Глава Федерации дзюдо России об инциденте с георгиевскими лентами на ЧМ: «Прослеживается провокационная составляющая»
Глава Федерации дзюдо России заявил о провокации в инциденте с георгиевскими лентами на ЧМ.
Ранее организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре вывели с трибун болельщиков, которые отказались снять георгиевские ленты.
«Об этом инциденте мы узнали только из СМИ, и, на мой взгляд, в нем прослеживается провокационная составляющая.
Мы не можем комментировать решение организаторов, тем более что своими глазами не видели ни людей с георгиевскими лентами, ни то, как их якобы попросили уйти.
Мы здесь для другого – приехали выступать, бороться за медали. Наши спортсмены не выступали последний год, тренируясь изо дня в день», – сказал Сергей Соловейчик.
Соревнования проходят с 7 по 14 мая. Россияне выступают в нейтральном статусе.
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