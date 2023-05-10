Уайдман о Шереметьеве: «Тебя отводят в отдельное помещение и оставляют на два часа – без телефона, багажа. Я был чертовски напуган и думал: «Твою мать, ну приехали»
Крис Уайдман рассказал об испуге при первом визите в Москву после перехода в «Торпедо».
«Изначально шок был от того, что ты прилетаешь в Москву, а аэропорт Шереметьево – размером с маленький город, там абсолютный хаос.
Ты приземляешься, пытаешься пройти пограничный контроль, они видят, что ты из Америки, и отводят тебя в отдельное помещение. Я просидел там два часа.
Я был чертовски напуган. Телефон еще не работает, они забрали паспорт, багаж еще не вернули. И я такой: «Твою мать, ну приехали». Сейчас ограбят, обыщут.
Но в итоге я прохожу контроль, получаю обратно свои сумки, все нормально. Меня везут в отель, а на улице уже темно. Я оказался далеко от центра города, и я такой: «Черт, а тут вообще есть хоть что-нибудь?»
Три часа ночи, я сплю около двух часов, просыпаюсь, выглядываю в окно и думаю: «На что, черт возьми, я подписался?» – сказал бывший защитник «Торпедо» в подкасте The Cam & Strick.
Да и прилетал Уайдман в международный терминал Шарика, прилетел бы в какой-нибудь терминал B, вообще бы офигел))) там на улицу выходишь и привет настоящий Москвабад))
Я бы посмотрел на твои эмоции. Как бы не стоит забывать, что для них всё что происходит во круг - максимально непонятно и язык они не знают от слова совсем.