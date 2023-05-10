Скалони о «Золотом мяче»: «Я бы отдал его Месси, без сомнения. Посмотрим, кто его получит. Холанд бьет все рекорды»

Теги ПСЖ Манчестер Сити Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Эрлинг Холанд Футбол

Лионель Скалони заявил, что вручил бы «Золотой мяч» Лионелю Месси.

«До церемонии вручения «Золотого мяча» еще есть время. Я бы, без сомнения, отдал его Месси. Посмотрим, кто его получит.

Холанд находится на невероятном уровне, он бьет все рекорды», – сказал главный тренер сборной Аргентины на конгрессе тренеров в Дохе. 

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144 комментария

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ALMAZ_and_GOLD
Ответ Balt
И где-то в стороне стоит Мбаппе и грустит. Грустит о том что не уехал в Реал раньше.
Да по сути Мбаппе провел сезон так же, как и Месси. Топовая статистика в 5 лиге Европы + хорошая игра на ЧМ. Правда, у Мбаппе на ЧМ 8 голов, 2 с пенальти, а у Месси 7 голов, 4 с пенальти. Единственное отличие то, что Месси взял Кубок, а Мбаппе нет. Правда, за это надо благодарить скорее Мартинеса. Но при всем этом, Месси вроде как фаворит в борьбе за ЗМ, а Мбаппе нет.
+60
-24
+36
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Balt
И где-то в стороне стоит Мбаппе и грустит. Грустит о том что не уехал в Реал раньше.
+43
-10
+33
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Spartakus1984
Месси получит свой последний ЗМ,все таки ЧМ,Дальше начинается эра Холанда и Мбаппе.
+22
-9
+13
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AnMe
Ответ Artem Piatkov
Не много подаренных цацок аргентинцу? Ладно Laureus 2022 как спортсмену года, заслужил за победу на ЧМ Но у меня вопрос, за что ему её дали в 2020? За 1/2 Копы и победу в Ла Лиге И почему тогда Роналду прокатили в 2008, 2014, 2016 и 2017 за гораздо большие заслуги??? Что за двойные стандарты в пользу одного игрока?
Ее не дали за 2020, ее вручили в этот год за 2019. Как и вручили в этом году за 2022 (чм в прошлом году был, держу в курсе). Остальное нытье уже классика от тебя
+24
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ALMAZ_and_GOLD
Сказал главный тренер сборной Аргентины
+22
-12
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ruslan_khaibulov
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Да по сути Мбаппе провел сезон так же, как и Месси. Топовая статистика в 5 лиге Европы + хорошая игра на ЧМ. Правда, у Мбаппе на ЧМ 8 голов, 2 с пенальти, а у Месси 7 голов, 4 с пенальти. Единственное отличие то, что Месси взял Кубок, а Мбаппе нет. Правда, за это надо благодарить скорее Мартинеса. Но при всем этом, Месси вроде как фаворит в борьбе за ЗМ, а Мбаппе нет.
ну не так. даже если взять ЧМ, Месси в каждой игре явный лидер кто в одиночку тащит команду, Мбаппе по сути ярко сыграл только финал. количество голов важно, но не важнее влияния на игру и роли на всю команду в целом. да и по игре Франция больше везло, отлетела вдимаясь в оборону дале от Марокко и от Аргентины но на шару забивала голы из ничего, за это все таки не дают титул лучшего игрока турнира как СМ не говоря о ЗМ.
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Domian
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Сказал главный тренер сборной Аргентины
Сказал тренер Чемпионов Мира.
+14
-10
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Пацанчик реальный
Ответ Максим Левицкий
Любой здравый отдал бы Месси. Он его и получит. А клубника будет плакать, хотя по факту радоваться должен, из-за его пиара и лгбт-лобби у Лео как миммум еще 2-3 ЗМ отобрали.
Ты под «хмурым» это писал?
+14
-11
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Men77
Месси в принципе не нужен ЗМ, у него их много. Но надеюсь он его получит, чтобы местных гелевых разорвало в клочья и они улетели на луну 🤣.
Хотя они как тараканы, хрен избавишься)
+7
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А.Э.РАСИМ
Ответ Tpy6kaMerlina
Золотой мяч должен быть актуальной наградой. Холланд дико результативен, но когда не забивает, порой редкое бревно. Лео техничен и хорош, но вял и несвеж, Бензема сдал как-то резко. Так сложно и назвать фаворита сейчас. Как будто одного настоящего супергероя сейчас и нет, у всех видны явные недостатки, либо спад
Как будто вы объективны....
Месси техничен, но вял...
Еле доковылял до титула чемпиона мира, Америки.....
Причем на чемпионате мира иногда просыпался и стал первым футболистом в истории, который забивал в каждом матче плей-офф, и единственным, кто был признан MVP турнира два раза.
Стал лучшим (всего лишь) по системе гол+пас, и был самым бьющим футболистом чемпионата, причем побив рекорд по этому показателю, является лидером гиганта ПСЖ по гол плюс пас, был лучшим Копа по голам, передачам, по проценту точных передач и ,внимательно читайте, по отборам...
Очень вялый такой парень.
Вы успеваете за его достижениями?
Они настолько обыденны, вы настолько прывыкли к ним, что он кажется вам вялым.
Подумайте над этим.
И вы ясно увидете обладателя Золотого мяча.
Конкурент один, Холланд.И может быть Де Брейне.
Но объективно конкурентов нет.
С учетом возраста, это вообще вооброзимо?
+6
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Афанасий Дирихле
Ответ VERBLYUD
1. Месси 2. Мбаппе 3. Де Брюйне
По делу
+6
-4
+2
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Domian
Ответ Tpy6kaMerlina
Золотой мяч должен быть актуальной наградой. Холланд дико результативен, но когда не забивает, порой редкое бревно. Лео техничен и хорош, но вял и несвеж, Бензема сдал как-то резко. Так сложно и назвать фаворита сейчас. Как будто одного настоящего супергероя сейчас и нет, у всех видны явные недостатки, либо спад
Фаворит Чемпион Мира.
+3
-1
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Blaumerc
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Да по сути Мбаппе провел сезон так же, как и Месси. Топовая статистика в 5 лиге Европы + хорошая игра на ЧМ. Правда, у Мбаппе на ЧМ 8 голов, 2 с пенальти, а у Месси 7 голов, 4 с пенальти. Единственное отличие то, что Месси взял Кубок, а Мбаппе нет. Правда, за это надо благодарить скорее Мартинеса. Но при всем этом, Месси вроде как фаворит в борьбе за ЗМ, а Мбаппе нет.
так наличие самого кубка ЧМ и делает Месси фаворитом ЗМ. а так, без трофеев много кто может похвастаться статистикой как минимум не хуже, а то и лучше.
но решающий фактор ведь трофей+статистика, а не просто статистика.
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Domian
Ответ Bill Zapulil
Холанд, объективно лучший в году. Если опять будет вот это: «Ой, да какие его годы, он ещё получит, а Месси последний сезон…», не знаю, на мой взгляд - это будет хрень
Где он был на главном турнире в истории?
Состав Норвегии дороже Польши и Дании.
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Goofts
Если холанд проведет так слабо и второй полуфинал, то даже ПЕНТА ТРИК в финале Лч Эрлингу не поможет обойти Месси в борьбе за ЗМ
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Men77
Ответ Экспертное мнение
За Кубок Америки он тогда получил, и за ЧМ получит))) А все потому что хейтеры сами годами пиарили то, что Месси не может взять трофеи со сборной. Разумеется, после того как взял будет обратный эффект, чего вы ожидали еще?) Надо было когда-то говорить, что Месси король и без всяких этих КА и ЧМ, может Лео тогда вас пощадил бы и не так сильно наказывал.
Не было никакой Копы и ЧМ, А если и было, то все куплено. И вообще, все , что Месси выигрывал все куплено.
У гелевых свой мир, оставь их, пусть живут в нем.
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Spartakus1984
Ответ Light Yagami
А Холаннд для вас какая-то шутка? Рекордсмен АПЛ, лучшим бомбардир ЛЧ. Если эту ЛЧ он выиграет, то почему не он должен получить награду? Или он виноват в том, что он норвежец, поэтому играет не в топовой сборной?
К сожалению для Холанда его сборная очень слаба.Если бы Месси ен выиграл ЧМ то у Холанда был бы шанс
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Domian
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Реал выбьет Сити из ЛЧ и гарантированно принесёт Месси очередной ЗМ! :D
Реалу ЛЧ, Месси ЗМ)
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Domian
Ответ mekafff
> Статы примерно похожие. Я чуть не поперхнулся от смеха. У вас шизофрения?
60 по гол пас у Лео и норвега, с разницей что Лео десятка на поле, а норвег наконечник в самой дорогой команде мира.
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Jese Rodrigues
Ответ Sulim Aydamirov
Холланд забил 3-4 раза больше голов чему Месси, холланда 56 голов 10 ассистов, золотая бутса, лучший игрок на ЛЧ и Кубок Англии, бьёт всё рекорды Месси, мировой рекорд, рекорд АПЛ,есть шанс на ЛЧ и Кубок Англии, и это всё за 22/23 а до вручения зм ещё 4-6 месяцов, а у Месси 20 голов и ЧМ
Лучший игрок ЛЧ все таки Винисиус, по гол+пас в этом сезоне, и даже в прошлом.
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Blaumerc
Ответ Granero-24
Комментарий удален пользователем
это нормально что гл.тренер команды желает что бы игрок его команды получил ЗМ. по другому он просто не может сказать, хотя Месси безусловно заслужил.
тот же Анчелотти всегда продвигает своих игроков в каждом году, и спокойно высказывается на эту тему.
почему это вас так удивило?
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Domian
Ответ Caucentus
Нужен небольшой турнир с участием, к примеру, Баварии, М.Сити и пары топ сборных, чтоб наглядно стал понятен уровень современных чемпионатов мира и ’заслуг’ на них
Тогда сборным надо дать возможность закупаться игроками по 100 миллионов на каждую позицию)
Только вот и прелесть ЧМ в том, что величайшие игроки решают с тем, что у них есть.
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Blaumerc
Ответ kaka10
у фанатов Барсы дилемма: - желают Гвардиоле победы в ЛЧ -желают Холланду не выиграть ЛЧ
есть такое.
так же как и у сливочных.
желают что бы Месси не выиграл ЗМ, кто угодно но не Месси. для этого Холанду нужно брать ЛЧ в противовес ЧМ Месси.
но тогда Реал пролетает мимо ЛЧ.
дилемма: реал с ЛЧ или Месси с ЗМ.
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Domian
Ответ Sulim Aydamirov
Холланд забил 3-4 раза больше голов чему Месси, холланда 56 голов 10 ассистов, золотая бутса, лучший игрок на ЛЧ и Кубок Англии, бьёт всё рекорды Месси, мировой рекорд, рекорд АПЛ,есть шанс на ЛЧ и Кубок Англии, и это всё за 22/23 а до вручения зм ещё 4-6 месяцов, а у Месси 20 голов и ЧМ
У Месси 36 + 24 , откуда ты взяла цифру 20?
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Domian
Ответ Caucentus
Нужен небольшой турнир с участием, к примеру, Баварии, М.Сити и пары топ сборных, чтоб наглядно стал понятен уровень современных чемпионатов мира и ’заслуг’ на них
Либо вы фанат бездаря роналду и после 18.12.2022 величайший турнир в истории спорта для вас вечная обида и боль.
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