Марио Фернандес рассматривает возвращение в ЦСКА летом (Sport24)
Марио Фернандес может вернуться в ЦСКА летом.
В мае прошлого года Фернандес приостановил соглашение с ЦСКА, с января 2023 года он выступал бразильский «Интернасьонал» на правах аренды. Защитник в апреле расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам.
По данным Sport24, Марио рассматривает возможность возвращения в ЦСКА летом.
Клуб ведет переговоры с представителями 32-летнего игрока.
Легенда клуба )
Что ж он тогда сейчас хочет вернуться в Россию, раз уехал из-за всей политической ситуации? И почему же сразу не свалил?