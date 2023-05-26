«Я не спортивная проститутка, чтобы убегать куда-то, тем более сейчас. Это был бы плевок в душу многим людям». Чемпион мира по фехтованию на колясках Федяев – о переходах атлетов

Теги Владимир Путин МОК Паралимпийские игры Париж-2024 Политика паралимпийская сборная России паралимпийская сборная Казахстана Роман Федяев Фехтование

Паралимпиец Роман Федяев считает предательством выступления атлетов под нейтральным флагом.

– Вы выступаете в паралимпийской сборной России. До этого выступали за сборную Казахстана. Перешли в Россию, так как являетесь россиянином и хорошо знаете всех тренеров и спортсменов, приняли их предложение. Но сейчас, когда российские спортсмены нигде не выступают, не думали уйти обратно в Казахстан?

– Мне постоянно поступают предложения от разных стран, но я не иду. Называю такой ценник, что все отказываются. Наверное, меня можно назвать ватником, я люблю свою страну, я здесь вырос, влюбился, женился, развелся! Это моя страна. Я не спортивная проститутка, чтобы убегать куда-то. Тем более сейчас. Это был бы плевок в душу многим людям.

– Что думаете о критериях МОК (Международного олимпийского комитета) для участия россиян в Олимпиаде? Поедете в Париж в нейтральном статусе?

– Все будет зависеть от общего решения. От того, что президент скажет.

– На предыдущие две Олимпиады ездили в нейтральном статусе.

– Раньше время было другое. Сейчас военное время, политика изменилась. И нельзя уже так просто взять и поехать куда-то под нейтральным флагом. Кто я тут буду потом? Предателем. А их нигде не любят, – сказал чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев.

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43 комментария

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Вечно в бане
То есть поехать без флага - предательство, но поехать без флага, если президент скажет, то это не предательство, а вполне себе норм. Осталось только понять, кто такой президент, чтобы решать, что предательство, а что нет.

> Я не проститутка
> Называю такой ценник, что все отказываются.

Не проститутка, а элитная проститутка, так и запишем.
+96
-12
+84
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Savardus
Все верно говорит - убегать это действительно не про него.
+57
-11
+46
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markoolio
Эпично, конечно. "Не проститутка" и "называю ценник" в одном абзаце.
+49
-6
+43
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janitor
Ответ Savardus
Все верно говорит - убегать это действительно не про него.
его девиз: за шагом шаг - к победе
+30
-4
+26
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Ярик01
До этого выступал за сборную Казахстана - а этот переход как тогда назвать?
+25
0
+25
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Savardus
Ответ janitor
его девиз: за шагом шаг - к победе
Идет в ногу с президентом страны!
+25
-3
+22
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Сергей
Я не спортивная проститутка

Вы выступаете в паралимпийской сборной России. До этого выступали за сборную Казахстана

Понял, принял👌
+21
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Daishi
Журналист очень тоненько сработал и подсветил мохнатое рыло.. Федяев даже не понял, что горит и продолжил задвигать комсомольские агитки.))
+19
-2
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Melnikov1968
Переход из Казахстана в Россию это нормально, а если из России спортсмен перейдёт в условную Словению, то он сразу проститутка. И корреспондент, конечно, тоже блеснул знаниями. "Перешли в Россию, так как вы россиянин". Это как? Будучи россиянином выступал за Казахстан? С этим героем все ясно.
+17
-3
+14
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Savardus
Ответ bad_bear
ты совсем отсталый чтоли так "шутить" ? 🤦‍♂️😵‍💫
Никаких шуток, только констатация факта.
+9
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+8
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estoico
Ответ Вечно в бане
То есть поехать без флага - предательство, но поехать без флага, если президент скажет, то это не предательство, а вполне себе норм. Осталось только понять, кто такой президент, чтобы решать, что предательство, а что нет. > Я не проститутка > Называю такой ценник, что все отказываются. Не проститутка, а элитная проститутка, так и запишем.
проститутка становится элитной, когда кто-то высокий ценник таки платит. А у этого просто проблемы со сбытом услуг.
+11
-3
+8
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selso99
Не перебезжчик, который на коляске перебежал из Казахстана в Россию, который не приемлет вступать в нейтральном статусе, ибо не проститутка, но предлагает ценник, но если президент скажет, то нейтральный статус норм.
+11
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estoico
я не спортивная проститутка, просто ценник называю
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VictorVallecano
Ответ selso99
Не перебезжчик, который на коляске перебежал из Казахстана в Россию, который не приемлет вступать в нейтральном статусе, ибо не проститутка, но предлагает ценник, но если президент скажет, то нейтральный статус норм.
Видимо, проблемы с опорно-двигательным аппаратом у него не самые серьезные из проблем со здоровьем.
+5
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Al561
То есть он был россиянином, но за деньги пошел в сб.Казахстана.
Потом в России ему предложили условия лучше и он перешел в сб.России.
Своего мнения у него нет, он ориентируется на начальника, тем более когда стрёмно.
И кто он после этого?))
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estoico
Ответ Он саМый
Про проститутку он не отрицал. Тем более, говоря о своём ценнике. Он не хочет считаться "спортивной проституткой", видимо, не в форме уже.
его поведение неспортивно даже для проститутки, вот он о чём
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Dizzod
Я так понимаю переход из Казахстана в Россия не за деньги, а по любви.
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dpv
Ответ Вечно в бане
То есть поехать без флага - предательство, но поехать без флага, если президент скажет, то это не предательство, а вполне себе норм. Осталось только понять, кто такой президент, чтобы решать, что предательство, а что нет. > Я не проститутка > Называю такой ценник, что все отказываются. Не проститутка, а элитная проститутка, так и запишем.
Есть такой термин политическая проститутка
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Влад В
Ответ Bambus
Вырастешь поймёшь,что президент избран народом,чтобы решать за него.
А что, прямо честные выборы были? И президент - не царь, решающий всё за людей.
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Максим Черкашин
Ответ Вечно в бане
То есть поехать без флага - предательство, но поехать без флага, если президент скажет, то это не предательство, а вполне себе норм. Осталось только понять, кто такой президент, чтобы решать, что предательство, а что нет. > Я не проститутка > Называю такой ценник, что все отказываются. Не проститутка, а элитная проститутка, так и запишем.
Я не проститутка. Поменял Казахстан на Россию.😁
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Ivan Balashov
Ответ Savardus
Все верно говорит - убегать это действительно не про него.
Там вообще заголовок сочный получился.

Он ведь ещё и о "переходах" говорит.
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Писарь Ванек
А есть ли спортсмены которые не продаются? Есть... но очень дорого. Дело всего лишь в цене.
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Madcomposer
Я вот не понимаю, предателем чего он будет? Президента?
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fewral
Все правильно он сказал про "общее решение". Так было раньше и так будет.
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bad_bear
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Ответ Влад В
Нынче россияне очень многие инвалиды на голову. Пользоваться ей не умеют
ну ты молодец, не то что эти россияне очень многие 😬
во всю пользуешься своей черепной коробкой для написания типа остроумных комментов тут 😵‍💫
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