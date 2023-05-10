«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть 2 эпизода матча с «Зенитом» – пенальти в штрафной хозяев и второй гол питерцев
«Спартак» обратился в РФС по двум эпизодам матча с «Зенитом».
Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) получила от «Спартака» письмо с просьбой рассмотреть работу судей в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:3).
Как сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС, от московского клуба были указаны следующие эпизоды: арбитр встречи Павел Кукуян не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 38‑й минуте и засчитал гол «Зенита» на 39‑й минуте, посчитав, что со стороны игроков сине‑бело‑голубых не было положения вне игры и фола.
Напомним, перед вторым голом «Зенита» сначала Роберт Ренан наступил на ногу Кейта Бальде в штрафной площади, а затем Далер Кузяев толкнул Романа Зобнина в центре поля.
А нет, все в порядке )