Тафгаи умирают на 10 лет раньше других игроков. У них чаще бывают передозировка наркотиков, суицид и гибель в ДТП

Теги происшествия драки НХЛ психология Здоровье контент Хоккей

Продолжительность жизни тафгаев НХЛ отличается от данных в других категориях игроков.

Исследователи из Колумбийского университета (Нью-Йорк) проанализировали сведения о 6039 хоккеистах за период с 1967 по 2022 год.

Согласно работе, опубликованной в медицинском журнале JAMA Network Open, тафгаи умирают в среднем на 10 лет раньше, чем их сверстники с аналогичными антропометрическими параметрами, которые были выбраны на том же этапе драфта и выступали на той же позиции.

При этом тафгаи умирали не чаще, чем представители контрольной группы, но в более раннем возрасте. Также причиной их смерти чаще становились самоубийства, передозировка наркотиков.

Отмечается, что в категории тафгаев, куда был отнесен 331 игрок, были зафиксированы две смерти от нейродегенеративных заболеваний, две смерти от передозировки наркотиков, три самоубийства и четыре автомобильные аварии с фатальным исходом. В контрольной группе того же возраста – одна смерть в автокатастрофе.

К тафгаям были отнесены игроки, которые участвовали более чем в 50 драках за карьеру. Еще одна группа выделялась на основании количества штрафных минут.

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6 комментариев

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Куприн
Может причина и следствие тут перепутаны. Мне кажется, что становятся тафгаями люди специфического склада личности, склонные к деструктивному поведению.
+17
-2
+15
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Gena Popov
Назаров лучший пример употребления тяжёлых наркотиков
+5
0
+5
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SmilingBy
Ответ Куприн
Может причина и следствие тут перепутаны. Мне кажется, что становятся тафгаями люди специфического склада личности, склонные к деструктивному поведению.
С передозировками все ещё проще. Обезболы, обезболы и ещё раз обезболы. Добавляем депрессии и становится совсем плохо.
+4
0
+4
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SmilingBy
Ответ Куприн
Может причина и следствие тут перепутаны. Мне кажется, что становятся тафгаями люди специфического склада личности, склонные к деструктивному поведению.
Отнюдь не всегда было так. Многим не хватало навыков игры но был вариант удержаться в команде выполняя такую роль, особенно если ты хоть немного "шкаф".
Вообще не простая история.
+4
-1
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PEGEON
Удары в голову бесследно не проходят(
Отсюда и склонность к суициду, и к наркотикам.
+2
0
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ SmilingBy
С передозировками все ещё проще. Обезболы, обезболы и ещё раз обезболы. Добавляем депрессии и становится совсем плохо.
Бугар так и умер - смешал оксикодон с алкоголем
А вообще критерии странные. Не все, кто провел больше 50 драк за карьеру тафгаи. Как и штрафные минуты - у Челиоса их под три тысячи, но тафгаем от этого он не стал
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