Марио Фернандес рассматривает возвращение в ЦСКА летом (Sport24)

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес может вернуться в ЦСКА летом.

В мае прошлого года Фернандес приостановил соглашение с ЦСКА, с января 2023 года он выступал бразильский «Интернасьонал» на правах аренды. Защитник в апреле расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам.

По данным Sport24, Марио рассматривает возможность возвращения в ЦСКА летом.

Клуб ведет переговоры с представителями 32-летнего игрока.

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20 комментариев

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Aleksey Novikov
Было бы интересно посмотреть на него снова.
+15
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Ilya "Spl1t" Durkin
Любим и всегда ждём обратно🤷‍♂️
+13
-4
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Кирилл
Было бы круто, если бы Марио закончил карьеру в ЦСКА !
Легенда клуба )
+6
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OneLad
Марио обязан был вернуться, хотя бы для прощального матча. А вообще к Марио никогда не было вопросов, отрабатывал всегда
+4
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Egor Aleksandrovich
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален пользователем
кто в палату провел интернет?
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Ilya "Spl1t" Durkin
Ответ Колбаскер тут
Очнись, вас предали. А вы ждете обратно
Очередной недалëкий, который так считает, не зная ситуации😂
Что ж он тогда сейчас хочет вернуться в Россию, раз уехал из-за всей политической ситуации? И почему же сразу не свалил?
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Bob_Kolomb
Если правда, то конечно это приятная новость. Но в какой он сейчас форме находится - вот, что интересно.
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Mihmesh35
Если вернётся, значит не сбежал и не бросил, а и в правду захотел вернуться на родину на какое-то время
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Саке Атажанов
Марио должен вернуться на Родину и в ЦСКА! Он многое сделал для России
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Recreated
Ответ Egor Aleksandrovich
кто в палату провел интернет?
Там ща тоже интернет есть.
+1
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Egor Aleksandrovich
Ответ Лёха Артемьев
Без Марио правая бровка травой заросла, пора возвращаться
вранье, серб достойно заменяет на правой бровке.
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KSENIYA GREAT PERSON
Супер!!! ну и стоило ли уходитььььь
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Лёха Артемьев
Без Марио правая бровка травой заросла, пора возвращаться
+2
-2
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Саша Пушкин
Ответ Aleksey Novikov
Было бы интересно посмотреть на него снова.
Комментарий удален пользователем
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Egor Aleksandrovich
Ответ Mihmesh35
Если вернётся, значит не сбежал и не бросил, а и в правду захотел вернуться на родину на какое-то время
захотел бы сбежать - уехал бы еще зимой, не дожидаясь конца чемпионата.
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