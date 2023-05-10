Глава Федерации дзюдо России об инциденте с георгиевскими лентами на ЧМ: «Прослеживается провокационная составляющая»

Глава Федерации дзюдо России заявил о провокации в инциденте с георгиевскими лентами на ЧМ.

Ранее организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре вывели с трибун болельщиков, которые отказались снять георгиевские ленты.

«Об этом инциденте мы узнали только из СМИ, и, на мой взгляд, в нем прослеживается провокационная составляющая.

Мы не можем комментировать решение организаторов, тем более что своими глазами не видели ни людей с георгиевскими лентами, ни то, как их якобы попросили уйти.

Мы здесь для другого – приехали выступать, бороться за медали. Наши спортсмены не выступали последний год, тренируясь изо дня в день», – сказал Сергей Соловейчик.

Соревнования проходят с 7 по 14 мая. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Глава Федерации дзюдо России о запрете георгиевских лент на ЧМ: «Организаторы имели право следовать правилам МОК»