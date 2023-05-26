Асенсио решил покинуть «Реал». Он не продлит контракт и будет играть не в Ла Лиге (Relevo)

Марко Асенсио покинет «Реал» по окончании сезона.

По данным Relevo, 27-летний атакующий полузащитник принял решение не продлевать контракт с « », рассчитанный до 30 июня.

Агент Асенсио, , с декабря вел переговоры о новом контракте со «сливочными», но в итоге предложение клуба будет отклонено.

«Реал» был готов немного повысить зарплату футболисту и выбирать срок длительности контракта, но уроженец Мальорки хотел играть более важную роль в команде.

заключит соглашение с новой командой, которая не выступает в Ла Лиге.

Асенсио играл за «Реал» с 2015 года. За это время он выиграл 16 трофеев с клубом, в том числе 3 Лиги чемпионов и 3 титула чемпионов .

В этом сезоне испанец забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах Ла Лиги. Его подробная информация – здесь.

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