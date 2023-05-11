Стефано Пиоли: «До 7-й минуты в штрафной «Милана» и ноги игрока «Интера» не было, но они использовали первый же угловой. Судья был непоследователен»

Стефано Пиоли посетовал на невнимательность «Милана» в 1-м тайме игры с «Интером» (0:2).

– Можно ли сказать, что « » было не узнать?

– Это жесткая формулировка. Факт в том, что « » играл лучше в первом тайме и забил два гола. «Милан» играл лучше после перерыва и не забил. Таков футбол на этом уровне.

«Интер» действовал более качественно и эффективно в первой половине, а мы допускали слишком много ошибок для матча такого уровня.

До 7-й минуты и ноги игрока «Интера» не было в нашей штрафной, а потом ему удалось забить после первого же углового. Очевидно, нам нужно было действовать внимательнее.

Мы хотели добиться иного результата, но надо продолжать верить. Один момент способен все изменить в ответной игре.

Мы собирались сыграть компактно, интенсивно, агрессивно, однако «Интер» был лучше во многих ситуациях, в которых шансы были 50 на 50, и благодаря этому взял игру под контроль. А то, что он рано смог использовать два момента, усложнило нам задачу в плане тактики и психологии. Но я увидел правильную реакцию, и от этого надо отталкиваться во втором матче.

Нам нужно будет поднять планку и самого начала играть так, как во втором тайме этой игры.

Но также я видел много спорных ситуаций, в которых судья был [Хесус Хиль Мансано] непоследователен, – сказал главный тренер «Милана» в эфире Amazon Prime.