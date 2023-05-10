Ведущий ESPN сравнил фамилию Уайтклауда с названием туалетной бумаги. Защитник «Вегаса» – представитель коренных народов Канады
Ведущий ESPN сравнил фамилию защитника «Вегаса» Уайтклауда с названием туалетной бумаги.
Джон Андерсон допустил такое сравнение, когда комментировал гол Зака Уайтклауда в матче плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (5:1).
Фамилию игрока «Вегаса» с английского можно перевести как «белое облако».
«Что за имя Уайтклауд? Отличное имя, если ты туалетная бумага», – сказал Андерсон.
Позже ведущий извинился перед Уайтклаудом, который является представителем коренных народов Канады.
«Это полностью моя вина, и я искренне извиняюсь перед Заком, «Голден Найтс», их фанатами и всеми остальными за то, что я сказал.
Моя работа заключается в том, чтобы быть готовым и знать бэкграунд игроков», – сказал ведущий SportsCenter.
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