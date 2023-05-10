Форвард «Ахмата» Конате: «Грозный – один из лучших городов России. Все люди добрые, всегда помогут, шашлык куриный – все как Африке»
Форвард «Ахмата» Мохамед Конате назвал Грозный одним из лучших городов России.
«Грозный – мусульманский город, в нем другая культура, по сравнению с остальными городами вашей страны. В Москве другая атмосфера, поэтому Москва – Москва, а Грозный – Грозный.
Если бы у меня была возможность что-то поменять в Грозном, я бы ничего не стал делать, в этом городе все спокойно, мне нравится, поэтому он и является одним из лучших городов России.
В Грозном все люди добрые, доброжелательные, всегда помогут, шашлык куриный – все как Африке, как я люблю», – заявил Конате.
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей-дон :)))
«Грозный – всё как в Африке»
Это на что он намекает ?
Как бы извиняться не пришлось ...
-Как фамилия?
-Чамба(на память пишу)
-Ой, вы эфиоп?
-Нет, абхазец.
Это повод его убивать по твоему был да ?
З.Ы. Глянул пару материалов от недружественных источников - сильно так недоговариваете. )
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей-дон :)))