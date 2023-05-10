Венгрия отказалась от проведения ЧЕ-2024 по фигурному катанию из-за влияния конфликта на Украине на экономику и цены на энергоносители

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию ISU Фигурное катание

Венгрия не будет проводить чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию.

Об этом говорится в заявлении Венгерской национальной ассоциации конькобежцев (MOKSZ). 

Соревнования планировалось провести в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года.

«В связи с затянувшимися боевыми действиями в соседней стране, влиянием конфликта на экономику и цены на энергоносители MOKSZ после длительных обсуждений отказывается от организации чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года. 

MOKSZ отказала Международному союзу конькобежцев (ISU) из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов, необходимых для качественной организации соревнований», – говорится в заявлении ассоциации. 

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85 комментариев

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Валерий Петров
Похоже ЧЕ по фигурному катанию в Европе никому уже не нужен.
+67
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+62
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Juliajulia
Придется канадскому вице-президенту ИСУ поднапрячься, чтобы спасти турнир 😏
Пусть попросит денег у своих соотечественниц Дюамель и Вирчу, они должны быть на все готовы, лишь бы рос.фигуристов не вернули на межународку 🙄
+53
-12
+41
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Андрей Балабаев
Никому не хочется дворовое первенство принимать без сильнейших спортменов
+51
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ПЕНСИОНЕР
это честно .
+33
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Orion_17
Ответ Ортодокс7
Заметку внимательно читали? Там говорится о финансовой стороне вопроса. Не занимайтесь выдумками.
ну правильно, расходы теже, а выступают перворазрядники
+32
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+25
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**Iscander**
Ответ Ира15577
Думаю все-таки вражеские страны соберутся и проведут
С трансгендерами
+27
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Syndycate
А что так, нам же тут рассказывают, что ISU и иностранные фигуристы без наших отлично живут)
+30
-7
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Lennuci
Ответ Ортодокс7
Заметку внимательно читали? Там говорится о финансовой стороне вопроса. Не занимайтесь выдумками.
Так а финансовые вопросы и потери откуда взялись? Не от запрета ли выступать сильнейшим, которые им (в том числе) делали продажи трансляций и кассу?
И не надо расскaзов про "полный зал в Шеффилде", где всего 1.5 места.
A финансовые проблемы Европа сама себе создала.
+27
-7
+20
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Сашуля П
Действительно, самое печальное, что он никому не нужен в нынешних условиях, все отказываться будут.
+20
-1
+19
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Леличек
Я понимаю венгров. Никому не охота ввязываться в расходы, без малейшего шанса их компенсировать)
+19
-2
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Теннисный абсолют
Братья венгры красиво намекнули, что пора бы уже усмирить киевский режим и перестать кормить миллионы укронахлебников на налоги европейцев.
+27
-11
+16
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Маргарита В Сафронова
Печальное зрелище—ЧЕ без наших.
+28
-13
+15
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Сашуля П
Ответ **Iscander**
С трансгендерами
Ой, как вспомню этот ужас на открытии🥴
+14
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Сергей Жарковский
Вот и правильно, Венгрия действительно считает нужным обратить внимание на нужды страны, это сейчас актуальнее ,чем проведение ЧЕ.
+14
-2
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Михаил1970
Ответ Валерий Петров
Похоже ЧЕ по фигурному катанию в Европе никому уже не нужен.
Само фигурное катание никому не нужно. Новости о нем помещают в раздел футбола)
+16
-6
+10
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катя 1510
Верните на мировые первенства сильнейших спортсменов, тогда и деньги на проведение появятся.
+12
-2
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lisin kat
Ну, молодцы, что сказать, так и загнётся фигурка в Европе. Проводите в Эстонии, 100 человек соберётся. Всё нормально, местечковый же чемпионат. Главное, что не будет этих ужасных русских фигуристов с автоматами, которые очевидно ответственны за войну в Украине 🙈
+11
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Зиля Бадриева
Ну вот и начало угасать ФК, начиная с европы. Дело и в том, что при таких рейтингах и следовательно спонсорском интересе, вложенные средства на проведение ЧМ не отбить.
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Владислава Крюкова
Ответ milan_lia
господи, вы реально хоть одного траснгендера реального в ФК видели??? Это какие-то ваши влажные фантазии! Ну честное слово. Не слушайте пропаганду, ради Бога.
Это что? Тоже пропаганда? Или это другое?
"На этапе юниорского Гран-при в Риге выступила участница с крайне необычной историей: 14-летняя трансгендер Мария Рейкдал"
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Федя Букин
Опасаются ажиотажа и нехватки мест на трибунах.
+8
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Russ Ivan
Венгры правильно делают, что берегут своё государство и экономику...
+11
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Светлана Менова
Сначала выгнали президента федерации, завели дело на Себестьен, теперь вот ЧЕ отменяют.
+10
-3
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Maxim Vasnechov
Ответ Валерий Петров
Похоже ЧЕ по фигурному катанию в Европе никому уже не нужен.
А он и так никому не нужен был, без российских денег. Там на трибунах людей практический нету.
+9
-3
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Dizzod
Ответ Ортодокс7
Заметку внимательно читали? Там говорится о финансовой стороне вопроса. Не занимайтесь выдумками.
Странно, Венгрия больше всех от санкционных ограничений отпетляла. И нефть по "Дружбе" получает и от газа не отказывается.
+6
-1
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Андрей Балабаев
Ответ Ортодокс7
Заметку внимательно читали? Там говорится о финансовой стороне вопроса. Не занимайтесь выдумками.
Так правильно, и финансов не выделяют на "чемпионок" с контентом первой половины нулевых. Пары это вообще то ли смех, то ли слёзы. Да и в других видах Россия уж в Европе на ведущих ролях
+5
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