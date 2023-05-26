Госдума приняла законопроект о доплате к пенсии тренеров, подготовивших олимпийских чемпионов

Теги Олимпийская сборная России Государственная дума деньги Легкая атлетика

Госдума приняла закон о доплате к пенсии тренеров, подготовивших олимпийских чемпионов.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером палаты Сергеем Неверов в июне 2021 года. Изменения вносятся в закон «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ».

Нововведения распространяют прибавку к пенсиям, которая сегодня полагается чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, на тренеров, которые подготовили таких чемпионов и входили в состав сборных команд СССР, РФ и объединенных команд, которые включали в себя спортсменов государств – бывших республик СССР.

Доплата составит 250% от размера социальной пенсии – 12 585 рублей в месяц.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом предусматривается, что дополнительные выплаты будут прекращены в случае признания тренера нарушившим антидопинговые правила и применения к нему соответствующих санкций, а также если спортсмен, которого подготовил тренер, был лишен соответствующего звания.

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11 комментариев

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maks44
Из этой новости я узнал, что социальная пенсия составляет 5034 рубля.
+7
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Сергей Иовлев
Отлично! Осталось дать возможность спортсменам становится олимпийскими чемпионами
+4
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Viks
Олимпийских чемпионов по версии Басманного суда тоже?
+4
-1
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Viks
Доплата составит 250% от размера социальной пенсии --- Прааааааааааильное решение! Повышение всем пахавшим пенсий на 10%, а для тренеров на 250%
+3
0
+3
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Olga.t
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а это распространяется на тех, кто воспитал чемпионов-допингистов?
Вообще-то в новости прописан этот вариант.
+3
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Razrubsis
А если тренер подготовил 10 Олимпийских чемпионов, он будет получать больше или это не имеет значения?
+1
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Rush
К зарплате есть доплата за ЧОИ, при присвоении звания заслуженного тренера рф.
Соответственно + и к пенсии.
0
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AllaS
Ну вот теперь Жулин успокоится, все время повторяет, что он тренер ОЧ . Интересно , независимо от того, что награждение медалями так и не прошло до сей поры за командник на ОИ22 года , на нашей территории и без медалей будет считаться тренером ОЧ .
+1
-1
0
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Сикарио
Какой бред! С какой стати? Почему люди должны доплачивать ноунеймам, на которых им наплевать?
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