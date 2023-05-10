Скалони о «Золотом мяче»: «Я бы отдал его Месси, без сомнения. Посмотрим, кто его получит. Холанд бьет все рекорды»
Лионель Скалони заявил, что вручил бы «Золотой мяч» Лионелю Месси.
«До церемонии вручения «Золотого мяча» еще есть время. Я бы, без сомнения, отдал его Месси. Посмотрим, кто его получит.
Холанд находится на невероятном уровне, он бьет все рекорды», – сказал главный тренер сборной Аргентины на конгрессе тренеров в Дохе.
Хотя они как тараканы, хрен избавишься)
Месси техничен, но вял...
Еле доковылял до титула чемпиона мира, Америки.....
Причем на чемпионате мира иногда просыпался и стал первым футболистом в истории, который забивал в каждом матче плей-офф, и единственным, кто был признан MVP турнира два раза.
Стал лучшим (всего лишь) по системе гол+пас, и был самым бьющим футболистом чемпионата, причем побив рекорд по этому показателю, является лидером гиганта ПСЖ по гол плюс пас, был лучшим Копа по голам, передачам, по проценту точных передач и ,внимательно читайте, по отборам...
Очень вялый такой парень.
Вы успеваете за его достижениями?
Они настолько обыденны, вы настолько прывыкли к ним, что он кажется вам вялым.
Подумайте над этим.
И вы ясно увидете обладателя Золотого мяча.
Конкурент один, Холланд.И может быть Де Брейне.
Но объективно конкурентов нет.
С учетом возраста, это вообще вооброзимо?
но решающий фактор ведь трофей+статистика, а не просто статистика.
Состав Норвегии дороже Польши и Дании.
У гелевых свой мир, оставь их, пусть живут в нем.
тот же Анчелотти всегда продвигает своих игроков в каждом году, и спокойно высказывается на эту тему.
почему это вас так удивило?
Только вот и прелесть ЧМ в том, что величайшие игроки решают с тем, что у них есть.
так же как и у сливочных.
желают что бы Месси не выиграл ЗМ, кто угодно но не Месси. для этого Холанду нужно брать ЛЧ в противовес ЧМ Месси.
но тогда Реал пролетает мимо ЛЧ.
дилемма: реал с ЛЧ или Месси с ЗМ.