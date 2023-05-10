Левандовски и Араухо могут стать новыми капитанами «Барсы». Если Альба не уйдет, выберут одного

Теги Барселона Хави Ла Лига Серджи Бускетс Роберт Левандовски Жорди Альба Марк-Андре тер Стеген Серджи Роберто Усман Дембеле Рональд Араухо Футбол

Новыми капитанами «Барселоны» могут стать Роберт Левандовски и Рональд Араухо.

После ухода полузащитника Серджи Бускетса из «Барсы» по окончании сезона первым капитаном каталонцев станет защитник Серджи Роберто.

В нынешнем сезоне капитанами сине-гранатовых, кроме Бускетса и Роберто, были Жорди Альба и Марк-Андре тер Стеген.

Будущее Альбы в клубе пока остается неопределенным, но даже если он продолжит играть за «блауграну», команде нужно будет выбрать четвертого капитана.

По данным As, на эту роль претендуют два футболиста – форвард Роберт Левандовски и защитник Рональд Араухо. И поляк, и уругваец одобрены тренером Хави на включение в четверку капитанов.

Во время предсезонки в «Барселоне» пройдет голосование по выбору четвертого капитана. Если Альба покинет клуб, то Левандовски и Араухо войдут в четверку капитанов без голосования.

Не исключено, что еще один футболист может войти в квартет капитанов при определенных раскладах. Речь об Усмане Дембеле, который выражал желание носить капитанскую повязку в «Барсе». Однако лишь Левандовски и Араухо устраивают всех участников процесса, поэтому кто-то из них или они оба точно получат новый статус в команде.

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshalericsson1357
Кандидатура Френки, вместо Левандовского выглядит более логичной.
+69
-2
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Араухо заслужил
+71
-5
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bronislav Malchevski
однозначно - Араухо.
+40
-2
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Дембеле и капитанская повязка-параллельные прямые, которые не должны пересечься
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eziiko
Ответ SaH4r.
ну капитан из него так себе, вот Араухо другое дело, лучший ЦЗ в мире на данный момент, глыба
Каталония не весь мир
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Benner
Ответ Shuller18
А как же два бруска? И разве в Примере нет правила, по которому капитан это тот, кто провёл больше всех матчей?
Разве маунт и джеймс за Барсу играют?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
Ответ Eziiko
Каталония не весь мир
есть кто-то лучше него?)
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Ответ Barca_mania
Месси будет капитаном
При условии если он перейдёт
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
Ответ Vlad
Араухо заслужил
Месси будет капитаном
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав_Анатолич
У барсы был отличный пример в лице Пуйоля, Араухо - это игрок той же формации, который за цвета клуба готов на все! Я думаю на ближайшие годы, это однозначно главная кандидатура. Не в обиду Серджи, Марку. Левандовски вообще даже рассматривать не стоит!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Араухо. Лева-наемник, и при этом не так давно в команде. Араухо - же наместник Пуйоля в защите)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maliw Ali
Не в пользу Араухо только его не великий возраст , во всём остальном идеальный вариант .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TAGAY
Марк скорее всего будет капитаном а Араухо и Лева будут одними из капитанов. если продолжать по тому как дают до этого то кэпом будет РОберто, а Усман одним из капитанов) что реально смех и абсолютное неуважение к Барсе.. главный кэп Роберто не основной и сам стоит "Ha выходe’", а Усман столько лет наплевал на Барсу.. лучше уж Гави,у этого уже полутора года как бешеная самоотдача и рвет кого угодно ради клуба и партнеров.
короче говоря лично я за Араухо, а Марк пусть будет ассистентом, либо у Марка самого есть проблема с менталкой. Араухо и Гави по характеру капитаны, остальные мимо!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fona
Ответ SaH4r.
есть кто-то лучше него?)
Диаш, Де Лигт, Милитао, в этом списке есть защитники хуже? Ну это так, навскидку. Каталонские фанатики живут в своем мире
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
Дембеле капитан это жесть ахахаха
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NERS_SOCHI1987
Араухо на долгое годы станет капитанои Барселоны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Ilchenko
Ответ Barca_mania
Месси будет капитаном
В Аль-хиляле
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Араухо стена ! Кэп
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дени Сыч
Левандовскому только на матчи с Эльче, Осасуной и Эспаньолом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gurban Orazly
Араухо - Тер Штеген
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arkadios Avgitidis
левадновски капитан? капитал,да,но не капитан....
Марк или Араухо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Да всех назначьте капитанами, что уж там. А лучше сразу маршалами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AleksandrKuznetsov
Дембеле капитан)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ниджат Абиев
За счёт опыта и возраста будет Левандовский но Араухо тоже топ надеюсь Араухо тоже скоро будет с капитанской повязкой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
Ответ Zakir Zakir
так вроде правило кто больше в клубе, тот и должен быть не?
хоть я болею за Барсу, но помне это самое дурацкое правило, надо отдать капитанскую повязку тому кто действительно имеет характер капитана и бьется за клуб, из за таких бесхребетных капитанов как Альба, Роберто, Бускетс Барселона стала слабой чем во времена Пуйоля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий