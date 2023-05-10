Журова об инциденте с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо: «Мы увидели очередную провокацию со стороны Украины»

Теги Светлана Журова сборная России жен сборная России дзюдо Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Светлана Журова назвала провокацией инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо.

Соревнования проходят в Катаре 7–14 мая. Организаторы запретили болельщикам появляться на трибунах с георгиевскими лентами.

«Сами организаторы вряд ли заметили бы георгиевские ленты. Украина будет всегда следить за такими вещами и провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции.

На всех площадках, где еще остались российские спортсмены, провокации устраиваются только Украиной. И это началось еще даже до присоединения Крыма в 2014 году, после ситуация с каждым годом только усугублялась.

Организаторы поэтому и не хотят, чтобы россияне участвовали в соревнованиях, потому что опасаются, что даже не спортсмены Украины, а специально обученные люди будут так или иначе провоцировать подобные ситуации. Поскольку им такие проблемы не нужны, они решают, что им проще отказаться от участия российских спортсменов.

Совершенно понятно, что сейчас мы увидели очередную провокацию со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы мы и весь мир плясали под их дудку. Вопрос только в том, как долго мир это еще все будет терпеть», – сказала депутат Госдумы РФ и отметила, что инцидента можно было бы избежать, если бы организаторы предупредили болельщиков заранее.

На чемпионате мира по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент

33 комментария

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Джанлука Нальюка
Символика запрещена, но провокация со стороны украины.
Л- логика
+63
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skyintothesea
Если посмотреть на то же начало 00-х, никаких георгиевских лент в качестве некоего символа победы в ВОВ не было. Это просто к слову.
+31
-5
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Саша Пушкин
Когда не смеешь вякать на Катар, но сказать что- то надо.
" Сами организаторы вряд ли заметили бы " сколько же открытий еще ждет этих людей со светлыми лицами.
+33
-7
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Саша Кудрявцев
Ответ Alex Rhea
ничего, брат, потерпи, скоро и вас освободим!
Освобождалка не выросла
+24
-7
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дамир дугаров
То есть к катарцам у нее претензий нет? А к мифическим украинцам есть ? В пожарах в России тоже украинцы виноваты ?
+9
-2
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Ярик01
Украинцев вообще-то там нет, они отказались от участия на ЧМ.
А организаторы соревнований всегда заранее говорят, что политические символы запрещены, в том числе на трибунах.
Провокация 100% есть, но со стороны зрителя с лентой.
+12
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Beriya
какой то бред сейчас прочитал
+9
-3
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Алар
Я в целом не пойму при чем здесь георгиевская лента, почему она под запретом?
+7
-2
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Mancar Camoran 2.0
Свет, так ты это, санкции введи, или запрети поставки нефти с газом, пусть перемерзнут в своей пустыне !
+6
-1
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Алексей Виноградов
Ответ Саша Кудрявцев
Освобождалка не выросла
пока что освобождаем свои черепные коробки. ;-)
+4
0
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Владимир Ш
"Кругом враги" (с)
+4
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Rundatgame
Ответ Джанлука Нальюка
Символика запрещена, но провокация со стороны украины. Л- логика
А давно запрещена символика памяти о победе в ВОВ?
И да, шумиху раздул некий укроспортсмен в твиттере, запостивший скрины с этими болельщиками и назвавший ленту террористической, а организаторов чемпионата пособниками геноцида украинцев.
+11
-9
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A K
Чё это они? Обиделись на что-то что ли?
+3
-1
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R
Ответ Alex Rhea
ничего, брат, потерпи, скоро и вас освободим!
Пора бы свой народ освободить от бедности и коррупции. Зачем всё это плодить за пределы. Вдруг по такому же сценарию Китай захочет "освободить" кое-какую страну.
+5
-3
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Vitto
Ответ Сергей Галынский
Какая провокация....сами же виноваты У нас в Эстонии запретили,так я так схожил на кладбище и возложил цветы. Ленточка в кармане была
И стоит так мучаться в Эстонии?
+1
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Сергей Павлов
Видимо есть какой то шаблон текста, просто вставляешь нужное и все готово.
Это и с этой стороны и с той.

Достало всё
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-1
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YOKODZUMA
Провокацию чего? Вы из страну бомбите!
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mold-cel
если честно, ребята из Мадагаскара и Экваториальной Гвинеи в этой ситуации тоже повели себя не лучшим образом
0
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Джанлука Нальюка
Ответ Rundatgame
А давно запрещена символика памяти о победе в ВОВ? И да, шумиху раздул некий укроспортсмен в твиттере, запостивший скрины с этими болельщиками и назвавший ленту террористической, а организаторов чемпионата пособниками геноцида украинцев.
Достаточно давно. Во многих странах приравнена к флагам СССР. А уж удивляться этому запрету в мае 2023 это какая то наивность.
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Сергей Галынский
Какая провокация....сами же виноваты
У нас в Эстонии запретили,так я так схожил на кладбище и возложил цветы. Ленточка в кармане была
+6
-6
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panah
Ответ skyintothesea
Если посмотреть на то же начало 00-х, никаких георгиевских лент в качестве некоего символа победы в ВОВ не было. Это просто к слову.
Неправда. Погуглите советские открытки, посвященные Дню Победы, гвардейская ленточка (по цветам идентичная георгиевской) встречается очень часто.
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