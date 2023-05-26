Овечкин – Смолову о Дзюбе: «А чего с ним толкаться? Он слабенький»

Александр Овечкин пошутил об Артеме Дзюбе.

Хоккеист посетил тренировочную базу футбольного клуба «Динамо» перед воскресным дерби.

В 29-м туре Мир «Динамо» встретится с « ». Игра состоится 28 мая.

На базе «Динамо» у Овечкина состоялся разговор с форвардом клуба .

Смолов: «Ого! Бомбардир межсезонья. Кого будем громить? «Амкал»? 2Drots? Выбирай».

Овечкин: «Локомотив». Вызвали подмогу».

Смолов: «Слушай, нормально как раз. У них [Дзюба], а ты у нас потолкаешься».

Овечкин: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».

Овечкин – воспитанник хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку.

В июне 2022 года капитан « » принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

Игрок «Амкала» про хит Овечкина: «Я ему говорю: «Саня, ты что, кирпич?» Ну не как под поезд, но он крепкий»

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