Бускетс о «Барселоне»: «Не поверил бы, если бы мне сказали, что я проведу 15 сезонов за лучший клуб мира, клуб моей жизни, фанатом которого буду всегда»

Теги Барселона Ла Лига болельщики Камп Ноу Серджи Бускетс Футбол

Серджи Бускетс прокомментировал решение покинуть «Барселону» летом.

Сегодня 34-летний хавбек официально объявил о том, что уйдет из каталонского клуба по окончании сезона.

«Привет «кулес» [болельщики]. Пришло время объявить, что этот сезон – последний для меня в «Барселоне».

Это было незабываемое путешествие – с самого детства, когда я приходил на матчи или смотрел по телевизору. Я всегда мечтал играть в этой футболке и на этом стадионе. Реальность превзошла все мои ожидания.

Я бы не поверил, если бы мне сказали, когда я юным попал в систему «Барсы», что я проведу 15 сезонов за лучший клуб мира, за клуб моей жизни, за клуб, фанатом которого я был и буду всегда. Что я буду «сосьо» [членом клуба], игроком и капитаном, сыграю более 700 матчей.

Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить, представлять и защищать эмблему «Барселоны» многие годы, но всему есть начало и конец. Это было легкое решение, время пришло. Хотя решение не было легким, думаю, время пришло.

Я хочу поблагодарить всех людей, которые помогли этому осуществиться, – от первого до последнего дня: сотрудников клуба, докторов, физиотерапевтов, кит-менеджеров, администраторов, делегатов, прессу, руководство, президентов, тренеров, аналитиков. И особенно моих партнеров, с которыми я провел тысячи часов, шутил, болтал, играл, смеялся, плакал, праздновал.

Также благодарю «сосьос» и фанатов по всему миру, которые поддерживали меня и дарили любовь все это время. И, конечно, благодарю мою семью, которая поддерживала меня в хорошие времена и в не самые лучшие, сделала это путешествие особенным и пожертвовала многими вещами, чтобы быть рядом и видеть меня счастливым.

Спасибо вам всем, скоро увидимся в последних матчах. Быть фанатом «Барселоны» – это лучшее, что может быть», – сказал Серджи.

Ранее сообщалось, что у испанца есть предложения от «Интер Майами» из МЛС и одного из клубов Саудовской Аравии, куда он может перейти вместе с Лионелем Месси.

Бускетс – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он дебютировал в 2008 году. Серджи провел за клуб 718 матчей – это третий показатель в истории, забил 18 голов и сделал 40 результативных передач.

В составе сине-гранатовых хавбек восемь раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз – Кубок и Суперкубок страны, по три раза – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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50 комментариев

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old-fan
Вы смотрите на игру, но не видите Бускетса. Если вы видите Бускетса, то видите всю игру.
Легендарный игрок.
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arslankolesov71@gmail.com
Легенда… Один из умнейших игроков
+49
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marshalericsson1357
Бускетс очень выделяется среди всех опорников. У него нет физической мощи и скорости, как у его коллег по позиции, но все это компенсируется феноменальным мышлением и уточенностью.
Для меня это один из лучших игроков в мире.
+28
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Рэд Уайт
Ответ Apotamkin
+ 5 оскаров, 3 грэмми и 1 каннский лев
и миллионы взорванных сливочнвх пердаков
+11
0
+11
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инок
Бускетс - это эталон опорника, без него не было бы стольких побед, воистину легенда Барселоны! Жаль, что он уходит...
+9
0
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livin la vida loca
Ответ Rees's Eye
Вискас бабса
ыыы вискас бабса, щас меня заплюсуют местные ребятишки и буду доволен на неделю, хех)
+9
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Link 5?5?
Лучший опорник в истории
+9
-2
+7
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Los Galácticos
Я вообще не фанат его игры. Но Бускетс за карьеру выиграл 9 раз Ла Лигу, три раза ЛЧ, чемпионат мира и Европы - это впечатляет, более чем крутая карьера получилась.
+8
-1
+7
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Рэд Уайт
34 трофея🏆
2 требла 🏆🏆🏆
сикступл 🏆🏆🏆🏆🏆🏆
чемпион мира 🌍
чемпион европы 🌏
+7
-2
+5
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Андрей Хенто
Красивые слова, удачи, легенда.
+4
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Begenç Seýtiýew
Спасибо за все Легенда. что будет с Барсой в следующем сезоне без тебя😟
+4
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Apotamkin
Ответ Рэд Уайт
34 трофея🏆 2 требла 🏆🏆🏆 сикступл 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 чемпион мира 🌍 чемпион европы 🌏
+ 5 оскаров, 3 грэмми и 1 каннский лев
+6
-3
+3
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Strateg 7
Не просто великий опорник, а один из величайших!
+3
0
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svaz
мне интересен другой аспект, без него, даже уже постаревшего, в игре команды в этом сезоне был мрак, в полузащите хаос. никто из нынешних игроков команды не может бускетса заменить, впринципе это будет некой проверкой для Хави, если у кого то еще остались сомнения в его профнепригодности.
+3
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svaz
уходит последний из эпохи, удачи Бусе.
+4
-2
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NartApsua
Ответ Rees's Eye
Аххахахаа
Это слова Дель Боске, если что)
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ChefJhonnyMorgan
Один из лучших опорников своего времени, с Хави и Иньестой одна из лучших полузащит мира была
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Егор
❤️
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Rees's Eye
Ответ livin la vida loca
медицина бесполезна, уникальный случай был выявлен на ресурсе спортс ру
Оригиииииии
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Apotamkin
Ответ svaz
уходит последний из эпохи, удачи Бусе.
... джессика еще осталась из этой эпохи Негрейры ))
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Apotamkin
... значит месся не вернется. Жаль, хотелось еще поунижать этих старпердов в след сезоне ))
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Фанат Лионеля Месси
Лучший опорник 21 века
Спасибо за всё
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Меси Место
Спасибо за всё ЛЕГЕНДА ❤❤❤
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livin la vida loca
Ответ Rees's Eye
Виска бабса виски каталуниа
медицина бесполезна, уникальный случай был выявлен на ресурсе спортс ру
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Даниил Байша
величайший игрок. жаль возраст берет свое((
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