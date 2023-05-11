Стефано Пиоли: «До 7-й минуты в штрафной «Милана» и ноги игрока «Интера» не было, но они использовали первый же угловой. Судья был непоследователен»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Стефано Пиоли посетовал на невнимательность «Милана» в 1-м тайме игры с «Интером» (0:2).

– Можно ли сказать, что «Милан» было не узнать?

– Это жесткая формулировка. Факт в том, что «Интер» играл лучше в первом тайме и забил два гола. «Милан» играл лучше после перерыва и не забил. Таков футбол на этом уровне.

«Интер» действовал более качественно и эффективно в первой половине, а мы допускали слишком много ошибок для матча такого уровня.

До 7-й минуты и ноги игрока «Интера» не было в нашей штрафной, а потом ему удалось забить после первого же углового. Очевидно, нам нужно было действовать внимательнее.

Мы хотели добиться иного результата, но надо продолжать верить. Один момент способен все изменить в ответной игре.

Мы собирались сыграть компактно, интенсивно, агрессивно, однако «Интер» был лучше во многих ситуациях, в которых шансы были 50 на 50, и благодаря этому взял игру под контроль. А то, что он рано смог использовать два момента, усложнило нам задачу в плане тактики и психологии. Но я увидел правильную реакцию, и от этого надо отталкиваться во втором матче.

Нам нужно будет поднять планку и самого начала играть так, как во втором тайме этой игры.

Но также я видел много спорных ситуаций, в которых судья был [Хесус Хиль Мансано] непоследователен, – сказал главный тренер «Милана» в эфире Amazon Prime.

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32 комментария

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kaka10
когда у тебя на флангах пара Салемакерс-Месиас, а со скамейки выходит Ориги то язык не поворачивается критиковать команду в полуфинале ЛЧ

0:2 отыграть будет непросто, но этот Милан Пиоли не раз меня удивлял за эти 3 года.
Ждём возвращения Леау
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Игорь Удалов
до 7й минуты.... Вот это достижение!
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Андрей Хенто
Какое-то нелепое оправдание после такого провального матча, где чудом удалось избежать разгромного поражения.
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Amin26
Судья оставил вам надежду
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<~Inter~>
Крунича ВАР вообще должен был удалять за удар в живот
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Совесть Черданцева
"Судья был непоследователен"
ЧТО???
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ещё жалуется на судью. Пусть скажет спасибо что(как минимум 1 точно, и 2 ещё потенциальных)пенальти в их ворота не поставил.
+10
-3
+7
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Joey Ramone
Пиоли, 3-ий матч подряд против Интера в одни ворота. 3-ий, Карл! Общий счёт 6-0!!! Какая седьмая минута???
+5
0
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Schiaff1no
Мне абсолютно не нравится тренд на вседозволенность в борьбе, но тут судью не в чем обвинять. Спасибо, что только 0-2.
+5
-1
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Football poet
Объективно Пиоли провалил игру. Почему после 2:0 он не менял Жиру весь матч, который был вообще мертвый и тормозил любые атаки, ни скорости, ничего вообще в целом и умудрился выпускать Ориги вторым столбом, ставя на фланг… Хотя надо было Ориги вместо Жиру менять, первый хотябы бегать может
+7
-4
+3
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Joey Ramone
До 7 минуты)) Может ещё до 7 секунды))
+4
-2
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vel
Ответ kaka10
когда у тебя на флангах пара Салемакерс-Месиас, а со скамейки выходит Ориги то язык не поворачивается критиковать команду в полуфинале ЛЧ 0:2 отыграть будет непросто, но этот Милан Пиоли не раз меня удивлял за эти 3 года. Ждём возвращения Леау
Приятно видеть столь разумный комментарий после поражения команды..
Люди ориентируются только на результат, совершенно игнорируя контекст.
Еще не давно Милан с этими же игроками был совершенно посредственной командой. А потом пришел Пиоли и вывел их на новый уровень. Без Леао тяжело.
+2
0
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Forza
До 5-й секунды Милан действовал абсолютно безошибочно. Что за случилось с командой потом?
+3
-1
+2
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John Gotti
Рассуждаешь как лысый шарлатан. Так, стоп….
+2
0
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Максим Смирнов
Да мы их нагибали целых 7 минут, мы доминировали! (Пиоли)
+2
0
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John Johnson
Милан и так дошёл слишком далеко. Команды «лишь бы не пропустить и как бы выиграть» должны отсеиваться не позже 1/4, моё мнение. Наполи упустил свой шанс. Интер сделал то, что должен был делать Наполи.
+3
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Batt Monner
Ответ kaka10
когда у тебя на флангах пара Салемакерс-Месиас, а со скамейки выходит Ориги то язык не поворачивается критиковать команду в полуфинале ЛЧ 0:2 отыграть будет непросто, но этот Милан Пиоли не раз меня удивлял за эти 3 года. Ждём возвращения Леау
Ну да, это же сложно поставить на фланги Диаса и Ориги, надо обязательно пихать любимчиков и мариновать ШДК
+1
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Владислав Шевченко
Ответ Football poet
Объективно Пиоли провалил игру. Почему после 2:0 он не менял Жиру весь матч, который был вообще мертвый и тормозил любые атаки, ни скорости, ничего вообще в целом и умудрился выпускать Ориги вторым столбом, ставя на фланг… Хотя надо было Ориги вместо Жиру менять, первый хотябы бегать может
Ориги как будто и не выходил вообще
+2
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milan111
Ежу было понятно,что без Леао ловить нечего было,Интер на ходу сейчас,зарешать в одиночку у нас может только Леао,как команда мы на сегодняшний день , к сожалению , уступаем Интеру…нужны подвиги одиночек в ответном матче
+1
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Максим 1986
"До 7-й минуты"
У нас были все шансы, но потом началась игра
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Kantes
Милан плохо подготовился к игре, игроки не были собраны и едины
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koshaus
Судьи второй полуфинал позволяют игрокам играть в американский футбол. Явные грубые нарушения или не видят, или вовсе не дают жёлтые игрокам, постоянно и сознательно играющим на грани костоломства. Похоже указание УЕФА - так судить.
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mj23.net
"Мы собирались сыграть КОМПАКТНО". В первом тайме Интер такой: "А я точно у тебя первый?!?!?"
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tolstiy
согласен, судья должен был поставить пару пенальти в ворота милана, ну и пару кк игрокам россонери можно было показывать.... испанские судьи дно....
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yuraglobus
Барелла Думфрис должны уже были в первом тайме на карточки сесть
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