Бускетс покинет «Барселону» по окончании сезона: «Время пришло»
«Барселона» объявила об уходе Серджи Бускетса по окончании сезона.
«Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить эмблему «Барселоны», но всему приходит конец. Это не было легкое решение, но время пришло.
Благодарю всех тех людей, которые сопровождали меня в этом путешествии, а также фанатов», – сказал 34-летний полузащитник.
Ранее сообщалось, что у испанца есть предложения от «Интер Майами» из МЛС и одного из клубов Саудовской Аравии, куда он может перейти вместе с Лионелем Месси.
Бускетс – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он дебютировал в 2008 году. Серджи провел за клуб 718 матчей – это третий показатель в истории, забил 18 голов и сделал 40 результативных передач.
В составе сине-гранатовых хавбек восемь раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз – Кубок и Суперкубок страны, по три раза – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Бускетс: "Го!"
Альба и Бускетс уходят от Барселоны в Саудовскую Аравию.
Освобождается зарплатная ведомость.
Барселона подписывает Месси.
Это была славная охота, удачи ему в дальнейшем!
Бускетс - это эталон опорника, без него не было бы стольких побед, Легенда Барселоны !
Осталось поднять последний трофей за Барселону !
да и этот "тонущий корабль" вот-вот до чемпионства доплывет)
Спасибо за все
Для олдскула это Макелеле, для других это Буси, для других Каземиро
гений игры🔥