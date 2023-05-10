Широков о «Зените» и РПЛ: «В 90-х, когда «Спартак» выигрывал, не скучно было наблюдать, а сейчас почему-то скучно стало»

Роман Широков сравнил доминирование нынешнего «Зенита» и «Спартака» в 90-х.

7 мая « » дома обыграл «Спартак» (3:2) и стал чемпионом России пятый раз подряд.

– «Зенит» в последнее время достаточно успешно играет со « » в Питере. Если не ошибаюсь, то красно-белые лет десять не могут их обыграть в гостях.

– Не надоело ли наблюдать за чемпионством «Зенита»?

– А чемпионат Италии скучно было наблюдать, когда семь лет подряд (9 – Sports.ru) «Ювентус» побеждал? «Бавария» восемь лет (10 – Sports.ru) уже выигрывает чемпионат Германии.

То есть в 90-х годах не скучно было наблюдать, когда «Спартак» выигрывал, а сейчас почему-то скучно стало. Поднимайте свой уровень и составляйте конкуренцию, чтобы не было скучно наблюдать за чемпионством «Зенита», – сказал бывший игрок « » и «Спартака».