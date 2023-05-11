Стефано Пиоли: «До 7-й минуты в штрафной «Милана» и ноги игрока «Интера» не было, но они использовали первый же угловой. Судья был непоследователен»
Стефано Пиоли посетовал на невнимательность «Милана» в 1-м тайме игры с «Интером» (0:2).
– Можно ли сказать, что «Милан» было не узнать?
– Это жесткая формулировка. Факт в том, что «Интер» играл лучше в первом тайме и забил два гола. «Милан» играл лучше после перерыва и не забил. Таков футбол на этом уровне.
«Интер» действовал более качественно и эффективно в первой половине, а мы допускали слишком много ошибок для матча такого уровня.
До 7-й минуты и ноги игрока «Интера» не было в нашей штрафной, а потом ему удалось забить после первого же углового. Очевидно, нам нужно было действовать внимательнее.
Мы хотели добиться иного результата, но надо продолжать верить. Один момент способен все изменить в ответной игре.
Мы собирались сыграть компактно, интенсивно, агрессивно, однако «Интер» был лучше во многих ситуациях, в которых шансы были 50 на 50, и благодаря этому взял игру под контроль. А то, что он рано смог использовать два момента, усложнило нам задачу в плане тактики и психологии. Но я увидел правильную реакцию, и от этого надо отталкиваться во втором матче.
Нам нужно будет поднять планку и самого начала играть так, как во втором тайме этой игры.
Но также я видел много спорных ситуаций, в которых судья был [Хесус Хиль Мансано] непоследователен, – сказал главный тренер «Милана» в эфире Amazon Prime.
0:2 отыграть будет непросто, но этот Милан Пиоли не раз меня удивлял за эти 3 года.
Ждём возвращения Леау
ЧТО???
Люди ориентируются только на результат, совершенно игнорируя контекст.
Еще не давно Милан с этими же игроками был совершенно посредственной командой. А потом пришел Пиоли и вывел их на новый уровень. Без Леао тяжело.
У нас были все шансы, но потом началась игра