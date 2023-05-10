«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть 2 эпизода матча с «Зенитом» – пенальти в штрафной хозяев и второй гол питерцев

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Роман Зобнин Далер Кузяев Кейта Бальде Матч ТВ Павел Кукуян ЭСК РФС Роберт Ренан Футбол

«Спартак» обратился в РФС по двум эпизодам матча с «Зенитом».

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) получила от «Спартака» письмо с просьбой рассмотреть работу судей в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:3).

Как сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС, от московского клуба были указаны следующие эпизоды: арбитр встречи Павел Кукуян не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 38‑й минуте и засчитал гол «Зенита» на 39‑й минуте, посчитав, что со стороны игроков сине‑бело‑голубых не было положения вне игры и фола.

Напомним, перед вторым голом «Зенита» сначала Роберт Ренан наступил на ногу Кейта Бальде в штрафной площади, а затем Далер Кузяев толкнул Романа Зобнина в центре поля.

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!

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102 комментария

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Саид Муртаибов
Ответ Michael_Monza
Как же достали эти нытики видимо это их идеология.
там чистый фол ты че слепой и кто нытик то
+37
-7
+30
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piter77
Смысл обращения???
+37
-12
+25
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А судьи кто?
Динамо и Ростов сейчас посмеялись
+42
-20
+22
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Степан Бородкин
Нет у нас, судейства!!!
+32
-14
+18
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Данко Лазович
с Ростовом судили норм)) а тут вот неожиданно не норм)
+33
-17
+16
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Deca
Я уже начал было волноваться за Спартак.
А нет, все в порядке )
+26
-14
+12
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Данила Данайцев
Ответ Michael_Monza
Как же достали эти нытики видимо это их идеология.
Это нормальная, юридическая практика, у нас все клубы обращаются в ЭСК, если им кажется , что судья сделал ошибку во время матча. Получается лига нытиков.
+13
-2
+11
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Олигофрен
Ответ Michael_Monza
Как же достали эти нытики видимо это их идеология.
для чего нужна ЭСК, если туда нельзя обратиться? все клубы рпл туда подают запросы, чем мясные хуже?
+12
-1
+11
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antiginer
Можно непрерывно смотреть на воду,огонь и на то,как ноет Спартак
+19
-9
+10
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jexon
Убили Спартак, пора сниматься!
+20
-10
+10
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Ильдар Фарукшин
Ответ ДжангоБум
Чтобы в очередной раз поржать над отмазками эск в стиле "рудик ни в чем не виноват"
Точно. Дождусь, посмеюсь. Что на этот раз придумают
+9
-2
+7
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artpal
Ответ А судьи кто?
Динамо и Ростов сейчас посмеялись
Да. Момент на 39 минуте - один в один ситуация с Голенковым и Масловым в концовке матча Спартак - Ростов, про которую все спартаковцы сказали "игровой момент". Если там игровой момент и высокий допуск по борьбе, то и столкновение Зобнина и Кузяева тоже игровой момент
+23
-16
+7
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Давид Agabekyan
Ответ artpal
Да. Момент на 39 минуте - один в один ситуация с Голенковым и Масловым в концовке матча Спартак - Ростов, про которую все спартаковцы сказали "игровой момент". Если там игровой момент и высокий допуск по борьбе, то и столкновение Зобнина и Кузяева тоже игровой момент
Ну так очевидно что и там и там игровой момент, но достойно Спартак проигрывать не умеет
+21
-15
+6
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Ксяоми Ноутов
Ответ Кирилл.С-Пб
Они потом на Болотной протестовать будут
Ну не всем же по европейским судам бегать)
+6
-1
+5
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Доктор Верховцев
Ответ Роман Гарабаглы
Спартак, напоминает одну страну: только ноют и просят.
Там и тотемное животное такое же.
+9
-5
+4
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Пользователь Huawei
Ответ Георгий Михеев
Пенальти на балде не было. А вот фол Кузяева надо было свистеть, явный толчок в спину там был.
Ну в таком случае и пенальти с крыльями небыло.
+4
0
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Михаил Панюков
Ответ Данко Лазович
с Ростовом судили норм)) а тут вот неожиданно не норм)
почему неожиданно? ожидаемо. это же игра в Питере. там свои правила футбола. главное правило - чтобы Мюллер на трибуне был с довольной рожей.
+20
-16
+4
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Алекс Кадет
зачем обращаться туда, где решения принятые ничего не изменят.
+6
-3
+3
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евгений
Ответ piter77
Смысл обращения???
что бы было у всех одинаково, зенит же с нами со всеми в одном чемпе? так и судить должны одинаково всех, либо признать ошибку и больше Не к кому этого не применять
+19
-16
+3
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Андрей Жарков
Газпром нельзя плохо судить, можно потерять чаевые
+10
-7
+3
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Роман Гарабаглы
Спартак, напоминает одну страну: только ноют и просят.
+15
-12
+3
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Данко Лазович
Ответ Михаил Панюков
почему неожиданно? ожидаемо. это же игра в Питере. там свои правила футбола. главное правило - чтобы Мюллер на трибуне был с довольной рожей.
против Ростова кто сидел с довольной рожей?)
+10
-7
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Андрей Корнилов
Ответ Александр Мосолов
Пока вас спонсирует газпром вы и побеждаете, потому что против никто не может финансами противостоять.
Конечно, все идёт на бедолаг, а в область газ подвести нема средств, потому что там простой люд живёт которым солнечные бразильцы до лампочки
+4
-1
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Андрей Жарков
Ответ Michael_Monza
Как же достали эти нытики видимо это их идеология.
Газпром нельзя плохо судить, можно потерять чаевые
+5
-2
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Michael_Monza
Как же достали эти нытики видимо это их идеология.
+41
-38
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