На чемпионате мира по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент
На чемпионате мира по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент.
Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на представителя Международной федерации дзюдо (IJF).
«Этих зрителей попросили убрать предметы (георгиевские ленты – Sports.ru), но они отказались. Поэтому их удалили с арены и запретили посещать соревнования», – сказал представитель IJF.
Чемпионат мира по дзюдо проходит в Дохе с 7 по 14 мая. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе.
Скриншот: JudoTV
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