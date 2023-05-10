Глава Федерации дзюдо России о запрете георгиевских лент на ЧМ: «Организаторы имели право следовать правилам МОК»
Глава Федерации дзюдо России объяснил инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ в Катаре.
Ранее организаторы соревнований вывели с трибун болельщиков, которые отказались снять георгиевские ленты.
«Люди пришли в зал, как они хотят. Но есть право у организаторов, есть правило Международного олимпийского комитета (МОК), что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов (ассоциирующихся с Россией или Беларусью – Sports.ru).
Все выполняли свою работу. Болельщики имели право прийти, я считаю, в чем хотят, а организаторы имели право следовать правилам МОК.
Самое главное не это. Главное, что наши спортсмены выступают на этих соревнованиях, и Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян. Это важно.
Ничего такого не случилось, кто-то пришел со знаками, кого-то не допустили. Организаторы имеют право это делать, потому что у них есть регламенты МОК», – сказал Сергей Соловейчик.
Чемпионат мира проходит с 7 по 14 мая. Российские дзюдоисты выступают в нейтральном статусе.
На чемпионате мира по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент
Удивительно даж что такие остались еще
Как на это посмотрит главный дзюдоист страны?
Любопытно будет последить за судьбой этого Сергея Соловейчика в ближайшие месяцы. Может оказаться, что этот глава Федерации был уволен из Федерации две недели назад.
а там и какой-нибудь более угодный глава найдется(
ты всё проспал
А вот вопрос статуса уже несколько другой. Конечно, я не следил, когда россияне выступали под нашим флагом, но сейчас ситуация острее. И ошибочно думать, что кому-то вообще в целом это нравится - уверен, и самим спортсменам это не нравится. Куда хуже, если они вообще не выступят - тогда это тотальный коллективизм, не думали?
Ну да и я против участия в нейтральном статусе, в то время как вам очевидным образом нравится видеть российских атлетов в subservient положении.