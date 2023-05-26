«Зенит» откроет Зал славы на «Газпром Арене». В него войдут 150 человек

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Газпром Арена (Крестовский) Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» планирует сделать на «Газпром Арене» Зал славы.

«Мы планируем сделать Зал славы, в котором будут все, кто внес вклад в чемпионства «Зенита». Это около 150 человек: игроки, главные тренеры, их помощники. Я считаю, что вклад каждого не может быть переоценен.

Зал славы будет располагаться на арене: сейчас мы как раз подыскиваем место. Мы уже начали оформлять входные группы, на что, надеюсь, многие обратили внимание», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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70 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ v.belorussky
Руководство Газпрома в полном составе и судейский корпус рфпл там будут, надеюсь?
Судейский корпус на закрытых вечеринках с КБ чай пьёт.
+49
-16
+33
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Owen_the_Simple
Ответ Ебздрогыч
Футболисты Сочи и Оренбурга будут включены в Зал славы в следующем году
Попробуй ещё раз. В третий раз наверняка получится.
+43
-17
+26
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Owen_the_Simple
Ответ Ебздрогыч
150 мало - там только половина на судейский корпус придется
Увы. Нет. Не твой день.
+34
-14
+20
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.ru
могли бы и несколько российских бабушек в этот список внести... можно произвольно можно по кастингу
+29
-9
+20
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Дмитрий9779
Ответ Михо
Первыми должны войти Желудков, Бирюков и другие легенды которые добывали первое чемпионство. И конечно Павел Садырин
Первыми должны быть те кто в 1944 выиграл кубок СССР.
+14
-4
+10
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Nadert@
В зал славы должны как минимум значимые люди попадать. Не думаю что в истории Зенита таких есть 150 человек.
+18
-8
+10
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Михо
Первыми должны войти Желудков, Бирюков и другие легенды которые добывали первое чемпионство. И конечно Павел Садырин
+12
-3
+9
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Ацамаз Багаев
Ответ Дмитрий9779
В Тушине полыхнуло как после очередной семерочки,значит все правильно делают.
Зарема уже наверное текст готовит по этому поводу
+5
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Owen_the_Simple
Ответ Водяра
После серны власти, вае 150 потом будут срок мотать.
>После серны власти, вае

Тот случай, когда содержимое соответствует этикетке.
+6
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Сергей К
Хорошая идея и для футбола, хоккея, баскетбола. Для любых видов спорта.
Не стыдно это заимствовать!
+6
-3
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</c/>
надеюсь, Еськов, Вилков, Мешков, Иванов, Кукуян и ещё несколько старателей последних 5 чемпионств обязательно войдут в зал славы, ведь так старались на благо зенита...
+19
-16
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Owen_the_Simple
Ответ Ебздрогыч
В этой новости самые прикольные комменты - это те, которые питерские заминусили. Потому что правда глаза колет
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Одобряю!
+6
-3
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Owen_the_Simple
Ответ .ru
только давайте там... без ахеджаковщины
Тоже ведь московская бабушка, кстати.
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Дмитрий9779
Давно пора.
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ruy9obryb590
Володьку и артемона первыми в зал)))
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Max Silitsky
Хорошая идея! Давно пора. В России Мы и здесь будем первыми,кто к этому пришёл. Достойные имена в Истории клуба есть, и не мало,так почему бы и нет?
Познавательно для молодых,ностальгия для нас,стариков;)

Пы.Сы. злопихателям советую поразмыслить почему в их клубе не додумались до такого и чем можно погордиться за последние дестилетия?
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wlad wasew
Прекрасно
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.ru
Ответ Owen_the_Simple
Московских. Это важно.
ну это вы уж там сами решайте...
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Owen_the_Simple
Ответ Александр Константинович
Я не на каждой новости пишу комментарий, а только там, где есть что добавить . Комментарии читаю всегда, но здесь обратил внимание, что люди, которые имеют отношение к Зениту (болельщики) пишут абсолютно под каждым комментарием других пользователей, которые не являются болельщиком Зенита. Также, я обратил внимание на тот факт, что кроме тебя, есть ещё пару пользователей, которые снова, практически под каждым комментарием делают отсылку к Спартаку. Не пытался никого задеть своим комментарием, касательно голубого потока, но ты начал писать о каком бледно-розовом, хотя я даже никак не отношусь к Спартаку, а других команд с красно-белым цветом я не вспомню из РПЛ. Можно ли это назвать комплексом? На мой взгляд, да
Очень тонкие и интересные наблюдения. Продолжайте.
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Дмитрий9779
Ответ Александр Константинович
Комментарий удален модератором
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Александр Константинович
Ответ Owen_the_Simple
Очень тонкие и интересные наблюдения. Продолжайте.
Ну вот об этом я примерно и писал) И про Вас тоже вспоминал, потому что Ваши комментарии также часто мелькают , как и Дмитрия 9779
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Сергей Молодых
Ответ </c/>
надеюсь, Еськов, Вилков, Мешков, Иванов, Кукуян и ещё несколько старателей последних 5 чемпионств обязательно войдут в зал славы, ведь так старались на благо зенита...
Не, эти типы давно и прочно сидят на зарплате у спартака, луккойловская прачечная с ними тайные чайные церемонии проводит. . Так что не приплетайте своих сотрудников к другим, а продолжайте пользоваться сами.
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Сергей Химин
Надеюсь Крижанаца не забудут и Гартига
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Evincive
"Я считаю, что вклад каждого не может быть переоценен".
Это что, заранее извинения перед теми, кого не включат ?
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Михаил Никитин
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