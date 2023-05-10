«Барселона» объявила об уходе Серджи Бускетса по окончании сезона.

«Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить эмблему «Барселоны», но всему приходит конец. Это не было легкое решение, но время пришло.

Благодарю всех тех людей, которые сопровождали меня в этом путешествии, а также фанатов», – сказал 34-летний полузащитник.

Ранее сообщалось, что у испанца есть предложения от «Интер Майами» из МЛС и одного из клубов Саудовской Аравии, куда он может перейти вместе с Лионелем Месси.

– воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он дебютировал в 2008 году. Серджи провел за клуб 718 матчей – это третий показатель в истории, забил 18 голов и сделал 40 результативных передач.

В составе сине-гранатовых хавбек восемь раз выиграл чемпионат , по семь раз – Кубок и Суперкубок страны, по три раза – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.