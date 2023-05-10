Широков о «Зените» и РПЛ: «В 90-х, когда «Спартак» выигрывал, не скучно было наблюдать, а сейчас почему-то скучно стало»
Роман Широков сравнил доминирование нынешнего «Зенита» и «Спартака» в 90-х.
7 мая «Зенит» дома обыграл «Спартак» (3:2) и стал чемпионом России пятый раз подряд.
– «Зенит» в последнее время достаточно успешно играет со «Спартаком» в Питере. Если не ошибаюсь, то красно-белые лет десять не могут их обыграть в гостях.
– Не надоело ли наблюдать за чемпионством «Зенита»?
– А чемпионат Италии скучно было наблюдать, когда семь лет подряд (9 – Sports.ru) «Ювентус» побеждал? «Бавария» восемь лет (10 – Sports.ru) уже выигрывает чемпионат Германии.
То есть в 90-х годах не скучно было наблюдать, когда «Спартак» выигрывал, а сейчас почему-то скучно стало. Поднимайте свой уровень и составляйте конкуренцию, чтобы не было скучно наблюдать за чемпионством «Зенита», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».
Куда неприятнее было ощущать, что смотришь чемпионат Москвы по футболу, а не России. Локомотив, ЦСКА, Спартак, Торпедо, Сатурн, Москва, Динамо - не многовато ли команд для одного города? Нормально ли, что половину команд чемпионата представляют столичные клубы?
Но нет, это абсолютно устраивало фанатов красно-белых, ведь их клуб, несмотря на царивший внутри бардак, был на 3 корпуса впереди всех по возможностям. Сейчас же, когда силы спонсоров сравнялись, спартачей это вдруг не устраивает. Почему? Где логика? Или Газпром в сотни раз влиятельнее Лукойла, ВЭБ, РЖД и т.д.?
Спартак никогда не побеждал Барселону в Еврокубках, 1 ничья и 3 поражения.
Не говоря уже о том, что кроме прохода Наполи в 90-м (две ничьих и по пенальти), пары побед над Реалом (тут все по делу) и одной победы над Арсеналом, больше побед над большими клубами в 90-х не было.
Это я к чему. За прошедшие 30 лет ваше сознание стерло все плохое и оставило только яркие вспышки. А на самом деле по статистике Спартак в 90-х играл в ЕК ровно с таким же успехом, как Зенит в 2010-х.
И вот что действительно печально для нашей лиги. Что вы не способны признать, что от былого величия ничего не осталось и что нужно снова браться за работу и доказывать свой класс.
Вместо этого вы достаете пыльные альбомы и вспоминаете как вы были раньше хороши.