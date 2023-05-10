Глава Федерации дзюдо России объяснил инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ в Катаре.

Ранее организаторы соревнований вывели с трибун болельщиков, которые отказались снять георгиевские ленты.

«Люди пришли в зал, как они хотят. Но есть право у организаторов, есть правило Международного олимпийского комитета (МОК), что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов (ассоциирующихся с Россией или Беларусью – Sports.ru).

Все выполняли свою работу. Болельщики имели право прийти, я считаю, в чем хотят, а организаторы имели право следовать правилам МОК.

Самое главное не это. Главное, что наши спортсмены выступают на этих соревнованиях, и Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян. Это важно.

Ничего такого не случилось, кто-то пришел со знаками, кого-то не допустили. Организаторы имеют право это делать, потому что у них есть регламенты МОК», – сказал Сергей Соловейчик.

Чемпионат мира проходит с 7 по 14 мая. Российские дзюдоисты выступают в нейтральном статусе.

На чемпионате мира по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент