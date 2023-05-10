Ведущий ESPN сравнил фамилию Уайтклауда с названием туалетной бумаги. Защитник «Вегаса» – представитель коренных народов Канады

Теги Кубок Стэнли НХЛ ESPN Вегас Зак Уайтклауд Хоккей

Ведущий ESPN сравнил фамилию защитника «Вегаса» Уайтклауда с названием туалетной бумаги.

Джон Андерсон допустил такое сравнение, когда комментировал гол Зака Уайтклауда в матче плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (5:1).

Фамилию игрока «Вегаса» с английского можно перевести как «белое облако».

«Что за имя Уайтклауд? Отличное имя, если ты туалетная бумага», – сказал Андерсон.

Позже ведущий извинился перед Уайтклаудом, который является представителем коренных народов Канады.

«Это полностью моя вина, и я искренне извиняюсь перед Заком, «Голден Найтс», их фанатами и всеми остальными за то, что я сказал.

Моя работа заключается в том, чтобы быть готовым и знать бэкграунд игроков», – сказал ведущий SportsCenter.

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13 комментариев

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Groove
Да тут без разницы коренной или приезжий, стебаться над именем плохо в любом случае.
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Orion_17
Че-то я не понял, что ему не так с фамилией? Шутки второклассника какие-то. Всяко прикольней, чем какой-то сын Андера
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Alex1104
А если бы не был коренным? Просто над англосаксом можно постебаться над фамилией?
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Lux_Vid Александров
На колени перед коренным народом Канады!
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Danny Vigneault
жаль конечно этого добряка
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Вадим flanec
Если бы игрок носил фамилию Блэкклауд и вдобавок был бы чёрным, этого комментатора уже уволили бы без выходного пособия. Типа над белым подтрунивать можно, достаточно лишь потом проблеять извинения.
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Александр Романов
Вот и кранты пришли ведущему
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sega megabitovich
отправить в поселение на исправительные работы 😠 пусть варит суп коренным жителям☝️😒
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Why always me?!
То есть если бы он был простым белым американцем, то можно было и не извиняться?
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Марсель Объелся
Да что у них там на ESPN не так? То Суббан некорректно выскажется, теперь Андерсон какой то бред сказал
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Вадим flanec
Ответ Maxim Vasnechov
Вашингтон Ред Скинз же переименовали. Индейские племена в США крайне богаты и влиятельны, это не бывшие крестьяне, проживающие в чёрных районах, и зачастую не имеющие даже желания оттуда выбиратся.
К чему это, Максим?
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