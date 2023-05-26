«Зенит» откроет Зал славы на «Газпром Арене». В него войдут 150 человек
«Зенит» планирует сделать на «Газпром Арене» Зал славы.
«Мы планируем сделать Зал славы, в котором будут все, кто внес вклад в чемпионства «Зенита». Это около 150 человек: игроки, главные тренеры, их помощники. Я считаю, что вклад каждого не может быть переоценен.
Зал славы будет располагаться на арене: сейчас мы как раз подыскиваем место. Мы уже начали оформлять входные группы, на что, надеюсь, многие обратили внимание», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
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Тот случай, когда содержимое соответствует этикетке.
Не стыдно это заимствовать!
Познавательно для молодых,ностальгия для нас,стариков;)
Пы.Сы. злопихателям советую поразмыслить почему в их клубе не додумались до такого и чем можно погордиться за последние дестилетия?
Это что, заранее извинения перед теми, кого не включат ?