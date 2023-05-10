Новыми капитанами «Барселоны» могут стать Роберт Левандовски и Рональд Араухо.

После ухода полузащитника из «Барсы» по окончании сезона первым капитаном каталонцев станет защитник .

В нынешнем сезоне капитанами сине-гранатовых, кроме Бускетса и Роберто, были и .

Будущее Альбы в клубе пока остается неопределенным, но даже если он продолжит играть за «блауграну», команде нужно будет выбрать четвертого капитана.

По данным As, на эту роль претендуют два футболиста – форвард и защитник . И поляк, и уругваец одобрены тренером на включение в четверку капитанов.

Во время предсезонки в «Барселоне» пройдет голосование по выбору четвертого капитана. Если Альба покинет клуб, то Левандовски и Араухо войдут в четверку капитанов без голосования.

Не исключено, что еще один футболист может войти в квартет капитанов при определенных раскладах. Речь об , который выражал желание носить капитанскую повязку в «Барсе». Однако лишь Левандовски и Араухо устраивают всех участников процесса, поэтому кто-то из них или они оба точно получат новый статус в команде.