Марио Фернандес рассматривает возвращение в ЦСКА летом (Sport24)

Марио Фернандес может вернуться в ЦСКА летом.

В мае прошлого года приостановил соглашение с ЦСКА, с января 2023 года он выступал бразильский «Интернасьонал» на правах аренды. Защитник в апреле расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам.

По данным Sport24, Марио рассматривает возможность возвращения в летом.

Клуб ведет переговоры с представителями 32-летнего игрока.