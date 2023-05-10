Семь человек без Fan ID пытались попасть на матч «Зенит» – «Спартак», их задержали и составили протоколы («Мутко против»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Семь человек пытались попасть на матч «Зенит» – «Спартак» без Fan ID.

«Зенит» 7 мая дома обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура Мир РПЛ и досрочно стал чемпионом.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 37 фанатов были задержаны сотрудниками полиции на матче «Зенита» и «Спартака» на «Газпром Арене» и прилегающей территории.

Семеро из них были задержаны за попытку проникновения на стадион без обязательного для посещения игр Премьер-лиги Fan ID. На них составили протоколы по статье 20.31 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований – Sports.ru).

По этой же статье составили протоколы еще на 12 человек – за нахождение на стадионе в нетрезвом виде.

Остальные 18 человек также были задержаны за нахождение в состоянии опьянения, но на прилегающей к стадиону территории. Протоколы составили по статье 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения – Sports.ru).

Напомним, что на игре «Зенит» – «Спартак» присутствовали 48 893 зрителя – это рекорд «Газпром Арены» при Fan ID.

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56 комментариев

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ПОШОЛ ПОШОЛ
Система работает, ура! Без фанайди никого бы задерживать не пришлось.
+93
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Oleg Olegov
По-любому какие-то хулиганы и террористы делали подкоп под ареной, чтобы проникнуть на трибуны, и там материться и пугать детей.
+87
-5
+82
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Ovi174
Вот это жесткое правонарушение!!! Не зря Fan ID ввели! Боюсь представить что было бы, если бы не этот гениальный закон....
+79
-2
+77
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Evincive
Ответ Док163
Не было бы этих нарушений) не было бы штрафов) как минимум в данном конкретном случае)
Вспомнился анекдот про штрафы.
— С вас штраф 250 рублей за оскорбление сотрудника полиции!
— Возьми тысячу и слушай дальше.
+34
0
+34
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Ivan Petrov
Теперь понятно почему не слышно Швайни,Кати СПб, Дмитрия 69,Юрия Кичко
Посадили😂
+17
-2
+15
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Dolphin Alex
Страна-тюрьма
+18
-4
+14
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Hong Kil
Нарушили правила поведения зрителями не являясь зрителями. Интересная формулировка, можно еще пешеходов штрафовать за нарушения правил поведения посетителями бассейнов.
+10
0
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Док163
Ответ Ovi174
Вот это жесткое правонарушение!!! Не зря Fan ID ввели! Боюсь представить что было бы, если бы не этот гениальный закон....
Не было бы этих нарушений) не было бы штрафов) как минимум в данном конкретном случае)
+8
0
+8
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Док163
Ещё великодушно поступили. Могли же насильно фанайди оформить.
+4
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bulldozer
Все для людей (зачеркнуто) чиновников!
+6
-2
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Владислав Романов
Ответ Oleg Olegov
По-любому какие-то хулиганы и террористы делали подкоп под ареной, чтобы проникнуть на трибуны, и там материться и пугать детей.
Детей сейчас матом не испугаешь😁главное, чтобы вейпы не отбирали
+4
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romanisti89
Ответ Ярик01
А как 12 человек попали на стадион в нетрезвом виде?
я так понял ты на футболе не был и думаешь что при заходе на трибуны всех проверяют алкотестером?
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Петр Васильев
Ответ bi...bi
К стенке с разу!!!!))
А с двух?
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Андрес Бондаренко
Семь самураев)))
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Atsuktuvas
Мы были в шаге от катастрофы...
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Jeka
Надеюсь составили протоколы за дискредитацию российской армии
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Циник Петербургский
Даже не могу представить, что случится, если попытаюсь пройти без фан-уйди в театр и там в буфете заказать пару дринков коньячку... Кто знает, сколько лет каторги за это светит?
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Ярик01
А как 12 человек попали на стадион в нетрезвом виде?
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Allkhon
на 14 суток их
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bi...bi
К стенке с разу!!!!))
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Петр Васильев
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
уверен пьяных было гораздо боьше. )) знаю плавали.
Так пьяных никто и не трогает, если они в адеквате
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zanuda59
Ответ Михаил Тихомиров
Возможно, уже после прохода напились. Сам видел пару типов, которые распивали во время матча уже
Пронести сложно. Проще перед входом принять.
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Booligan
Ответ Ильдар Фарукшин
Заголовок думал что растреляли😊
думающий заголовок - повод обратиться к психиатру
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Михаил Савченко
Ответ Ярик01
А как 12 человек попали на стадион в нетрезвом виде?
Знаешь что такое "ходить в гости по-митьковски"? Надо перед самым звонком в дверь залпом выпить бутылочку водки. В итоге приходит гость трезвый, а через пять минут внезапно в говно. Вот тут думаю принцип схожий)
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Captain_Noname
Ответ Ivan Petrov
Теперь понятно почему не слышно Швайни,Кати СПб, Дмитрия 69,Юрия Кичко Посадили😂
Ну да, особенно Кичко посадили

Куда его сажать, если и так сидит - целыми сутками, перед экраном, настрачивая рекордный миллионный комментарий
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