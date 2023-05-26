«Я не спортивная проститутка, чтобы убегать куда-то, тем более сейчас. Это был бы плевок в душу многим людям». Чемпион мира по фехтованию на колясках Федяев – о переходах атлетов
Паралимпиец Роман Федяев считает предательством выступления атлетов под нейтральным флагом.
– Вы выступаете в паралимпийской сборной России. До этого выступали за сборную Казахстана. Перешли в Россию, так как являетесь россиянином и хорошо знаете всех тренеров и спортсменов, приняли их предложение. Но сейчас, когда российские спортсмены нигде не выступают, не думали уйти обратно в Казахстан?
– Мне постоянно поступают предложения от разных стран, но я не иду. Называю такой ценник, что все отказываются. Наверное, меня можно назвать ватником, я люблю свою страну, я здесь вырос, влюбился, женился, развелся! Это моя страна. Я не спортивная проститутка, чтобы убегать куда-то. Тем более сейчас. Это был бы плевок в душу многим людям.
– Что думаете о критериях МОК (Международного олимпийского комитета) для участия россиян в Олимпиаде? Поедете в Париж в нейтральном статусе?
– Все будет зависеть от общего решения. От того, что президент скажет.
– На предыдущие две Олимпиады ездили в нейтральном статусе.
– Раньше время было другое. Сейчас военное время, политика изменилась. И нельзя уже так просто взять и поехать куда-то под нейтральным флагом. Кто я тут буду потом? Предателем. А их нигде не любят, – сказал чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев.
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> Я не проститутка
> Называю такой ценник, что все отказываются.
Не проститутка, а элитная проститутка, так и запишем.
Вы выступаете в паралимпийской сборной России. До этого выступали за сборную Казахстана
Понял, принял👌
Потом в России ему предложили условия лучше и он перешел в сб.России.
Своего мнения у него нет, он ориентируется на начальника, тем более когда стрёмно.
И кто он после этого?))
Он ведь ещё и о "переходах" говорит.
во всю пользуешься своей черепной коробкой для написания типа остроумных комментов тут 😵💫