Овечкин – Смолову о Дзюбе: «А чего с ним толкаться? Он слабенький»
Александр Овечкин пошутил об Артеме Дзюбе.
Хоккеист посетил тренировочную базу футбольного клуба «Динамо» перед воскресным дерби.
В 29-м туре Мир РПЛ «Динамо» встретится с «Локомотивом». Игра состоится 28 мая.
На базе «Динамо» у Овечкина состоялся разговор с форвардом клуба Федором Смоловым.
Смолов: «Ого! Бомбардир межсезонья. Кого будем громить? «Амкал»? 2Drots? Выбирай».
Овечкин: «Локомотив». Вызвали подмогу».
Смолов: «Слушай, нормально как раз. У них Артем [Дзюба], а ты у нас потолкаешься».
Овечкин: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».
Овечкин – воспитанник хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку.
В июне 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.
Игрок «Амкала» про хит Овечкина: «Я ему говорю: «Саня, ты что, кирпич?» Ну не как под поезд, но он крепкий»
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Смотрю ПО только часто. Как правило за весь плей-офф в хоккее, с моей колокольни, нытья, симуляций и прочего меньше, чем в одном футбольном матче. Когда там относительно мелкие ребята (для хоккея) спокойно встают после силовых, а потом в футболе уже большие игроки по меркам футбола (Дзюба, Соболев, Комличенко) падают от ветерка, это забавно.
Так что тут Овечкин прав, относительно его окружения тут ребята слабенькие.
- с 2Droches
Короче, в пользу того, у кого масса больше - и пофиг, волейболист он, футболист или баскетболист.