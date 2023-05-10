Венгрия не будет проводить чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию.

Об этом говорится в заявлении Венгерской национальной ассоциации конькобежцев (MOKSZ).

Соревнования планировалось провести в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года.

«В связи с затянувшимися боевыми действиями в соседней стране, влиянием конфликта на экономику и цены на энергоносители MOKSZ после длительных обсуждений отказывается от организации чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года.

MOKSZ отказала Международному союзу конькобежцев (ISU) из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов, необходимых для качественной организации соревнований», – говорится в заявлении ассоциации.