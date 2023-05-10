Ведущий ESPN сравнил фамилию Уайтклауда с названием туалетной бумаги. Защитник «Вегаса» – представитель коренных народов Канады

Ведущий ESPN сравнил фамилию защитника «Вегаса» Уайтклауда с названием туалетной бумаги.

Джон Андерсон допустил такое сравнение, когда комментировал гол в матче плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (5:1).

Фамилию игрока «Вегаса» с английского можно перевести как «белое облако».

«Что за имя Уайтклауд? Отличное имя, если ты туалетная бумага», – сказал Андерсон.

Позже ведущий извинился перед Уайтклаудом, который является представителем коренных народов Канады.

«Это полностью моя вина, и я искренне извиняюсь перед Заком, «Голден Найтс», их фанатами и всеми остальными за то, что я сказал.

Моя работа заключается в том, чтобы быть готовым и знать бэкграунд игроков», – сказал ведущий SportsCenter.