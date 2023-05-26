Овечкин – Смолову о Дзюбе: «А чего с ним толкаться? Он слабенький»

Теги Локомотив Артем Дзюба Федор Смолов Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Амкал 2Drots Winline Медиалига Хоккей

Александр Овечкин пошутил об Артеме Дзюбе.

Хоккеист посетил тренировочную базу футбольного клуба «Динамо» перед воскресным дерби.

В 29-м туре Мир РПЛ «Динамо» встретится с «Локомотивом». Игра состоится 28 мая. 

На базе «Динамо» у Овечкина состоялся разговор с форвардом клуба Федором Смоловым.

Смолов: «Ого! Бомбардир межсезонья. Кого будем громить? «Амкал»? 2Drots? Выбирай».

Овечкин: «Локомотив». Вызвали подмогу».

Смолов: «Слушай, нормально как раз. У них Артем [Дзюба], а ты у нас потолкаешься».

Овечкин: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».

Овечкин – воспитанник хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку.

В июне 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

Игрок «Амкала» про хит Овечкина: «Я ему говорю: «Саня, ты что, кирпич?» Ну не как под поезд, но он крепкий»

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44 комментария

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ЦЕС
Слабенький на передок…
+57
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+46
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TaR
Ух Артема сейчас разорвет))))
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-6
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Захожу с сигарой в кабинет
Главное со Смоловым не толкаться, он за мяч в последний раз боролся еще в нулевых, может и не выдержать.
+28
-4
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ВладимирНеПутин
Дзюба уже заблокировал Овечкина в соц сетях
+22
-3
+19
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ovi174
Ждём сегодня ответку, хотя мозг Дзюбы может ее так быстро не придумать, но в любом случае зная характер игрочишки, он вряд ли промолчит!
Ну Овечкин тоже не от большого ума ляпнул.
+31
-13
+18
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Ovi174
Ждём сегодня ответку, хотя мозг Дзюбы может ее так быстро не придумать, но в любом случае зная характер игрочишки, он вряд ли промолчит!
+20
-7
+13
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atomio
Ответ ЦЕС
Слабенький на передок…
Перед Орзул…
+8
-1
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arspurs9
Не люблю хоккей, не вижу в нем ни красоты, ни техники, ни тактики, ничего. Кроме борьбы. Тут стоит отдать должное, это там любят.
Смотрю ПО только часто. Как правило за весь плей-офф в хоккее, с моей колокольни, нытья, симуляций и прочего меньше, чем в одном футбольном матче. Когда там относительно мелкие ребята (для хоккея) спокойно встают после силовых, а потом в футболе уже большие игроки по меркам футбола (Дзюба, Соболев, Комличенко) падают от ветерка, это забавно.
Так что тут Овечкин прав, относительно его окружения тут ребята слабенькие.
+15
-8
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Кеша
Ответ Денис Мартин
Кстати, забавное заблуждение, что в футболе слабенький ребята:) Во первых, правила требуют от игроков падать, за это дают штрафные. Во вторых, без защиты получить плотный толчок или удар всяко больнее, чем в защите.
Сразу видно человека ни разу в жизни не игравшего в хоккей даже на детском уровне . Без обид .
+8
-1
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svft
- с кем будем толкаться?
- с 2Droches
+6
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grevestor
Ответ Денис Мартин
Кстати, забавное заблуждение, что в футболе слабенький ребята:) Во первых, правила требуют от игроков падать, за это дают штрафные. Во вторых, без защиты получить плотный толчок или удар всяко больнее, чем в защите.
Они не слабенькие, они сильные, но для своих размеров. Нагрузки другие, ритм другой. Контакт в корпус с Овечкиным, или со средним игроком НБА, закончится явно не в пользу футболистов. Но те не факт, что смогут выдержать 90 минут игры в футбол, мышцы по полю таскать не просто.
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Bucefall
Бедный Овечкин. на родину дорогую и великую так и тянет, но долг и служба она священна. Побудет немного среди родных берёзок и обратно к ворожине миллионы на себя брать, разрушать экономику клятых врагов Россиюшки святой. Не зря ведь службу свою несёт во столице супостата. Настоящий богатырь, патриот и верный сын Отечества.
+12
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Сергей Жарковский
Дождетесь, Дзюба злопамятный!
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aalto
у него рука сильная
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FilinMD
Ответ Bucefall
Бедный Овечкин. на родину дорогую и великую так и тянет, но долг и служба она священна. Побудет немного среди родных берёзок и обратно к ворожине миллионы на себя брать, разрушать экономику клятых врагов Россиюшки святой. Не зря ведь службу свою несёт во столице супостата. Настоящий богатырь, патриот и верный сын Отечества.
А что ему мешает так же продолжать любить родину и продолжать играть в хоккей там, где ему хочется? Как ему нравится, так и делает, не вижу проблем)
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Игореха Веселов
Сколько там Артему еще забивать до Гретцки??
+1
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arspurs9
Ответ Bucefall
Я бы посмотрел на Овечкина, если бы в него в футболе врезался Лукаку, а лучше Акинфевна))
Думаю он бы пережил это лучше, чем многие футболисты.
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Spaten
Смолов: Потолкаемся с задротами
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Дмитрий Чидакин
Не сказал бы, что Дзюба слабенький. Хотя, для Овечкина это так
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ atomio
Перед Орзул…
А че бы нет? Норм милфа.
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Денис Мартин
В комментариях уже пишут, что Дзюба обидется и будет очень сильно дуться и писать гадости. Вот только 🤡 видимо вообще не в курсе, что Ови и Дзюба вполне себе нормально друг к другу относятся, и максимум, что можно ждать от Дзюбы, это такую же шутейку.
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Денис Мартин
Ответ grevestor
Они не слабенькие, они сильные, но для своих размеров. Нагрузки другие, ритм другой. Контакт в корпус с Овечкиным, или со средним игроком НБА, закончится явно не в пользу футболистов. Но те не факт, что смогут выдержать 90 минут игры в футбол, мышцы по полю таскать не просто.
Опять же Лукаку, думаю вполне потолкается, вес за центнер, как и у Ови. А так да, в среднем футболисты легче из-за специфики спорта, мышц у них тоже достаточно.
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Karel
Ответ grevestor
Они не слабенькие, они сильные, но для своих размеров. Нагрузки другие, ритм другой. Контакт в корпус с Овечкиным, или со средним игроком НБА, закончится явно не в пользу футболистов. Но те не факт, что смогут выдержать 90 минут игры в футбол, мышцы по полю таскать не просто.
Если футболист значительно тяжелее хоккеиста - то в пользу футболиста.
Короче, в пользу того, у кого масса больше - и пофиг, волейболист он, футболист или баскетболист.
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Денис Мартин
Ответ Кеша
Сразу видно человека ни разу в жизни не игравшего в хоккей даже на детском уровне . Без обид .
Не играл, не отрицаю, вывод делаю исходя из мнения друзей, которые играли, благо в Челябинске хватает хоккеистов. И они говорили, что получить удар в футболе больнее, а силу того, что не амуниции. Не то чтобы в хоккее тебе все равно, а в футбол прям смертельно больно, но без защиты менее приятно. Если сравнивать, то можешь ударить по мешку голым кулаком, а затем в перчатке, поймёшь, что я имею ввиду.
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_Nastya_
Ответ Ovi174
Ждём сегодня ответку, хотя мозг Дзюбы может ее так быстро не придумать, но в любом случае зная характер игрочишки, он вряд ли промолчит!
У Дзюбы матч с Динамо скоро будет, чтобы ответить!)
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