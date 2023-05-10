Единая лига ВТБ. Серия за 3-е место. «Зенит» примет ЦСКА в 3-м матче серии

Теги результаты ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В среду, 10 мая, в третьем матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ

За 3-е место (до четырех побед)

Третий матч

Зенит – ЦСКА
Дата проведения
10 мая, 19.30
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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Костя Кот
за зенит!
+4
-2
+2
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