На чемпионате мира по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на представителя Международной федерации дзюдо (IJF).

«Этих зрителей попросили убрать предметы (георгиевские ленты – Sports.ru), но они отказались. Поэтому их удалили с арены и запретили посещать соревнования», – сказал представитель .

мира по дзюдо проходит в Дохе с 7 по 14 мая. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе.

Скриншот: JudoTV