было всем сделать и передать.
+20
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девочкитакиедевочки
Фанернокартонная у одной, у другой- копия всего лишь
+9
-6
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bezsugar
Фу, такой же кринж, как когда Медведевой возле подъезда копию медали вешали на шею🤣
+13
-10
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Додик Аксель
Трогательный поступок. Молодец парень, подготовился к встрече !
+11
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Sv Sv
Балаган.
+7
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Gemma157
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А что, плюшевый мишка и букет цветов уже не в моде?
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Defender64
В отличие от случая с Медведевой, медаль то заслуженная
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