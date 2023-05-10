Глава Федерации дзюдо России о запрете георгиевских лент на ЧМ: «Организаторы имели право следовать правилам МОК»

Теги МОК дзюдо Сергей Соловейчик ФДР Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Глава Федерации дзюдо России объяснил инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ в Катаре.

Ранее организаторы соревнований вывели с трибун болельщиков, которые отказались снять георгиевские ленты.

«Люди пришли в зал, как они хотят. Но есть право у организаторов, есть правило Международного олимпийского комитета (МОК), что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов (ассоциирующихся с Россией или Беларусью – Sports.ru).

Все выполняли свою работу. Болельщики имели право прийти, я считаю, в чем хотят, а организаторы имели право следовать правилам МОК.

Самое главное не это. Главное, что наши спортсмены выступают на этих соревнованиях, и Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян. Это важно.

Ничего такого не случилось, кто-то пришел со знаками, кого-то не допустили. Организаторы имеют право это делать, потому что у них есть регламенты МОК», – сказал Сергей Соловейчик.

Чемпионат мира проходит с 7 по 14 мая. Российские дзюдоисты выступают в нейтральном статусе.

На чемпионате мира по дзюдо болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент

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35 комментариев

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Россия будет свободной
О, неожиданно какой дипломат у нас нашелся невоинственный и неагрессивный.
Удивительно даж что такие остались еще
+51
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Павел Мельников
Лишний раз повод напомнить, что Георгиевская лента - тот символ (именно как массовый символ, а не элемент награды), который появился у нас спустя 60 лет после Победы.
+34
-5
+29
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Павел Мельников
Ответ justbored
Надеюсь, дзюдо потеряет тех немногочисленных болельщиков, что имеет, с таким заступничеством.
Дзюдо - один из немногих видов спорта, где разрешили выступать. Глава федерации заступается в первую очередь за своих спортсменов, которые выступают здесь и сейчас...
+16
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Саша Пушкин
Ответ Россия будет свободной
О, неожиданно какой дипломат у нас нашелся невоинственный и неагрессивный. Удивительно даж что такие остались еще
Слишком адекватный, опасно адекватный.
Как на это посмотрит главный дзюдоист страны?
Любопытно будет последить за судьбой этого Сергея Соловейчика в ближайшие месяцы. Может оказаться, что этот глава Федерации был уволен из Федерации две недели назад.
+11
-1
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JBa
Ответ Россия будет свободной
О, неожиданно какой дипломат у нас нашелся невоинственный и неагрессивный. Удивительно даж что такие остались еще
рано радуетесь, завтра терюшковы с авном смешают и к каким-нибудь предателям родины причислят

а там и какой-нибудь более угодный глава найдется(
+8
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+8
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Россия будет свободной
Ответ miramax
Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян. Это важно.... Чемпионат мира проходит с 7 по 14 мая. Российские дзюдоисты выступают в нейтральном статусе.... Получается не россиян допустили, а неких нейтральных спортсменов которые могут быть вообще из любой страны. Страну то они не представляют в итоге..
уже несколько олимпиад Россия соревнуется в нейтральном статусе.
ты всё проспал
+10
-5
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Евгений Цыбулин
Блин,у нас,в спорте-адекваты есть из начальников?!Неожиданно!)
+7
-3
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Yurij Zhemchuzhnikov
Немного адекватности - и , нормальные люди .
+3
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Nikuz
Ответ sprmn
Ну на ордене славы который появился во время ВОВ именно такое цветовое сочетание.
И именно во время ВОВ появилась Гвардейская лента с этим цветовым сочетанием. Георгиевская была запрещена большевиками вместе с другими царскими символами (триколор и т.д.) в 1917 году.
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Павел Мельников
Ответ justbored
Давайте вернёмся к теме беседы. У меня возможно какие-то идеалистические представления, но своих болельщиков необходимо уважать тоже. Не обязательно потворствовать, но хотя бы стараться не вызывать отторжения. Если дзюдо нравится быть вакуумным видом спорта - ради бога. Пусть зарабатывают деньги, выигрывают медальки, но не ожидают поддержки (ну кроме вашей и ВВ))
Лично мое отношение к разным видам спорта здесь не играет никакой роли. Желание болельщиков носить ленты в честь другого события - это, наверное, не то, ради чего они приходят смотреть соревнование. А если так, то они, получается, пришли не смотреть, а показывать.
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Nikuz
Ответ Павел Мельников
Лишний раз повод напомнить, что Георгиевская лента - тот символ (именно как массовый символ, а не элемент награды), который появился у нас спустя 60 лет после Победы.
Точно! Потому что во времена СССР была Гвардейская лента. Расцветки очень похожи.
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Павел Мельников
Ответ sprmn
Идеология поменялась понятно современная власть не очень приветствует красные символы. Но использовать это цветовое сочетание как помять о ВОВ разве плохо?
Да нет такого - хорошо или плохо в идее памяти. Есть "плохо", когда оно в массовости у тех людей, которые даже отношения к ВОВ не имели, можешь спросить у тех немногочисленных участников обороны страны, которые остались. Не у меня, не у молодых и не у ряженых, которых было полно последние лет пятнадцать-двадцать.
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Павел Мельников
Ответ sprmn
Ну на ордене славы который появился во время ВОВ именно такое цветовое сочетание.
Именно поэтому я и подчеркнул, что раньше это было элементом государственной награды.
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Павел Мельников
Ответ justbored
Ну как бы то ни было. Доброго дня вам! Мусор за меня никто не вынесет, площадку не помоет. Real life sucks.😞
У Сент-Экзюпери - "умылся сам, умой планету". Хорошего дня и добра во всех делах :)
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Александр Колодин
Ответ Alestern
Комментарий удален пользователем
В первый раз штоле? Уже привыкли.
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sprmn
Ответ Павел Мельников
Именно поэтому я и подчеркнул, что раньше это было элементом государственной награды.
Идеология поменялась понятно современная власть не очень приветствует красные символы. Но использовать это цветовое сочетание как помять о ВОВ разве плохо?
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justbored
Ответ Павел Мельников
Извините, но кажется, неправильно прочли. Матич публично отказался его носить, поэтому я высказал условные "честь и хвала".
Ну как бы то ни было. Доброго дня вам! Мусор за меня никто не вынесет, площадку не помоет. Real life sucks.😞
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Павел Мельников
Ответ justbored
Хахаха. Всё, Павел, спасибо, закругляем нашу беседу на сегодня. Глядя на мак, я тоже сразу вспоминаю что там - бомбардировки? месячные? пропаганду опиумной зависимости? Честь и хвала indeed.
Извините, но кажется, неправильно прочли. Матич публично отказался его носить, поэтому я высказал условные "честь и хвала".
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justbored
Ответ Павел Мельников
Я бы не против, если бы и красный мак запретили, как не имеющий отношение к спорту символ. Матич его не надевал принципиально, и внятно объяснял, почему - и честь ему и хвала. А вот вопрос статуса уже несколько другой. Конечно, я не следил, когда россияне выступали под нашим флагом, но сейчас ситуация острее. И ошибочно думать, что кому-то вообще в целом это нравится - уверен, и самим спортсменам это не нравится. Куда хуже, если они вообще не выступят - тогда это тотальный коллективизм, не думали?
Хахаха. Всё, Павел, спасибо, закругляем нашу беседу на сегодня. Глядя на мак, я тоже сразу вспоминаю что там - бомбардировки? месячные? пропаганду опиумной зависимости? Честь и хвала indeed.
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Павел Мельников
Ответ justbored
Я согласен, что в этом мог присутствовать некий элемент демонстративности. Но всё равно считаю, что это over-reaction. Ну да и я против участия в нейтральном статусе, в то время как вам очевидным образом нравится видеть российских атлетов в subservient положении.
Я бы не против, если бы и красный мак запретили, как не имеющий отношение к спорту символ. Матич его не надевал принципиально, и внятно объяснял, почему - и честь ему и хвала.

А вот вопрос статуса уже несколько другой. Конечно, я не следил, когда россияне выступали под нашим флагом, но сейчас ситуация острее. И ошибочно думать, что кому-то вообще в целом это нравится - уверен, и самим спортсменам это не нравится. Куда хуже, если они вообще не выступят - тогда это тотальный коллективизм, не думали?
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justbored
Ответ Павел Мельников
Лично мое отношение к разным видам спорта здесь не играет никакой роли. Желание болельщиков носить ленты в честь другого события - это, наверное, не то, ради чего они приходят смотреть соревнование. А если так, то они, получается, пришли не смотреть, а показывать.
Я согласен, что в этом мог присутствовать некий элемент демонстративности. Но всё равно считаю, что это over-reaction.

Ну да и я против участия в нейтральном статусе, в то время как вам очевидным образом нравится видеть российских атлетов в subservient положении.
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Павел Мельников
Ответ justbored
Ну так молодец. Зачем дзюдо в принципе поклонники, когда есть единственный и Главный ))
Как выяснилось, его одного недостаточно, чтобы соревноваться с кем-то помимо дружественных стран ))
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Alestern
Комментарий удален пользователем
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