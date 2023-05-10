На чемпионате мира по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент

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На чемпионате мира по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на представителя Международной федерации дзюдо (IJF).

«Этих зрителей попросили убрать предметы (георгиевские ленты – Sports.ru), но они отказались. Поэтому их удалили с арены и запретили посещать соревнования», – сказал представитель IJF.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Дохе с 7 по 14 мая. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе.

Скриншот: JudoTV

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108 комментариев

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natetinain
срочно прекращаем поставки нефтегаза в доху. посмотрим, как они зимой запляшут.
+102
-32
+70
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Ярик01
Ответ Классный руководитель
не чего удивительного
"ничего удивительного".
Рузька языка осень слозна.
+51
-5
+46
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velvetdust2008
Ответ Artur Pokachevski
Комментарий удален пользователем
С каких пор Доха это Европа?)
+41
-2
+39
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Superkenguroo
Ответ Artur Pokachevski
Комментарий удален пользователем
Турнир в Дохе
+38
-1
+37
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ДудьСдулся
В Дохе! Не в Варшаве.
Вангую, что Маша Захарова промолчит...
+43
-8
+35
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Sgi
Ответ Классный руководитель
не чего удивительного
Классный руководитель , русский преподаешь ?
+23
-1
+22
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Анатолий Дегтярёв
Ответ DpeMa111
Даже до Дохи докатилась эта волна..... Можно конечно назвать это русофобией, но у меня язык не поворачивается так это назвать на фоне нашей агрессии к Украине и считаю подобное отношение к нам заслуженной карой
Давай извиняться начинай, позорище
+30
-20
+10
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velvetdust2008
Ответ RWMen
Вот такие в/на Украине учебники сейчас по Географии)
Это был пророссиянский коммент, не надо тут заливать, это в России учебники каждый год переписывают под свои фантазии
+11
-3
+8
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Abdul Aziz
вот бы и у нас так сделать, ибо георгиевская лента не имеет никакого отношения к ВОВ
+30
-23
+7
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zotov_l88
Ответ DpeMa111
При любом удобном случае извиняюсь перед украинцами, ни капли незазорно., хоть и понимаю, что им до одного места мои извинения
На колени вставать не забывай только и ботинки им целовать. Ничего зазорного
+12
-5
+7
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Sgi
Ответ Artur Pokachevski
Комментарий удален пользователем
Ты , наверное , любишь, когда тебя называют чувак) так вот, чувак, ты 2 раза за один коммент показал свой уровень ) браво 😅
+8
-1
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Эмгыр вар Эмрейс
Ответ Kapitan Klos
Кутузов, будучи на портретах в Георгиевской ленте, видимо, представить не мог, что Георгиевская лента будет избрана служить символом вот этого всего, что творится в нынешней РФ.
Прям представляю как Кутузов попал в наше время и кричит "нет войне" где нибудь в Москве с плакатом
+10
-4
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Trappy D
Ответ Жорег Борщофф
Как жалко это смотрится. Так и не могу понять, чем георгиевская ленточка-то мешает?
Не стоило бы думать, что ленточка мешает как таковая. У ношения ленточки есть контекст, а иногда и подтекст. И сегодня он считывается вполне однозначно.
+4
-1
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СержМиранэн
Ответ ДудьСдулся
В Дохе! Не в Варшаве. Вангую, что Маша Захарова промолчит...
угадай с трех раз, где самая крупная база ВМФ США на Ближнем Востоке находится? правильно, в Дохе. чему тут удивляться тогда ?
+8
-5
+3
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Vedved
Ответ DpeMa111
При любом удобном случае извиняюсь перед украинцами, ни капли незазорно., хоть и понимаю, что им до одного места мои извинения
Мда🤦🏻‍♂️
+5
-2
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Ярик01
Ответ Gonzo754
Зачем публиковать такие провокации. В России эта тема расколола общество, и за осуждение этого символа полагается уголовка. Понятно, что живущие тут опасаются комментировать.
Лишь за "осквернение" новодельной ленты уголовка.
А ношение гвардейской ленты гражданским лицом и переименование её в георгиевскую - само по себе оскорбление.
+10
-7
+3
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Stivi M.D.
Проклятый русофобский Запад...хотя, стоп..
+14
-11
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Stivi M.D.
Ответ Адекватник
Мало кто понимает в Катаре что это вообще значит. Они там французский флаг от российского отличить не могли. Про сербский или словенский вообще молчу. Знаю нескольких саудовских арабов - для них разборки русских с украинцами это что-то типа многолетних бобровых войн между ирокезами и алгонкинцами. Там закикленность на своем мире - колоссальная. За пределами Арабского мира - какая-то не интересная суета. Так что они без разбора все убирают, чтобы не заморачиваться вообще с этим. В целом, на Украине отменили 9мая, в Латвии арестовывают за возложение цветов. Так-то с этого и надо было начинать. Банальный реванш евронацистов за поражение в ВОВ. Не стоило ничего другого изображать...
Ммм вот оно как. В 2005 году на парад 9 мая в Москву съезжались все мировые лидеры, даже Буш младший. Маршировали на КП британцы, американцы, французы, поляки. А в 2023 году им вдруг в голову ударила идея реваншизма )))))
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Stivi M.D.
Ответ justbored
Забавно - я кнопку "отправить" нажать не успеваю, а меня уже минусуют. Вот же люди дежурят. 😂
Повод задуматься о том, что тебе здесь не рады )
+2
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Ярик01
Ответ Artur Pokachevski
Комментарий удален пользователем
Один глобус пропил, второй азбуку.
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Aggrrist
Ответ Kapitan Klos
Повзрослеешь и поймешь.
Хотел бы я написать, что "по умнеешь - поймёшь", но в твоём возрасте уже поздно учиться.
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Vasiliy S
Ответ Адекватник
Мало кто понимает в Катаре что это вообще значит. Они там французский флаг от российского отличить не могли. Про сербский или словенский вообще молчу. Знаю нескольких саудовских арабов - для них разборки русских с украинцами это что-то типа многолетних бобровых войн между ирокезами и алгонкинцами. Там закикленность на своем мире - колоссальная. За пределами Арабского мира - какая-то не интересная суета. Так что они без разбора все убирают, чтобы не заморачиваться вообще с этим. В целом, на Украине отменили 9мая, в Латвии арестовывают за возложение цветов. Так-то с этого и надо было начинать. Банальный реванш евронацистов за поражение в ВОВ. Не стоило ничего другого изображать...
ВОВ есть только в СССР
В мировой истории день победы отмечается 8 мая

Про реваншизм и фашизацию страны, россияне его даже у племен амазонки увидят, но не у себя
+6
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Ярик01
Ответ старые кеды
деды видели медаль " за победу над германией" .
Незаконное ношение государственных наград - административное правонарушение, даже элементов, знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство.
Медаль индивидуальная заслуга. И совсем не в честь "Георгия".
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zotov_l88
Ответ DpeMa111
Комментарий удален модератором
Добиваюсь того, чтобы ты более качественно извинялся
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1 dreik 1
Ответ старые кеды
а ты у украины не хочешь спросить за нацизм? за все их кричалки, зиги и тд? за памятники и улицы бандеры и шухевича? в телеге есть канал " правда Григория Кваснюка" . посмотри ради общего развития. был такой дядька в Одессе. он еще в 2009 ,видя что происходит на украине, предсказывал войну. открой глазки, поизцчай вопрос. глядишь ,и с колен встанешь и извиняться престанешь
А у Путина за Ильина не хочешь спросить? А у Рогозина за его взгляды не хояешь спросить?

Т.е если кто-то там что-то поорал и какие то не те памятники поставил, нужно призодить и захватывать чужую страну?
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