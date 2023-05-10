Скалони о «Золотом мяче»: «Я бы отдал его Месси, без сомнения. Посмотрим, кто его получит. Холанд бьет все рекорды»

Лионель Скалони заявил, что вручил бы «Золотой мяч» Лионелю Месси.

«До церемонии вручения «Золотого мяча» еще есть время. Я бы, без сомнения, отдал его . Посмотрим, кто его получит.

находится на невероятном уровне, он бьет все рекорды», – сказал главный тренер сборной на конгрессе тренеров в Дохе.