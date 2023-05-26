Гран-при Монако-2023. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Теги результаты Гран-при Монако Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Монте-Карло
26 мая 2023 года
1-я практика
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.13,372 (25 кругов)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,338 (28)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,663 (27)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,666 (27)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,721 (24)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,872 (26)
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,095 (25)
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,213 (29)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,281 (28)
10. Алекс Албон («Уильямс») +1,294 (32)
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,346 (28)
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,353 (29)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,448 (28)
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,494 (30)
15. Джордж Расселл («Мерседес») +1,694 (24)
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,711 (33)
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,820 (32)
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,185 (30)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,312 (25)
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,413 (17)
 

Албон разбил болид в конце первой практики перед Гран-при Монако – сессию остановили красными флагами и сразу завершили

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20 комментариев

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RusSt
Ответ Hardi
Где шутки про Сасайнса? Или уже не смешно?
Это только первая практика)
+13
0
+13
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Сэб Феттель
Ответ RusSt
Это только первая практика)
А если бы Алонсо был первым,то все бы тут писали какой он гений.
+9
-2
+7
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Scorpio
Ответ RusSt
Это только первая практика)
этот фанат сасайнса даже заголовки не читает)
+5
0
+5
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Givi Shotadze
Результаты не информативны.
Трасса где мощность не решает и машины близки, первые десять должны быть в 0,5-0,8 сек.
Много попыток сорвано трафиком, да и не рискуют особо на свежем асфальте.
+3
0
+3
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doctor.morge
Ну-ну.
В общем, без аэрообвеса у Феррари быстрейшая машина:)
И что-то РБ без прямых, где заработают секретные каналы Ньюи, не айс:)
+4
-1
+3
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ Hardi
Где шутки про Сасайнса? Или уже не смешно?
Фанаты Сайнца продолжают упорствовать? Прекол :)
+3
0
+3
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RusSt
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Фанаты Сайнца продолжают упорствовать? Прекол :)
Фанаты сайнца, прекол
+3
0
+3
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ RusSt
Робкие надежды на подиум без РБ появились)
Верстапен всю практику жаловался на тачку, щас пошаманят и будет первый
+4
-1
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MP423
Ответ Toba Door
Астон Мартин это бывший заубер?
Заубер не бывший. Это название пока еще сохраняется, но не используется. Сейчас команда выступает под названием Альфа Ромео.
А Астон долгое время был Рэйсинг Пойнт/Форс Индией, до этого - Спайкером, Мидландом и, между прочим, Джорданом.
+3
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Scorpio
Ответ Hardi
Я прочитал, представь себе.
тогда зачем ты решил отметиться этим в коментах? По твоему результат 1 практики говорит о раскладе? Ферстапен, видимо на 6 месте для тебя, так же ок, как и доезжала на 1
+1
0
+1
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Minuvert
Ответ Toba Door
Астон Мартин это бывший заубер?
Бывший Рэйсинг Пойнт. Заубер это Альфа Ромео
+1
0
+1
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Alesha_451
Хочется сделать вывод про борьбу за поул между 4-мя тимами, но это лишь первая практика. Пока ждем
+1
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Minuvert
Мерседес хоть на болид стал похож с новыми понтонами
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MP423
По всей логике, Феррари здесь должны быть в лидерах. У них "квалификационная" машина - то что нужно для этого гран при. Астоны наверняка по скорости где-то рядом. Мерседес с РБ пока под вопросом, но надо дождаться вторую практику.
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sanya_xl
Ответ Hardi
Где шутки про Сасайнса? Или уже не смешно?
Просто в Монако нет гравия) а так, первая практика ни о чем не говорит
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doctor.morge
Ответ Givi Shotadze
Результаты не информативны. Трасса где мощность не решает и машины близки, первые десять должны быть в 0,5-0,8 сек. Много попыток сорвано трафиком, да и не рискуют особо на свежем асфальте.
По секторам топ-4 команды и и уложились в 0,6 секунды. Вот дальше пропасть
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