Форвард «Ахмата» Конате: «Грозный – один из лучших городов России. Все люди добрые, всегда помогут, шашлык куриный – все как Африке»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Мохамед Конате религия Питание Футбол

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате назвал Грозный одним из лучших городов России.

«Грозный – мусульманский город, в нем другая культура, по сравнению с остальными городами вашей страны. В Москве другая атмосфера, поэтому Москва – Москва, а Грозный – Грозный.

Если бы у меня была возможность что-то поменять в Грозном, я бы ничего не стал делать, в этом городе все спокойно, мне нравится, поэтому он и является одним из лучших городов России.

В Грозном все люди добрые, доброжелательные, всегда помогут, шашлык куриный – все как Африке, как я люблю», – заявил Конате.

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45 комментариев

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Savardus
То что по уровню развития в Чечне всё и все как в Африке, никто даже не сомневался
+100
-11
+89
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mold-cel
тут комментировать - только портить)
+51
-1
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Dr.Gebbelsss
Это он еще шашлык из свинины не пробовал)
+34
-1
+33
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Sobachkin
Да и некоторые обряды как в Африке.... что близко сердцу Конате....
+31
-10
+21
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Газонокосильщик Хави
В шортах так же ходишь? Как в Африке
+22
-5
+17
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Men77
" Спасибо, снято! Отдайте ему паспорт"
+8
0
+8
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Юрий Кечко
Ответ Теннисный абсолют
Комментарий удален модератором
Удивительное сочетание когда человек пишет ахинею полную про футбол , так и в остальном оказывается такой же )))
+11
-4
+7
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HI MARS
Грозный - лучший город,если ты известный,богатый друг Кадырова
+16
-10
+6
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Заблудившийся
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей-дон :)))
+3
0
+3
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Непристойное предложение
всё как в Африке)))))
+2
0
+2
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Манковский
Слишком многословен, можно сохранить смысл сократив предложение:

«Грозный – всё как в Африке»
+2
0
+2
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ВЕЧНЫЙ
В Африке так то дикарей много ...
Это на что он намекает ?
Как бы извиняться не пришлось ...
+3
-1
+2
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Всё знаю
Ответ Savardus
То что по уровню развития в Чечне всё и все как в Африке, никто даже не сомневался
Извинись !)
+4
-3
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mutsulhanov@icloud.com
Ответ Savardus
То что по уровню развития в Чечне всё и все как в Африке, никто даже не сомневался
По развитию интеллекта ?
+1
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maximilian_15
Ответ Sobachkin
Да и некоторые обряды как в Африке.... что близко сердцу Конате....
Там может быть и из других живых существ
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Фан Рубина
Ответ Теннисный абсолют
Комментарий удален модератором
И там будут подавать хороший шашлык из свинины. Всё как у нас. )
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Колбаскер тут
Самая большая мечеть в Москве. Не благодарите
+2
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А.Э.РАСИМ
Вспомнил Фазиля Искендера.

-Как фамилия?
-Чамба(на память пишу)
-Ой, вы эфиоп?
-Нет, абхазец.
+1
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Юрий Кечко
Ответ Фан Рубина
Дают повод для подозрения, зная о последствиях, потом жалуются.
Чувак просто был красивее средне статистического чеченца похожего на обезьяну , и был певцом
Это повод его убивать по твоему был да ?
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Фан Рубина
Ответ Юрий Кечко
Чувак просто был красивее средне статистического чеченца похожего на обезьяну , и был певцом Это повод его убивать по твоему был да ?
Если бы всё было так, то в Чечне не осталось бы певцов и красивых юношей. Так что вы недоговариваете.

З.Ы. Глянул пару материалов от недружественных источников - сильно так недоговариваете. )
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Фан Рубина
Ответ Юрий Кечко
Ну хоть че с тобой обсуждать , ты ж тут из образа не выходишь ))
Так и вы не выходите. Набросили про гомосексуализм, зная, что не поддержат.
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Заблудившийся
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей-дон :)))
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зато патриот
шашлык куриный, ̶д̶е̶т̶и̶ ̶с̶ ̶а̶в̶т̶о̶м̶а̶т̶а̶м̶и̶ – все как Африке
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Андрей Томинов
Был в Грозном полтора года назад. Люди там действительно хорошие. Когда выходишь с проспекта Путина.... дальше писать не буду. Страшно.
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Юрий Кечко
Ответ Фан Рубина
Дают повод для подозрения, зная о последствиях, потом жалуются.
Ну хоть че с тобой обсуждать , ты ж тут из образа не выходишь ))
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