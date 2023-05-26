Гран-при Монако-2023. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Монте-Карло
26 мая 2023 года
1-я практика
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.13,372 (25 кругов)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,338 (28)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,663 (27)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,666 (27)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,721 (24)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,872 (26)
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,095 (25)
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,213 (29)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,281 (28)
10. Алекс Албон («Уильямс») +1,294 (32)
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,346 (28)
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,353 (29)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,448 (28)
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,494 (30)
15. Джордж Расселл («Мерседес») +1,694 (24)
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,711 (33)
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,820 (32)
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,185 (30)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,312 (25)
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,413 (17)
Албон разбил болид в конце первой практики перед Гран-при Монако – сессию остановили красными флагами и сразу завершили
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Трасса где мощность не решает и машины близки, первые десять должны быть в 0,5-0,8 сек.
Много попыток сорвано трафиком, да и не рискуют особо на свежем асфальте.
В общем, без аэрообвеса у Феррари быстрейшая машина:)
И что-то РБ без прямых, где заработают секретные каналы Ньюи, не айс:)
А Астон долгое время был Рэйсинг Пойнт/Форс Индией, до этого - Спайкером, Мидландом и, между прочим, Джорданом.