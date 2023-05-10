Левандовски и Араухо могут стать новыми капитанами «Барсы». Если Альба не уйдет, выберут одного
Новыми капитанами «Барселоны» могут стать Роберт Левандовски и Рональд Араухо.
После ухода полузащитника Серджи Бускетса из «Барсы» по окончании сезона первым капитаном каталонцев станет защитник Серджи Роберто.
В нынешнем сезоне капитанами сине-гранатовых, кроме Бускетса и Роберто, были Жорди Альба и Марк-Андре тер Стеген.
Будущее Альбы в клубе пока остается неопределенным, но даже если он продолжит играть за «блауграну», команде нужно будет выбрать четвертого капитана.
По данным As, на эту роль претендуют два футболиста – форвард Роберт Левандовски и защитник Рональд Араухо. И поляк, и уругваец одобрены тренером Хави на включение в четверку капитанов.
Во время предсезонки в «Барселоне» пройдет голосование по выбору четвертого капитана. Если Альба покинет клуб, то Левандовски и Араухо войдут в четверку капитанов без голосования.
Не исключено, что еще один футболист может войти в квартет капитанов при определенных раскладах. Речь об Усмане Дембеле, который выражал желание носить капитанскую повязку в «Барсе». Однако лишь Левандовски и Араухо устраивают всех участников процесса, поэтому кто-то из них или они оба точно получат новый статус в команде.
короче говоря лично я за Араухо, а Марк пусть будет ассистентом, либо у Марка самого есть проблема с менталкой. Араухо и Гави по характеру капитаны, остальные мимо!
Марк или Араухо!