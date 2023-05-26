Асенсио решил покинуть «Реал». Он не продлит контракт и будет играть не в Ла Лиге (Relevo)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио покинет «Реал» по окончании сезона.

По данным Relevo, 27-летний атакующий полузащитник принял решение не продлевать контракт с «Мадридом», рассчитанный до 30 июня.

Агент Асенсио, Жорже Мендеш, с декабря вел переговоры о новом контракте со «сливочными», но в итоге предложение клуба будет отклонено.

«Реал» был готов немного повысить зарплату футболисту и выбирать срок длительности контракта, но уроженец Мальорки хотел играть более важную роль в команде.

Марко заключит соглашение с новой командой, которая не выступает в Ла Лиге.

Асенсио играл за «Реал» с 2015 года. За это время он выиграл 16 трофеев с клубом, в том числе 3 Лиги чемпионов и 3 титула чемпионов Испании.

В этом сезоне испанец забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 30 матчах Ла Лиги. Его подробная информация – здесь.

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82 комментария

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Ебздрогыч
Перейдет в Ростов, к тренеру, который его воспитал!
+83
-6
+77
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JENNINGS
Спасибо за всё, за волшебный сезон 17/18 и магические удары с левой! Временами объективно был не плох.
Успехов в новом клубе!
+41
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JamesBulger7
Ответ Винтовка_Латыпова
В Италию скорее всего
В Милан бы отлично залетел 🤞
+23
0
+23
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Фёдор Кузнецов
Ответ mg-3
Так и не дали ему шанса в основе заиграть( Модрич и Кроос будут играть пока у них песок на газон сыпаться не начнёт))
Они играют на разных позициях
+7
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Tiestorzn17
Ответ mg-3
Так и не дали ему шанса в основе заиграть( Модрич и Кроос будут играть пока у них песок на газон сыпаться не начнёт))
И подумаешь что они оба ЦПЗ, а он на фланге бегает. Ему может и Куртуа играть не дает?!
+6
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Мадридский тролль
Пересидел в Мадриде. В одно время возлагали надежды, но кроме волшебной левой больше ничего нет. Много трофеев с командой зацепил, так что не имеет права жаловаться. Счастья.
+5
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Винтовка_Латыпова
В Италию скорее всего
+5
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+4
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swerh
С одной стороны, вроде как потеря для Мадрида по части глубины скамейки, а с другой - едва ли уже вышел бы на топ-уровень и застолбил место в основе. Красивые банки клал, особенно до травмы крестов. Учитывая возраст, вполне может еще где-то попылить результативно. В том же условном Дортмунде или Милане.
+3
0
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Водяра
Ответ Ебздрогыч
Перейдет в Ростов, к тренеру, который его воспитал!
Этого тренера в Ростове скоро не будет. Армавир это другое дело.
+5
-2
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Аскетизмом погоняю
Отличный игрок,приятный человек. Хорошая карьера в Реале,не легендарная конечно, но есть,что вспомнить.
+2
0
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Иван Алейников
Ответ lizarazu
Наконец-то решил поиграть в основе.
Посмотрел его стату: 30 матчей в сезоне, гол/пас 15 - неплохой результат!
+3
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Konstruktor_PAW
Ответ bibendum
Ученик Валеры) Как-то скомкано карьера прошла. Вроде, и трофеи есть, но могло быть и лучше
просто не игрок старта, а так да
+3
-1
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&_Bishep_&
Ответ Mr. Galacticos
не знаю как вы,а я рад - подобие Гути по характеру,трудоспособности,тщеславию и таланту уходит из клуба👏 Так и не реализовал потенциал,хотя давали шансы,ну и удачи ему (спасибо за сезон при Зизу)👏
Я тоже рад. Но в плане утонченности, понимания игры и изящества, он конечно не Гути..тот когда получал доверие 2002 полностью его оправдывал.
+1
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aseke
В Ливерпуль.
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Иван Косяков
Ждем в АПЛ.
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Антон
Ответ Ебздрогыч
Если перейдет в Барсу - будет нехилая пощечина Реалу
Не в Ла Лиге. Англию, думаю, не потянет. В Юве поедет, или Интер.
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Sergey Truhtanov
Ответ mg-3
Так и не дали ему шанса в основе заиграть( Модрич и Кроос будут играть пока у них песок на газон сыпаться не начнёт))
Шансов было полно при разных тренерах. Не смог показать себя, причем на разных позициях. Как по мне хорошо что уходит, может в другой лиге получится получше, а Реал попробует что-то свежее впереди.
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Bekenson93
Ответ ss_podonok
в сезоне 15/16 он играл в аренде в эспаньоле
ок, спасибо
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lizarazu
Наконец-то решил поиграть в основе.
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белошип
Ответ Ебздрогыч
Если перейдет в Барсу - будет нехилая пощечина Реалу
Асенсио не пойдёт на понижение
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Arthurino
Ответ Bekenson93
автор ошибся? вроде 4 трофея лч 2016 2017 2018 2022
3, в сезоне 15/16 он принадлежал Реалу, но сезон провел в Эспаньоле. Летом 2016 только в команду пришел и в дебютном матче против Севильи в Суперкубке УЕФА отгрузил гол дальним ударом
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Сергей Орлов
Ньюкасл был бы неплохим вариантом.
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Айхальский
в Ньюкасл
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Игорь Новиков
Ответ Ебздрогыч
Если перейдет в Барсу - будет нехилая пощечина Реалу
ну да, глухой резервист прямо порвет всех своим переходом)) Да и перехода не будет.
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bibendum
Ученик Валеры) Как-то скомкано карьера прошла. Вроде, и трофеи есть, но могло быть и лучше
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