Уайдман о Шереметьеве: «Тебя отводят в отдельное помещение и оставляют на два часа – без телефона, багажа. Я был чертовски напуган и думал: «Твою мать, ну приехали»

Теги Торпедо Монреаль НХЛ КХЛ Крис Уайдман брань Хоккей

Крис Уайдман рассказал об испуге при первом визите в Москву после перехода в «Торпедо».

«Изначально шок был от того, что ты прилетаешь в Москву, а аэропорт Шереметьево – размером с маленький город, там абсолютный хаос.

Ты приземляешься, пытаешься пройти пограничный контроль, они видят, что ты из Америки, и отводят тебя в отдельное помещение. Я просидел там два часа.

Я был чертовски напуган. Телефон еще не работает, они забрали паспорт, багаж еще не вернули. И я такой: «Твою мать, ну приехали». Сейчас ограбят, обыщут.

Но в итоге я прохожу контроль, получаю обратно свои сумки, все нормально. Меня везут в отель, а на улице уже темно. Я оказался далеко от центра города, и я такой: «Черт, а тут вообще есть хоть что-нибудь?»

Три часа ночи, я сплю около двух часов, просыпаюсь, выглядываю в окно и думаю: «На что, черт возьми, я подписался?» – сказал бывший защитник «Торпедо» в подкасте The Cam & Strick.

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35 комментариев

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LaffyTaffy
что, этот Уайдман никогда не был во Франкфурте или Лондоне? странно. вот там аэропорты как город реально. Шарик по сравнению с ними "малёк".
Да и прилетал Уайдман в международный терминал Шарика, прилетел бы в какой-нибудь терминал B, вообще бы офигел))) там на улицу выходишь и привет настоящий Москвабад))
+20
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Правда глаза режет
Это он о графе Шереметьеве?
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Hola Hola
Что у них там такое про Россию рассказывают, что они едут как в какое-то гетто?
+12
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Spartakovec navsegda
Ответ Hola Hola
Что у них там такое про Россию рассказывают, что они едут как в какое-то гетто?
Я в Америке не был, но могу представить и увидеть, как, примерно выглядят американские крупнейшие города. Новое изобретение, интернет, позволяет это сделать. Почему у американца столько удивлений - это удивительно)
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Men77
Так он вроде не говорит, что Шереметьево какой то плохой аэропорт. Он испугался, что его на 2 часа оставили одного в комнате. В принципе любой , в чужой стране, если отвести в комнату, забрать паспорт и оставить на 2 часа, то вряд ли обрадуется)
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Александр Суряев
Ответ Alexander Nikolaev
Кому сказал, лично автору поста? Первоисточник какой? Интересно все почитать. Спиттинг чиклетс опять?
Первоисточник прописан в тексте, начало - примерно на 2:29:15.
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Василий Иванов
Ответ Jeff Lebowski
А откуда он прилетел, если практически ни у одной страны нет авиасообщения с Россией? И про отдельное помещение странный рассказ. Может, в нужнике долго сидел?
Это у вас в Вечернем Житомире так пишут?? На выбор: Стамбул, Доха, Абу-Даби, Дубай. Маскат, Белград, Касабланка, Каир, Тель-Авив, Пекин, Шанхай, Дели.
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NACfoRekcuF
Ответ Назар Игорь
Ха, это один из лучших аэропортов страны, а что творится в глубинке... Мне пришлось по работе прилично полетать, чего только не насмотрелся, видел как багаж пассажиров швыряют на бетон с 3метровой высоты, а сколько раз вещи пропадали. Да и в моëм родном Питере был такой случай - прилетели в Пулково, прошли в зал, ждëм багаж. Полчаса, час, нет багажа. Пошли выяснять, оказалось самолëт отогнали на стоянку забыв выгрузить багаж. (Я не шучу).
Я во всех аэропортах европы, в которых был видел как швыряют на бетон и что? Есть такие ляди, которым лень работать.
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FaithDevotion
Шарик лучший аэропорт)
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Олег
Это Россия твою мать,а Шарик один из лучших аэропортов России.
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Павел Светлов
всё-таки "о ШереметьевО"
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Oleg Olegov
Ответ Jeff Lebowski
А откуда он прилетел, если практически ни у одной страны нет авиасообщения с Россией? И про отдельное помещение странный рассказ. Может, в нужнике долго сидел?
Это было в 20 году, вероятно. Тогда авиасообщение было.
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Nik Yeremich
он так описал, будто боевиков насмотрелся
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Иван Алейников
Ответ Павел Светлов
всё-таки "о ШереметьевО"
Да!
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Зубы Дзюбы
Ответ Men77
Так он вроде не говорит, что Шереметьево какой то плохой аэропорт. Он испугался, что его на 2 часа оставили одного в комнате. В принципе любой , в чужой стране, если отвести в комнату, забрать паспорт и оставить на 2 часа, то вряд ли обрадуется)
Он говорит что хаос там. 20+ лет летаю и никогда не видел ничего подобного.
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Rialto 82
Ответ Ярик01
Еще и 9-10 лет дадут. Или он до срока баскетболистки приехал.
Ну если он приехал бы с наркотой, то да, могли и срок дать.
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Spartakovec navsegda
Ответ Назар Игорь
Ха, это один из лучших аэропортов страны, а что творится в глубинке... Мне пришлось по работе прилично полетать, чего только не насмотрелся, видел как багаж пассажиров швыряют на бетон с 3метровой высоты, а сколько раз вещи пропадали. Да и в моëм родном Питере был такой случай - прилетели в Пулково, прошли в зал, ждëм багаж. Полчаса, час, нет багажа. Пошли выяснять, оказалось самолëт отогнали на стоянку забыв выгрузить багаж. (Я не шучу).
Так это нормальный аэропорт. Какой-то частный случай, по времени, если не заливает. Не знаю насчет глубинки, но в Омске нормальный аэропорт. Да и аэропорт - это не отель, а место, где ты быстро отправляешься в полет, главное, чтобы задержек не было.
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Alexander Nikolaev
Ответ Александр Суряев
Первоисточник прописан в тексте, начало - примерно на 2:29:15.
Пасип!
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Forza
Ответ Spartakovec navsegda
Я в Америке не был, но могу представить и увидеть, как, примерно выглядят американские крупнейшие города. Новое изобретение, интернет, позволяет это сделать. Почему у американца столько удивлений - это удивительно)
Я не знаю, поезжай в Иран, какой нибудь. Вот ты прилетишь, тебя какие то непонятные иранцы отводят в комнату, где на 2 часа оставляют без связи, потом, ничего не понимающего тебя, везут куда то на окрайну Тегерана, где оставляют на ночь.

Я бы посмотрел на твои эмоции. Как бы не стоит забывать, что для них всё что происходит во круг - максимально непонятно и язык они не знают от слова совсем.
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Кеша
Блин , летал раз 200 на внутренних и международных рейсах. Никогда нигде никаких проблем не испытывал . И вещи целы и чемодан не помят. Один раз прилетел , а до окончания действия паспорта оставалось меньше 6 месяцев. Отправили в отдел полиции и там поставили отметку в паспорте и пропустили. Может это частный случай , а не система.
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Луис ван Гаал
Шереметьево склоняется, как и Домодедово, Быково и т.д. Не склоняется, если употребляется в словосочетании как, например, аэропорт Шереметьево.
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MikhaL
А Шереметьево склоняется по правилам русского языка? У меня как-то с детства отложилось, что «в Шереметьево», но при этом «в Шарике».
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Alexander Nikolaev
Кому сказал, лично автору поста? Первоисточник какой? Интересно все почитать. Спиттинг чиклетс опять?
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