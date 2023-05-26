Некролог о Лукашенко появился на сайте минского «Динамо». Клуб сообщил о взломе

Сайт минского «Динамо» взломали, разместив там некролог президента Беларуси.

Бывший пресс-атташе «Ак Барса» и «Сочи» Дмитрий Исайчик сообщил, что на главной странице сайта минского клуба появился некролог президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Сайт ХК «Динамо-Минск» был взломан и в настоящее время не контролируется клубом.

На данный момент ведутся необходимые работы по восстановлению доступа», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионате КХЛ.

В настоящее время сайт «Динамо» недоступен.