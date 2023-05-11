Индзаги о 2:0 с «Миланом»: «Интер» мог забить больше, но это был отличный матч. Чтобы воплотить мечту, все равно придется приложить огромные усилия»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча с «Миланом».

«Нерадзурри» одержали победу со счетом 2:0 в первом матче полуфинала чемпионов.

«Мы могли забить больше двух мячей, но это был отличный матч. Мы уже прошли несколько раундов, мы знаем, что мы впереди. Теперь будет ответный матч, с нами будут наши болельщики, и мы четко знаем, что нам все равно придется приложить огромные усилия, чтобы воплотить мечту в реальность.

[Наши игроки] играли осознанно, контролировали каждый дюйм поля, и те, кто выходил на замену, помогали нам. Сейчас правильно быть счастливыми, но мы знаем, что нам все еще чего-то не хватает.

Через 72 часа нам предстоит очень важный матч против «Сассуоло», нам нужно будет хорошо восстановиться физически и умственно. Эти матчи требуют огромных затрат энергии, теперь нам придется оценить состояние игроков.

Некоторые игроки ушли с поля с ушибами, и у нас будет эти три дня, чтобы подготовиться к субботнему матчу с «Сассуоло». Мы подготовимся наилучшим образом», – сказал в эфире Prime Video.