Индзаги о 2:0 с «Миланом»: «Интер» мог забить больше, но это был отличный матч. Чтобы воплотить мечту, все равно придется приложить огромные усилия»

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча с «Миланом».

«Нерадзурри» одержали победу со счетом 2:0 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. 

«Мы могли забить больше двух мячей, но это был отличный матч. Мы уже прошли несколько раундов, мы знаем, что мы впереди. Теперь будет ответный матч, с нами будут наши болельщики, и мы четко знаем, что нам все равно придется приложить огромные усилия, чтобы воплотить мечту в реальность.

[Наши игроки] играли осознанно, контролировали каждый дюйм поля, и те, кто выходил на замену, помогали нам. Сейчас правильно быть счастливыми, но мы знаем, что нам все еще чего-то не хватает.

Через 72 часа нам предстоит очень важный матч против «Сассуоло», нам нужно будет хорошо восстановиться физически и умственно. Эти матчи требуют огромных затрат энергии, теперь нам придется оценить состояние игроков.

Некоторые игроки ушли с поля с ушибами, и у нас будет эти три дня, чтобы подготовиться к субботнему матчу с «Сассуоло». Мы подготовимся наилучшим образом», – сказал Индзаги в эфире Prime Video.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
В очередной раз Индзаги подтверждает свое реноме кубкового тренера. Шикарную игру показали, особенно первый тайм просто ураган.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buharoid
Индзаги конечно хозяин Милана и Пиоли. За исключением пары случайных отскоков только победы и все в одну калитку.
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pazzo7
Любимый Интер дарит чудесное выступление в ЛЧ. Не останавливайтесь, осталось всего две игры!)
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Неожиданно Интер практически в финале. Кто бы мог подумать об этом в сентябре.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
John Gotti
Ответ Злобный Конь
Филиппо был высококласным игроком,но как тренер пока не очень. Симоне был как игрок не очень,зато как тренер высококлассен.
Симоне добротным форвардом был. Ему не повезло, в атаке у Лацио играли игроки звездные,в Симоне был молодым форвардом. Да и травмы сыграли свою роль. Он конечно не был звездой как Пиппо, но говорить «не очень», это не совсем корректно. Кто последний покер из Итальянцев оформлял в ЛЧ? Симоне Индзаги!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
John Gotti
Ответ Groondler
Есть кто шарит за итал. футбол? Объясните, почему у двух топ-клубов один и тот же домашний стадион? И как они выходят из ситуации? ведь газон то убивается же... проблемы с календарем могут возникнуть.. скажем одна команда в среду в ЛЧ играет, а другая в четверг в ЛЕ должна играть... там же кошмар чего может быть Плюс еще при личных встречах как билеты распределять? ведь если встреча "домашняя", то своих болел должно быть 80% (или около того)
По билетам, все стандартно, как и обычно , распределяются между хозяевами и гостями. В Италии очень сложно построить стадион, все упирается в Муниципалитет города. Да и финансов сейчас не ахти . Поле не убивается, оно на половину искусственное. Вот в 90-х, на Сан- Сиро был огород.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Симоне, выводи на Сассуоло второй состав, не стесняйся. Пофиг на этот чемп раз тут такая красота получается.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
Ответ Groondler
Есть кто шарит за итал. футбол? Объясните, почему у двух топ-клубов один и тот же домашний стадион? И как они выходят из ситуации? ведь газон то убивается же... проблемы с календарем могут возникнуть.. скажем одна команда в среду в ЛЧ играет, а другая в четверг в ЛЕ должна играть... там же кошмар чего может быть Плюс еще при личных встречах как билеты распределять? ведь если встреча "домашняя", то своих болел должно быть 80% (или около того)
В 2003-м Милан прошел Интер в полуфинале при счёте 1:1 благодаря голу забитому в гостях
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
John Gotti
Ответ зак
Интеру повезло с группой и сеткой, вот и все))
В группе, где была Бавария и Барселона, повезло? Ну-ну) Порту, который вышел с первого места. Бенфика, которая вышла с первого места в группе с Ювентусом и ПСЖ. Милан, который вышел в полуфинал. Ты рофлишь, или реально неадекват ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Верим в наш Интер!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
евГений
Пламенный привет ребятам которые мне месяц назад писали что Индзаги надо гнать ссаными тряпками ☺️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Groondler
Есть кто шарит за итал. футбол?

Объясните, почему у двух топ-клубов один и тот же домашний стадион? И как они выходят из ситуации? ведь газон то убивается же... проблемы с календарем могут возникнуть.. скажем одна команда в среду в ЛЧ играет, а другая в четверг в ЛЕ должна играть... там же кошмар чего может быть

Плюс еще при личных встречах как билеты распределять? ведь если встреча "домашняя", то своих болел должно быть 80% (или около того)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
евГений
Пламенный привет ребятам которые мне месяц назад писали что Индзаги надо гнать ссаными тряпками ☺️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ John Gotti
В группе, где была Бавария и Барселона, повезло? Ну-ну) Порту, который вышел с первого места. Бенфика, которая вышла с первого места в группе с Ювентусом и ПСЖ. Милан, который вышел в полуфинал. Ты рофлишь, или реально неадекват ?
не адекват ты) как можно написать барсу вместо Виктории Плезень?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий