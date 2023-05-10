Широков о «Зените» и РПЛ: «В 90-х, когда «Спартак» выигрывал, не скучно было наблюдать, а сейчас почему-то скучно стало»

Теги Спартак Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Роман Широков сравнил доминирование нынешнего «Зенита» и «Спартака» в 90-х.

7 мая «Зенит» дома обыграл «Спартак» (3:2) и стал чемпионом России пятый раз подряд.

– «Зенит» в последнее время достаточно успешно играет со «Спартаком» в Питере. Если не ошибаюсь, то красно-белые лет десять не могут их обыграть в гостях.

– Не надоело ли наблюдать за чемпионством «Зенита»?

– А чемпионат Италии скучно было наблюдать, когда семь лет подряд (9 – Sports.ru) «Ювентус» побеждал? «Бавария» восемь лет (10 – Sports.ru) уже выигрывает чемпионат Германии.

То есть в 90-х годах не скучно было наблюдать, когда «Спартак» выигрывал, а сейчас почему-то скучно стало. Поднимайте свой уровень и составляйте конкуренцию, чтобы не было скучно наблюдать за чемпионством «Зенита», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

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108 комментариев

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IceBear27
Ответ </c/>
Спартак так страну на евроарене не позорил, как гегемон пятилетний...
Конечно, это ведь спартак выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА)
+38
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Лев Бабенко
Я помню середину 90-х-начало нулевых. Ёжик с ней с гегемонией Спартака, хотя нам тут начнут рассказывать про то, что футболисты со всей страны переходили к красно-белым ради спартаковского духа и стеночек-забеганий, а не из-за разительно лучших условий для футболистов (в том числе и финансовых).

Куда неприятнее было ощущать, что смотришь чемпионат Москвы по футболу, а не России. Локомотив, ЦСКА, Спартак, Торпедо, Сатурн, Москва, Динамо - не многовато ли команд для одного города? Нормально ли, что половину команд чемпионата представляют столичные клубы?

Но нет, это абсолютно устраивало фанатов красно-белых, ведь их клуб, несмотря на царивший внутри бардак, был на 3 корпуса впереди всех по возможностям. Сейчас же, когда силы спонсоров сравнялись, спартачей это вдруг не устраивает. Почему? Где логика? Или Газпром в сотни раз влиятельнее Лукойла, ВЭБ, РЖД и т.д.?
+63
-33
+30
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Роман Кириченко
Да и то, и другое скучно, в общем-то. Претензия не к Зениту и не к Спартаку, а к общему уровню лиги и интриги.
+27
-4
+23
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riverman1980
Ответ гога11
Гегемония Спартака в 90е кстати действительно не вызывала у меня, болельщика Динамо никакого негатива, было чувство, что это справедливо в отличие от нынешнего Зенита.
ну так у москвичей гегемония Москвы в любом виде воспринимается как норма. В хоккее например за всю историю СССР не было чемпиона не из Москвы и Московской области. Ни одного. Но москвичам было норм и интересно. Но стоило СКА пару раз выиграть Кубок Гагарина, как из Москвы сразу понеслись вопли что нет конкуренции и победитель заранее предопределен )
+14
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Артем Шелудков
Ответ </c/>
Спартак так страну на евроарене не позорил, как гегемон пятилетний...
ахахахаха, про рекорды Спартака 1-18 уже забыть успели?))))
+17
-6
+11
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Футбольный Клуб
Ответ Лев Бабенко
Я помню середину 90-х-начало нулевых. Ёжик с ней с гегемонией Спартака, хотя нам тут начнут рассказывать про то, что футболисты со всей страны переходили к красно-белым ради спартаковского духа и стеночек-забеганий, а не из-за разительно лучших условий для футболистов (в том числе и финансовых). Куда неприятнее было ощущать, что смотришь чемпионат Москвы по футболу, а не России. Локомотив, ЦСКА, Спартак, Торпедо, Сатурн, Москва, Динамо - не многовато ли команд для одного города? Нормально ли, что половину команд чемпионата представляют столичные клубы? Но нет, это абсолютно устраивало фанатов красно-белых, ведь их клуб, несмотря на царивший внутри бардак, был на 3 корпуса впереди всех по возможностям. Сейчас же, когда силы спонсоров сравнялись, спартачей это вдруг не устраивает. Почему? Где логика? Или Газпром в сотни раз влиятельнее Лукойла, ВЭБ, РЖД и т.д.?
В середине 90-х, начале нулевых еще не было ФК Москва.
+15
-5
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Саша Казенкинский
Ответ </c/>
Спартак так страну на евроарене не позорил, как гегемон пятилетний...
Как позорил, например? Санкт-галленам и прочим недоразумениям то уж не проигрывал
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+9
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schwein
Ответ Spartakus1984
Спартак и в 70-х и 80х много побеждал а в 90 -х еще больше но скучно не былог потому что он радовал людей после побед в чемпионате,победами в в Еврокубках на Барселонами,Реалами,Арсеналами и т.д,а зенит выигрывает тольок за счет бобла и админ ресурса,а в ЛЧ не радует,кому нужны его чемпионства,какой,какая в них ценность?За звездами на майке они бегут любыми способами,комплексуя и пытясб за 20 лет наверстать пустоту 80-летнюю от своего создания..Это смешно и печально для нашей лиги.
>победами в в Еврокубках на Барселонами,Реалами,Арсеналами
Спартак никогда не побеждал Барселону в Еврокубках, 1 ничья и 3 поражения.
Не говоря уже о том, что кроме прохода Наполи в 90-м (две ничьих и по пенальти), пары побед над Реалом (тут все по делу) и одной победы над Арсеналом, больше побед над большими клубами в 90-х не было.
Это я к чему. За прошедшие 30 лет ваше сознание стерло все плохое и оставило только яркие вспышки. А на самом деле по статистике Спартак в 90-х играл в ЕК ровно с таким же успехом, как Зенит в 2010-х.
И вот что действительно печально для нашей лиги. Что вы не способны признать, что от былого величия ничего не осталось и что нужно снова браться за работу и доказывать свой класс.
Вместо этого вы достаете пыльные альбомы и вспоминаете как вы были раньше хороши.
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ТрактоПоктер
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Спартак так страну на евроарене не позорил, как гегемон пятилетний...
Семерочка от Ливера)
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IceBear27
Ответ Spartakus1984
Спартак и в 70-х и 80х много побеждал а в 90 -х еще больше но скучно не былог потому что он радовал людей после побед в чемпионате,победами в в Еврокубках на Барселонами,Реалами,Арсеналами и т.д,а зенит выигрывает тольок за счет бобла и админ ресурса,а в ЛЧ не радует,кому нужны его чемпионства,какой,какая в них ценность?За звездами на майке они бегут любыми способами,комплексуя и пытясб за 20 лет наверстать пустоту 80-летнюю от своего создания..Это смешно и печально для нашей лиги.
Ценность чемпионств хотя бы в том, что от них у ceкты такая бурная реакция :)
+8
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luu
Ответ Футбольный Клуб
В середине 90-х, начале нулевых еще не было ФК Москва.
Зато было два Торпедо
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Алексей Степанюк
Даже не удивительно, что на ретро матче Зенита и Спартака только Рому Широкова обматерили обе торсиды)
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riverman1980
Ответ Tiestorzn17
Тогда тоже скучно было, вот только «тот» Спартак и в Еврокубках огня давал, а нынешний Зенит только в Кожаном мяче сыграть может
У Зенита два еврокубка. У Спартака ноль. Так что кто давал огня очевидно.
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Cat Behemoth
тогда тоже скучно было
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Колбаскер тут
Ответ riverman1980
ну так у москвичей гегемония Москвы в любом виде воспринимается как норма. В хоккее например за всю историю СССР не было чемпиона не из Москвы и Московской области. Ни одного. Но москвичам было норм и интересно. Но стоило СКА пару раз выиграть Кубок Гагарина, как из Москвы сразу понеслись вопли что нет конкуренции и победитель заранее предопределен )
Всё так. Никаких Ак Барсов, Магниток , Авангардов и СКА не допускали до чемпионств
+5
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Лев Бабенко
Ответ Футбольный Клуб
В середине 90-х, начале нулевых еще не было ФК Москва.
«Москва́» — российский футбольный клуб из одноимённого города, существовавший в 1997—2010 годах. Выступал в высшем дивизионе чемпионата России по футболу и его правопреемнице — Российской футбольной премьер-лиге — с 2001 по 2009 годы
+6
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гога11
Гегемония Спартака в 90е кстати действительно не вызывала у меня, болельщика Динамо никакого негатива, было чувство, что это справедливо в отличие от нынешнего Зенита.
+21
-17
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Юрий Кечко
Ответ Спартак сила
питерские сейчас расскажут про говно чашки куефа
Зачем ? Зенит и в лч из группы выходил ровно в три раза чаще )
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IceBear27
Ответ Эразм
Когда Спартак выигрывал у нас чемпионат был и веселее и интереснее нынешнего и он был наш Русский...даже Робсон и тот был почти русский))
Просто ты был молод, от этого и трава была зеленее)
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IceBear27
Ответ samarskij-kuzmich
Бавария и Интер не за счёт админресурса и бюджета это делают в отличие от Зенита.
Ага, наверное Бавария имеет состав круче условной Герты или Аугсбурга за счёт манны небесной)
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Иван Егурнов
Ответ samarskij-kuzmich
Бавария и Интер не за счёт админресурса и бюджета это делают в отличие от Зенита.
Ну да, Бавария скупает всех лучших в Бундеслиге, а так никакого ресурса.
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Валера, уходи!!!
А с чего он решил что всё это не скучно?
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Юрий Кечко
Ответ Tiestorzn17
Тогда тоже скучно было, вот только «тот» Спартак и в Еврокубках огня давал, а нынешний Зенит только в Кожаном мяче сыграть может
Ух этот огненный выход из группы лч один за всю историю , и полуфинал кубка уефа )))
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ТрактоПоктер
Ответ Алексей Сигаев
Видимо, потому что в 90-е Спартак был постоянно вынужден продавать ведущих игроков для покрытия дефицита бюджета (а не втридорога скупать негров на народные деньги). Что приводило к регулярному развитию молодых талантов. И в еврокубках показывал игру и результаты получше, чем Мальмё-Брюгге.
Кубок УЕФА и Суперкубок - это достойно, все остальное нет!
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riverman1980
Ответ Спартак сила
питерские глоры вам не стыдно за такие чемпионства?
Стыдно смотреть кб-фарм закидывает голы в свои воротах как Селихов.
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