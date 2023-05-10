Уайтклауд о том, что ведущий ESPN сравнил его фамилию с названием туалетной бумаги: «Горжусь своей культурой и тем, откуда я родом. Я принял его извинения»

Теги Кубок Стэнли НХЛ ESPN Вегас Зак Уайтклауд Хоккей

Зак Уайтклауд высказался о том, что на ESPN его фамилию сравнили с названием туалетной бумаги.

Ведущий ESPN Джон Андерсон допустил такое сравнение, когда комментировал гол Уайтклауда в матче плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (5:1). Фамилию игрока с английского можно перевести как «белое облако».

Позже ведущий извинился перед Уайтклаудом, который является представителем коренных народов Канады.

Защитник «Вегаса» сообщил, что обсудил ситуацию с Андерсоном.

«Я горжусь своей культурой. Я горжусь тем, откуда я родом и где я вырос, кем я был воспитан.

Я ношу фамилию своего дедушки, и ничто не делает меня более гордым, чем возможность делать это. В нашей культуре мы были воспитаны так, чтобы первыми протянуть руку и предложить помощь, поэтому сегодня утром я связался с Джоном.

Я думаю, что это была попытка пошутить, которая оказалась явно бесчувственной, и он это признает. Он понимает, что говорить это было неправильно. Я хотел убедиться, что он знает, что я принял его извинения. Люди совершают ошибки, и это сценарий, в котором не только Джон, но и все могут учиться и двигаться вперед в положительном направлении и стараться быть лучше», – сказал защитник «Вегаса» Уайтклауд.

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2 комментария

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Денис Кёнигсберг
Восхищаюсь тем, что вместо раздувания скандала, он так говорит. Завидую, что люди так могут. Мне далеко не всегда так удаётся
+1
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Vovchik333
Дерьмовая какая-то ситуация вышла
0
0
0
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