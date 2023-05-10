Вторую лигу реформируют со следующего сезона. Будет два дивизиона (один – по системе «весна-осень») и переходные матчи за 3-ю путевку в Первую лигу

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Вторая лига будет реформирована с сезона-2023/24.

 С сезона-2023/24 лига разделится на дивизионы «А» и «Б». 

В дивизион «А» войдут 20 команд, которые будут поделены на «Золотую» и «Серебряную» группы. Матчи будут проходить по системе «осень – весна». Участниками первого этапа «Золотой» группы станут 4 клуба, занявших 15-18 места в итоговой таблице Первой лиги сезона-2022-2023; 4 клуба, занявших 2-е места в итоговых таблицах в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) во Второй лиге сезона-2022-2023; 2 клуба из 4, занявших 3 места в итоговых таблицах в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) в сезоне-2022-2023.

«Серебряная» группа будет состоять из двух клубов, занявших 3-и места в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) во Второй лиге сезона-2022-2023 и восьми клубов, занявших 4-5 места в итоговых таблицах в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) во Второй лиге сезона-2022-2023.

Во втором этапе «Золотая» группа во втором этапе будет представлена 10 командами. В ней примут участие: 6 клубов, занявших 1-6 места в итоговой таблице «Золотой» группы на первом этапе; 4 клуба, занявших 1-4 места в таблице «Серебряной» группы на первом этапе.

Клубы, занявшие первые 2 места в «Золотой» группе на втором этапе, напрямую перейдут в Первую лигу. Третья команда получит право сыграть в переходных матчах для участия в Первой лиге против команды, занявшей первое место на первом этапе «Золотой» группы дивизиона «А». 

Матчи дивизиона «Б» будут проходить по системе «весна – осень».  При этом будет проведено переходное соревнование в период с июля/августа по ноябрь 2023 года. Ротация клубов между клубами дивизиона «А» и дивизиона «Б» будет проводиться между этапами первого соревнования и по окончании второго соревнования соответственно.

Команды дивизиона «Б» буду поделены на 4 группы. 

Начиная со следующего сезона, из Первой лиги во Вторую лигу автоматически будут вылетать 3 клуба, занявшие последние места.

Инфографика: 1fnl.ru

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78 комментариев

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Юрий Кечко
Победитель всего этого попадает в нижнюю сетку кубка России
+122
-3
+119
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А.Э.РАСИМ
А че так просто?
Давайте поинтереснее.
Любой футбольный болельщик это гений, академик.
А тут такая простота.
Даже обидно.
Можно было например седьмую команду дивизиона 2,4 перевести в КХЛ, а команду занявщую в КХЛ второе место в дивизионе Чернышева перевести в дивизион "Серебряный", причем с набранными очками в позапрошлом году.
Клубы, занявшие в своих дивизионах вторые и девятые места напрямую вывести в первую лигу, но уже с гандигапом, скажем с половиной баллов, набранных в матчах с командами занявшие четвертое место в группе 3,2, пятое в группе 41, второе в группе 1,6 и последнее в группе 5,3.
И так далее.
+77
-11
+66
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kolokolo22
Золотой дивизион, серебряный...переходные матчи, 3-я команда, 9-я, 38-я...запутался, короче. Какой от этого толк? Ежели игроки спецом не хотят в ФНЛ, потому что их выкинут, наберут под ФНЛ новых, а им жить как-то надо в своей Рязани.
+38
-5
+33
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Фёдор Кузнецов
Ничего в регламенте не понял, но по моему это реформа турнира, а не расформирование
+28
-5
+23
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Hilperico
Ответ Давид Agabekyan
Удачи небогатым клубам из второго дивизиона по всей России кататься. И так количество клубов с каждым годом уменьшалось, а теперь тем более
2016/17: 58 команд.
2017/18: 64 команды.
2018/19: 59 команд.
2019/20: 62 команды.
2020/21: 64 команды.
2021/22: 76 команд.
2022/23: 72 команд.
Не так уж всё плохо с количеством команд.
А по всей России предлагается ездить 20 клубам в дивизионе А. Это кто? Ротор, Черноморец, Чайка, Ленинградец, Текстильщик, Чертаново, Динамо Бр, Авангард, Салют, Металлург Л, Сокол, Сатурн, Тюмень, Иртыш. Вот уже 14 клубов с бюджетом под борьбу за повышение, которые смогут это себе позволить. Это не считая вторых команд. Есть и другие варианты типа Мурома и Новосибирска, про них знаю слишком мало. Но и так почти все клубы хоть по разу летают в Сибирь и на Дальний Восток.
Остальные 50+ клубов фактически засовывают в третью лигу, где Ессентукам и Электрону самое место, при всём уважении.
По итогу - не самая плохая реформа. Лучше, чем оставлять то болото для ставочников, которое есть сейчас.
+23
-1
+22
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bimbim
Ответ Ярик01
Это отказ от территориального признака, и массовая ликвидация клубов из-за затрат. Проще в любительском статусе региональный футбол держать
дивизион Б будет по территориальному признаку
+20
0
+20
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Константин Эсперов
Скажите у кого они брали дурь ?
+22
-3
+19
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Ярик01
Это отказ от территориального признака, и массовая ликвидация клубов из-за затрат. Проще в любительском статусе региональный футбол держать
+24
-8
+16
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АлексейВ
Хочу напомнить, что "территориальный принцип" это когда Чита летала в Барнаул, Новосибирск, Владивосток через Москву, за бешеные деньги, с пересадками, по полутора суток, потому что по другому никак. В итоге Чита с десятком других восточных команд играет в небесной лиге, где все бесплатно.
+13
0
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Сергей Жарковский
Это что ЕГЭ по 2 лиге? Кто не понял- на второй год?!
+11
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Юрий Костыгин
От создателей Кубка России 2022-2023.
+9
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Константин Ловков
Ответ Фёдор Кузнецов
Ничего в регламенте не понял, но по моему это реформа турнира, а не расформирование
Именно поэтому в новости написано «реформируют», а не «расформируют»)
+9
0
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Давид Agabekyan
Ответ Hilperico
2016/17: 58 команд. 2017/18: 64 команды. 2018/19: 59 команд. 2019/20: 62 команды. 2020/21: 64 команды. 2021/22: 76 команд. 2022/23: 72 команд. Не так уж всё плохо с количеством команд. А по всей России предлагается ездить 20 клубам в дивизионе А. Это кто? Ротор, Черноморец, Чайка, Ленинградец, Текстильщик, Чертаново, Динамо Бр, Авангард, Салют, Металлург Л, Сокол, Сатурн, Тюмень, Иртыш. Вот уже 14 клубов с бюджетом под борьбу за повышение, которые смогут это себе позволить. Это не считая вторых команд. Есть и другие варианты типа Мурома и Новосибирска, про них знаю слишком мало. Но и так почти все клубы хоть по разу летают в Сибирь и на Дальний Восток. Остальные 50+ клубов фактически засовывают в третью лигу, где Ессентукам и Электрону самое место, при всём уважении. По итогу - не самая плохая реформа. Лучше, чем оставлять то болото для ставочников, которое есть сейчас.
Ленинградец, Черноморец, Сокол на повышение идут. А условная Кубань Холдинг как существовать будет? Клуб из села без больших бюджетов. И про сокращение клубов я говорил в Южной зоне, так как за ней слежу. В сезоне 16/17 было 16 команд. Теперь 14, и при этом по ходу сезона обанкротились Ессентуки
+7
0
+7
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Mbest77
Ответ А.Э.РАСИМ
А че так просто? Давайте поинтереснее. Любой футбольный болельщик это гений, академик. А тут такая простота. Даже обидно. Можно было например седьмую команду дивизиона 2,4 перевести в КХЛ, а команду занявщую в КХЛ второе место в дивизионе Чернышева перевести в дивизион "Серебряный", причем с набранными очками в позапрошлом году. Клубы, занявшие в своих дивизионах вторые и девятые места напрямую вывести в первую лигу, но уже с гандигапом, скажем с половиной баллов, набранных в матчах с командами занявшие четвертое место в группе 3,2, пятое в группе 41, второе в группе 1,6 и последнее в группе 5,3. И так далее.
Очень важный момент: можно ли использовать клюшки клубам НХЛ?
+6
0
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АлексейВ
Ну, наконец то! Много лет об этом думал, что нужно ведущие клубы второй лиги выделять в отдельный дивизион!
+6
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nmnackjbxkasbk
Ответ Mbest77
Очень важный момент: можно ли использовать клюшки клубам НХЛ?
только подписанные Овечкиным и Ротенбергом.
+5
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Артур Ганненко
Ну дают. Денег стало меньше, а они ещё вторую лигу заставляют по всей России кататься, хотя даже на первую лигу желающих с трудом находят. Что-то подобное надо с первой, а не со второй лигой делать. Допустим разбить на два дивизиона - восток и запад, которые один круг осенью играют и определяют пул команд, которые весной играют в отдельном турнире за право играть в Премьер-лиге.
+6
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Злодей Спб
0_o Зачем так сложно? Я от правил Кубка то "еще не отошел", а тут вообще какой-то Rocket Science!
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Любезный Коссутий
выражаясь словами классика: ##### не понятно, но очень интересно
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Oleg Olegov
Ну, теперь, наконец-то, заживём
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Давид Agabekyan
Удачи небогатым клубам из второго дивизиона по всей России кататься. И так количество клубов с каждым годом уменьшалось, а теперь тем более
+9
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Фёдор Кузнецов
Ответ Константин Ловков
Именно поэтому в новости написано «реформируют», а не «расформируют»)
Поменяли уже
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S.A.N.
такой огород нагородили, что без пол-литры не разберёшься. втордивные манагеры спасибо явно не скажут.
+4
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Ростовский
Ответ Давид Agabekyan
Ленинградец, Черноморец, Сокол на повышение идут. А условная Кубань Холдинг как существовать будет? Клуб из села без больших бюджетов. И про сокращение клубов я говорил в Южной зоне, так как за ней слежу. В сезоне 16/17 было 16 команд. Теперь 14, и при этом по ходу сезона обанкротились Ессентуки
Так продолжаться просто не могло. При нынешнем формате вторая лига совсем не интересное соревнование, где только одна команда из всей зоны получает что-то (путёвку в первую лигу), а остальные ни за что не борятся получается.
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Oleg Olegov
Ответ Александр Зубков
А платиновой лиги почему нет?
Есть, это ФНЛ
+3
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