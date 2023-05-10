Вторую лигу реформируют со следующего сезона. Будет два дивизиона (один – по системе «весна-осень») и переходные матчи за 3-ю путевку в Первую лигу

Вторая лига будет реформирована с сезона-2023/24.

С сезона-2023/24 лига разделится на дивизионы «А» и «Б».

В дивизион «А» войдут 20 команд, которые будут поделены на «Золотую» и «Серебряную» группы. Матчи будут проходить по системе «осень – весна». Участниками первого этапа «Золотой» группы станут 4 клуба, занявших 15-18 места в итоговой таблице Первой лиги сезона-2022-2023; 4 клуба, занявших 2-е места в итоговых таблицах в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) во Второй лиге сезона-2022-2023; 2 клуба из 4, занявших 3 места в итоговых таблицах в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) в сезоне-2022-2023.

«Серебряная» группа будет состоять из двух клубов, занявших 3-и места в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) во Второй лиге сезона-2022-2023 и восьми клубов, занявших 4-5 места в итоговых таблицах в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) во Второй лиге сезона-2022-2023.

Во втором этапе «Золотая» группа во втором этапе будет представлена 10 командами. В ней примут участие: 6 клубов, занявших 1-6 места в итоговой таблице «Золотой» группы на первом этапе; 4 клуба, занявших 1-4 места в таблице «Серебряной» группы на первом этапе.

Клубы, занявшие первые 2 места в «Золотой» группе на втором этапе, напрямую перейдут в Первую лигу. Третья команда получит право сыграть в переходных матчах для участия в Первой лиге против команды, занявшей первое место на первом этапе «Золотой» группы дивизиона «А».

Матчи дивизиона «Б» будут проходить по системе «весна – осень». При этом будет проведено переходное соревнование в период с июля/августа по ноябрь 2023 года. Ротация клубов между клубами дивизиона «А» и дивизиона «Б» будет проводиться между этапами первого соревнования и по окончании второго соревнования соответственно.

Команды дивизиона «Б» буду поделены на 4 группы.

Начиная со следующего сезона, из Первой лиги во Вторую лигу автоматически будут вылетать 3 клуба, занявшие последние места.

Инфографика: 1fnl.ru