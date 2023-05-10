Уайтклауд о том, что ведущий ESPN сравнил его фамилию с названием туалетной бумаги: «Горжусь своей культурой и тем, откуда я родом. Я принял его извинения»

Зак Уайтклауд высказался о том, что на ESPN его фамилию сравнили с названием туалетной бумаги.

Ведущий ESPN Джон Андерсон допустил такое сравнение, когда комментировал гол в матче плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (5:1). Фамилию игрока с английского можно перевести как «белое облако».

Позже ведущий извинился перед Уайтклаудом, который является представителем коренных народов Канады.

Защитник «Вегаса» сообщил, что обсудил ситуацию с Андерсоном.

«Я горжусь своей культурой. Я горжусь тем, откуда я родом и где я вырос, кем я был воспитан.

Я ношу фамилию своего дедушки, и ничто не делает меня более гордым, чем возможность делать это. В нашей культуре мы были воспитаны так, чтобы первыми протянуть руку и предложить помощь, поэтому сегодня утром я связался с Джоном.

Я думаю, что это была попытка пошутить, которая оказалась явно бесчувственной, и он это признает. Он понимает, что говорить это было неправильно. Я хотел убедиться, что он знает, что я принял его извинения. Люди совершают ошибки, и это сценарий, в котором не только Джон, но и все могут учиться и двигаться вперед в положительном направлении и стараться быть лучше», – сказал защитник « » Уайтклауд.