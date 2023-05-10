«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть 2 эпизода матча с «Зенитом» – пенальти в штрафной хозяев и второй гол питерцев

«Спартак» обратился в РФС по двум эпизодам матча с «Зенитом».

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) получила от « » письмо с просьбой рассмотреть работу судей в матче 26-го тура Мир с « » (2:3).

Как сообщили « » в службе коммуникаций РФС, от московского клуба были указаны следующие эпизоды: арбитр встречи не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 38‑й минуте и засчитал гол « » на 39‑й минуте, посчитав, что со стороны игроков сине‑бело‑голубых не было положения вне игры и фола.

Напомним, перед вторым голом «Зенита» сначала наступил на ногу в штрафной площади, а затем толкнул в центре поля.

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!