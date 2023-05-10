Тафгаи умирают на 10 лет раньше других игроков. У них чаще бывают передозировка наркотиков, суицид и гибель в ДТП

Продолжительность жизни тафгаев НХЛ отличается от данных в других категориях игроков.

Исследователи из Колумбийского университета (Нью-Йорк) проанализировали сведения о 6039 хоккеистах за период с 1967 по 2022 год.

Согласно работе, опубликованной в медицинском журнале JAMA Network Open, тафгаи умирают в среднем на 10 лет раньше, чем их сверстники с аналогичными антропометрическими параметрами, которые были выбраны на том же этапе драфта и выступали на той же позиции.

При этом тафгаи умирали не чаще, чем представители контрольной группы, но в более раннем возрасте. Также причиной их смерти чаще становились самоубийства, передозировка наркотиков.

Отмечается, что в категории тафгаев, куда был отнесен 331 игрок, были зафиксированы две смерти от нейродегенеративных заболеваний, две смерти от передозировки наркотиков, три самоубийства и четыре автомобильные аварии с фатальным исходом. В контрольной группе того же возраста – одна смерть в автокатастрофе.

К тафгаям были отнесены игроки, которые участвовали более чем в 50 драках за карьеру. Еще одна группа выделялась на основании количества штрафных минут.