Вторую лигу реформируют со следующего сезона. Будет два дивизиона (один – по системе «весна-осень») и переходные матчи за 3-ю путевку в Первую лигу
Вторая лига будет реформирована с сезона-2023/24.
С сезона-2023/24 лига разделится на дивизионы «А» и «Б».
В дивизион «А» войдут 20 команд, которые будут поделены на «Золотую» и «Серебряную» группы. Матчи будут проходить по системе «осень – весна». Участниками первого этапа «Золотой» группы станут 4 клуба, занявших 15-18 места в итоговой таблице Первой лиги сезона-2022-2023; 4 клуба, занявших 2-е места в итоговых таблицах в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) во Второй лиге сезона-2022-2023; 2 клуба из 4, занявших 3 места в итоговых таблицах в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) в сезоне-2022-2023.
«Серебряная» группа будет состоять из двух клубов, занявших 3-и места в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) во Второй лиге сезона-2022-2023 и восьми клубов, занявших 4-5 места в итоговых таблицах в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) во Второй лиге сезона-2022-2023.
Во втором этапе «Золотая» группа во втором этапе будет представлена 10 командами. В ней примут участие: 6 клубов, занявших 1-6 места в итоговой таблице «Золотой» группы на первом этапе; 4 клуба, занявших 1-4 места в таблице «Серебряной» группы на первом этапе.
Клубы, занявшие первые 2 места в «Золотой» группе на втором этапе, напрямую перейдут в Первую лигу. Третья команда получит право сыграть в переходных матчах для участия в Первой лиге против команды, занявшей первое место на первом этапе «Золотой» группы дивизиона «А».
Матчи дивизиона «Б» будут проходить по системе «весна – осень». При этом будет проведено переходное соревнование в период с июля/августа по ноябрь 2023 года. Ротация клубов между клубами дивизиона «А» и дивизиона «Б» будет проводиться между этапами первого соревнования и по окончании второго соревнования соответственно.
Команды дивизиона «Б» буду поделены на 4 группы.
Начиная со следующего сезона, из Первой лиги во Вторую лигу автоматически будут вылетать 3 клуба, занявшие последние места.
Инфографика: 1fnl.ru
Давайте поинтереснее.
Любой футбольный болельщик это гений, академик.
А тут такая простота.
Даже обидно.
Можно было например седьмую команду дивизиона 2,4 перевести в КХЛ, а команду занявщую в КХЛ второе место в дивизионе Чернышева перевести в дивизион "Серебряный", причем с набранными очками в позапрошлом году.
Клубы, занявшие в своих дивизионах вторые и девятые места напрямую вывести в первую лигу, но уже с гандигапом, скажем с половиной баллов, набранных в матчах с командами занявшие четвертое место в группе 3,2, пятое в группе 41, второе в группе 1,6 и последнее в группе 5,3.
И так далее.
2017/18: 64 команды.
2018/19: 59 команд.
2019/20: 62 команды.
2020/21: 64 команды.
2021/22: 76 команд.
2022/23: 72 команд.
Не так уж всё плохо с количеством команд.
А по всей России предлагается ездить 20 клубам в дивизионе А. Это кто? Ротор, Черноморец, Чайка, Ленинградец, Текстильщик, Чертаново, Динамо Бр, Авангард, Салют, Металлург Л, Сокол, Сатурн, Тюмень, Иртыш. Вот уже 14 клубов с бюджетом под борьбу за повышение, которые смогут это себе позволить. Это не считая вторых команд. Есть и другие варианты типа Мурома и Новосибирска, про них знаю слишком мало. Но и так почти все клубы хоть по разу летают в Сибирь и на Дальний Восток.
Остальные 50+ клубов фактически засовывают в третью лигу, где Ессентукам и Электрону самое место, при всём уважении.
По итогу - не самая плохая реформа. Лучше, чем оставлять то болото для ставочников, которое есть сейчас.