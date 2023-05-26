Некролог о Лукашенко появился на сайте минского «Динамо». Клуб сообщил о взломе

Теги Динамо Минск КХЛ Александр Лукашенко интернет Политика Хоккей

Сайт минского «Динамо» взломали, разместив там некролог президента Беларуси.

Бывший пресс-атташе «Ак Барса» и «Сочи» Дмитрий Исайчик сообщил, что на главной странице сайта минского клуба появился некролог президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Сайт ХК «Динамо-Минск» был взломан и в настоящее время не контролируется клубом.

На данный момент ведутся необходимые работы по восстановлению доступа», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионате КХЛ.

В настоящее время сайт «Динамо» недоступен.

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37 комментариев

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Beloded2007
Вот откуда готовилось нападение
+49
-2
+47
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aalto
самая долгожданная утрата)))
лучше и не скажешь,
+54
-16
+38
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Dr. Heisenberg
Рыгорыч попробовал открыть ядерный чемоданчик, а там оказались проросшие клубни картофеля. Сердце не выдержало.
+37
-7
+30
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rdyabin@icloud.com
Интересная штука, которая свидетельствует о крепостном мышлении и низком уровне интеллекта внушительной части населения двух стран бывшего совка: они очень расстроятся, когда уйдут 2 диктатора, будут говорить, что они изо всех сил держали страны от развала и мол вот посмотрите, что творится теперь, когда их больше нет. Забывая о том, что именно из-за узурпации ими власти, страна и пришла к этому самому развалу.
Но, увы и ах, в этом отличие между свободными странами и двумя диктаторскими с нищим и забитым населением.
+40
-11
+29
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5kywn5cddd
Смерть тирана - всегда… ну вы знаете 🥂
+33
-11
+22
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Павел Мельников
Ответ rdyabin@icloud.com
Интересная штука, которая свидетельствует о крепостном мышлении и низком уровне интеллекта внушительной части населения двух стран бывшего совка: они очень расстроятся, когда уйдут 2 диктатора, будут говорить, что они изо всех сил держали страны от развала и мол вот посмотрите, что творится теперь, когда их больше нет. Забывая о том, что именно из-за узурпации ими власти, страна и пришла к этому самому развалу. Но, увы и ах, в этом отличие между свободными странами и двумя диктаторскими с нищим и забитым населением.
Примерно как Горбачева и Ельцина у нас принято обвинять в развале. Время идет, а грабли остаются старые.
+17
-3
+14
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Alexander Lyakhov
Ответ aalto
самая долгожданная утрата))) лучше и не скажешь,
Не самая
+6
0
+6
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aalto
Ответ Batt Monner
Комментарий удален модератором
врядли у луки есть хоть какие-то рычаги влиять на ситуацию. скорее в кремле хорошо помнят 20-й год
+5
0
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Юрий Брейво
Ответ 5kywn5cddd
Смерть тирана - всегда… ну вы знаете 🥂
Мелковат для тирана. Завнарком
+6
-1
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Atsuktuvas
Ничто так не сплачивает народ как похороны руководства. (М.Жванецкий)
+3
0
+3
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haymaker
Ответ Юрий Брейво
Мелковат для тирана. Завнарком
Он мелковат только по части населения, которое ему досталось. По всем признакам вполне каноничный.
+3
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Александр Колодин
Ответ rdyabin@icloud.com
Интересная штука, которая свидетельствует о крепостном мышлении и низком уровне интеллекта внушительной части населения двух стран бывшего совка: они очень расстроятся, когда уйдут 2 диктатора, будут говорить, что они изо всех сил держали страны от развала и мол вот посмотрите, что творится теперь, когда их больше нет. Забывая о том, что именно из-за узурпации ими власти, страна и пришла к этому самому развалу. Но, увы и ах, в этом отличие между свободными странами и двумя диктаторскими с нищим и забитым населением.
Это будет недолго. Через полгода- год все будут клеймить и ругать своего ушедшего лидера. Как это было со Сталиным, Горбачевым и Ельциным. Это такая национальная забава россиян.
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OlegLawyer
А что ? А вдруг ?
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Batt Monner
Ответ Konstantin Meerov
приход тихоновской, расширение фронта и уничтожение промышленности
Нельзя уничтожить то, что уже уничтожено. Можно только избавить от страданий и построить на этом месте что то новое и ценное
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Каддафи
Ответ aalto
самая долгожданная утрата))) лучше и не скажешь,
Крупная денежная потеря))
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Лжетрофеич
Ответ aalto
самая долгожданная утрата))) лучше и не скажешь,
ну нет, не самая
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haymaker
Ответ rdyabin@icloud.com
Интересная штука, которая свидетельствует о крепостном мышлении и низком уровне интеллекта внушительной части населения двух стран бывшего совка: они очень расстроятся, когда уйдут 2 диктатора, будут говорить, что они изо всех сил держали страны от развала и мол вот посмотрите, что творится теперь, когда их больше нет. Забывая о том, что именно из-за узурпации ими власти, страна и пришла к этому самому развалу. Но, увы и ах, в этом отличие между свободными странами и двумя диктаторскими с нищим и забитым населением.
Все проделают один эволюционный путь. Кто-то позже, кто-то раньше. В Европе тоже совсем недавно по историческим меркам прозрели и только формируются, можно сказать
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Mr. Jones
Ответ Глеб Кравченко
Ну обвинения в отношении как минимум Горбачёва справедливые. То, что кто-то не очень хороший, не означает, что все остальные - идеал.
В чем справедливые? Если в том, что он бездарный менеджер - то да. Но ему-то как раз выдвигают откровенно неадекватные обвинения.
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MoRo
Аминь!
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elkipalki
Ответ Святослав Федорович
Вся страна будет гулять
А потом повторит участь украины, вот это перспективы)
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Mortimer1
Ответ Alexander Lyakhov
Не самая
Ну да, лучше бы про Александра Ляхова некролог выпустили)
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Garrincha_the best
Красиво
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Nick Crosier
Григорыча так просто не возьмешь.
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dgzka
Спойлерят,гады!
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Водяра
Добро пожаловать в ад, усатый.
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