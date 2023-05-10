Бускетс покинет «Барселону» по окончании сезона: «Время пришло»

Теги Барселона Ла Лига трансферы Серджи Бускетс Футбол

«Барселона» объявила об уходе Серджи Бускетса по окончании сезона.

«Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить эмблему «Барселоны», но всему приходит конец. Это не было легкое решение, но время пришло.

Благодарю всех тех людей, которые сопровождали меня в этом путешествии, а также фанатов», – сказал 34-летний полузащитник.

Ранее сообщалось, что у испанца есть предложения от «Интер Майами» из МЛС и одного из клубов Саудовской Аравии, куда он может перейти вместе с Лионелем Месси.

Бускетс – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он дебютировал в 2008 году. Серджи провел за клуб 718 матчей – это третий показатель в истории, забил 18 голов и сделал 40 результативных передач.

В составе сине-гранатовых хавбек восемь раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз – Кубок и Суперкубок страны, по три раза – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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125 комментариев

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Arman Markosyan 25
Легенда. Вот и окончательно ушла вся великая полузащита Барсы. Пожалуй, лучший опорник 21 века
+266
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+234
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JURAVLI
Ответ А.В.Бубнов
Комментарий удален модератором
куда бежишь?
+95
-6
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Марслан Акматалиев
«Смотришь футбол, не видишь Бускетса, а когда смотришь на Бускетса, видишь футбол» - Висенте Дель Боске
+83
-3
+80
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ISkO
Месси: "Альба, Бускетс! Го в Саудовскую Аравию!"
Бускетс: "Го!"
Альба и Бускетс уходят от Барселоны в Саудовскую Аравию.
Освобождается зарплатная ведомость.
Барселона подписывает Месси.
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Никита Самарин
Легенда!🤩 Пришло время заработать на безбедную старость.💸
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Отец Абду
Как по мне, один из лучших опорников за всю историю. То, как он читал и чувствовал игру это великий дар и огромное мастерство...

Это была славная охота, удачи ему в дальнейшем!
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Кирилл
Уходит эпоха, последний из той шикарной команды Пепа ..
Бускетс - это эталон опорника, без него не было бы стольких побед, Легенда Барселоны !

Осталось поднять последний трофей за Барселону !
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Андрей Хенто
Последний из той команды Гвардиолы. Шикарный игрок, легенда Барселоны и сборной Испании, спасибо ему за все и за годы соперничества. Заслужил поиграть в свое удовольствие, без давления и подзаработать на пенсию.
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Александр Астафьев
Ответ Никита Самарин
Легенда!🤩 Пришло время заработать на безбедную старость.💸
Он уже давно заработал на без бедную старость, ещё и детям достанется.
+17
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+14
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Spotted_Girafffe
Ответ А.В.Бубнов
Комментарий удален модератором
крайне неуважительно по отношению к Бускетсу, после стольких лет в клубе)
да и этот "тонущий корабль" вот-вот до чемпионства доплывет)
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Goofts
Бускетс это не просто игрок. Бускетс - это позиция.
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Homelender_666
Легенда. Как фанат Реала, скажу, что это большая потеря и для Барселоны, и для лиги. Сейчас таких игроков тонких игроков мало😥
+14
-2
+12
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Dastan Zhapar Uulu
Висенте Дель Боске хорошо о нем сказал: «Смотришь футбол, не видишь Бускетса, а когда смотришь на Бускетса, видишь футбол».
+9
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cektor
Пике , Буся , Мессии …. Золотой состав
Спасибо за все
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Ахмед Фяпинский
Последний игрок той великой Барселоны Гвардиолы. Теперь эпоха точно завершена.
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Михо
Легенда без всякого преувеличения, лучший опорник поколения, теневой творец всех побед Барсы и сборной Испании👏🏻
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Alexandr Turner
Ответ Born is the King
Что за дикий бред? По каким качествам он может быть лучшим? По передачам на 2,5 метра?
Бред - это не принимать мнение другого человека и навязывать ему свое)))
Для олдскула это Макелеле, для других это Буси, для других Каземиро
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Данияр Жумабекович
Ответ Никита Самарин
Легенда!🤩 Пришло время заработать на безбедную старость.💸
с тем, что он легенда не поспоришь. Но когда пишут про заработать в США или как теперь модно в Саудовской Аравии, реально смешно. В Барсе он все эти годы за кусок хлеба играл (как и Месси)?
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stastzar
Лучший опорник 21 века и один из самых недооценённых игроков в истории. Его вклад в успехи Барселоны ничуть не меньше, чем у Хави и Иньесты. Позор, что его никогда не было в символической сборной FIFA и в топ-10 на Золотой Мяч
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Tun
Ответ as009595@icloud.com
А Месси? Тоже ведь опорник
вроде предопорник
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Магистр игры. Но время действительно пришло еще вчера.
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Max Semenik
Ответ Born is the King
Что за дикий бред? По каким качествам он может быть лучшим? По передачам на 2,5 метра?
Опорник - понятие растяжимое. Под этим названием может скрываться цепной пёс-разрушитель, глубокий плеймейкер, бокс-ту-бокс и куча чего ещё. В некоторых из этих ролей Бускетс - явный соискатель.
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Алексей Фирстов
Легенда из старой гвардии!
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rej1sta
«Вы смотрите игру и не видите Бускетса, но если вы смотрите на Бускетса, вы видите всю игру»
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Рэд Уайт
лучший опорник в истории🐙
гений игры🔥
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